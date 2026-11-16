Ronaldinho, il record di ascolti oscura la Serie A ma il ritorno del brasiliano non è finito: le prossime “uscite”

Numeri da record per il ritorno in campo di Dinho nel match tra Ravenna e Forlì: oltre 349mila spettatori nei suoi minuti in campo, molte gare di serie A hanno fatto registrare di meno

Il calcio in secondo piano, almeno fino a un certo punto. Il ritorno di Ronaldinho a 46 anni ha attirato l’attenzione di tutti nel corso degli ultimi giorni e ha fatto registrare anche numeri record per gli ascolti televisivi. Il personaggio prima dello sport, si potrebbe dire, ma per molti il fenomeno brasiliano rappresenta l’essenza del calcio più pura, quei numeri che hanno fatto parte della sua carriera sono ancora oggi oggetto di “venerazione” per gli appassionati di tutto il mondo.

Ravenna-Forlì, ascolti record per il ritorno di Dinho

L’attesa era altissima e la conferma arriva dai numeri. La voglia di vedere di nuovo in campo Ronaldinho si riflette alla perfezione per i dati record fatti registrare da Sky. Si tratta ovviamente del miglior ascolto di sempre per un match di serie C trasmesso da Sky con oltre 233mila spettatori medi per il derby di Romagna tra Ravenna e Forlì, con l’attenzione che ovviamente si è concentrata soprattutto per i minuti in cui è stato in campo il brasiliano con picchi di ascolto con 349mila spettatori. Sky ha puntato in maniera decisa sull’evento e ottimi dati sono stati registrati anche per il prepartita con Gianluca Di Marzio e Lorenzo Minotti.

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Il brasiliano oscura anche la serie A

Il numero di spettatori medi per il match tra Ravenna e Forlì oscura anche molte partite di serie A. La gara del fenomeno brasiliano è stata seguita in media da 233mila spettatori, un numero decisamente ente superiore ad alcune gare della massima serie italiana trasmessa da Dazn (e in alcuni casi in co-esclusiva con Sky). Nell’11esima giornata il match tra Monza e Atalanta ha avuto solo 65.541 spettatori di media, e non è andata meglio neanche alla partita tra Torino e Lecce che ne ha collezionati poco più di 88mila. Solo rimanendo all’ultima giornata andata in scena a rimanere sotto al dato di Ravenna-Forlì ci sono anche i match tra Venezia e Udinese (187mila) e Cagliari-Frosinone (138).

Il ritorno di Ronaldinho non è finito: le prossime uscite

Dietro al ritorno da favola di Ronaldinho nel mondo del calcio però c’è anche una forte componente imprenditoriale. Tutto nasce dalla decisione del presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, che si è avvalso della collaborazione di Lorenzo Tonetti, responsabili delle relazioni del club che è un grande amico del brasiliano dai suoi tempi al Milan. L’evento Ronaldinho però non si esaurisce alla giornata di domenica e a quanto accaduto nei 46 minuti di gioco. Ci sono due progetti collegati a cominciare da “Ronaldino Returns”, un documentario dedicato al suo ritorno in campo e quello che è successo dietro le quinte negli ultimi mesi, e “The Road to Ronaldinho”, una serie di contenuti realizzati con l’ausilio di creatori internazionali.