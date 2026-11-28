Ronaldo parle della scelta di mercato che ha cambiato la sua carriera, riapre una ferita legata al Pallone d'Oro assegnato a Sammer e lancia una frecciata al calcio moderno

Quasi trent’anni dopo, Ronaldo Nazário torna sul trasferimento che nell’estate del 1997 lo portò dal Barcellona all’Inter. Il Fenomeno svela il peso decisivo dell’offerta nerazzurra, ricorda la delusione per il Pallone d’Oro perso contro Matthias Sammer e lancia una provocazione sugli attaccanti di oggi.

Ronaldo e il trasferimento dal Barcellona all’Inter

A raccontare il retroscena è stato lo stesso Ronaldo durante una puntata speciale di Stick to Football, il podcast di Disney+ condotto da Gary Neville e Jamie Carragher, con la partecipazione anche di Roy Keane, Jill Scott e Ian Wright. Ripercorrendo la propria carriera, il Fenomeno ha spiegato senza giri di parole perché nell’estate del 1997 decise di lasciare il Barcellona dopo appena una stagione.

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Il brasiliano ha ricordato anche la cifra incassata dal club catalano per il suo acquisto e la parte che gli era stata riconosciuta, prima di arrivare al punto decisivo: “Il Barça mi comprò per 20 milioni, ma ne incassai una bella fetta. Lì guadagnavo 2 milioni l’anno e l’Inter me ne offrì 8. Così decisi di andarci”. Una differenza enorme, che rese la scelta molto più semplice. Non un addio dettato da un rendimento deludente o da un rapporto ormai compromesso con la piazza, ma un’offerta che il club nerazzurro mise sul tavolo e che Ronaldo non aveva intenzione di ignorare.

Al Barcellona 47 gol prima dell’addio

La particolarità del trasferimento è legata soprattutto al momento in cui arrivò. Ronaldo era reduce da una stagione straordinaria con il Barcellona, dove era approdato dal PSV Eindhoven nell’estate del 1996. In Catalogna aveva lasciato il segno con 47 reti in 49 presenze complessive, conquistando la Coppa delle Coppe, la Coppa del Re e la Supercoppa di Spagna.

Numeri che avevano confermato il suo status di fenomeno mondiale e attirato l’attenzione dei principali club europei. L’Inter riuscì a portarlo a Milano pagando la clausola prevista dal contratto, consegnando a Massimo Moratti uno dei giocatori più desiderati del pianeta.

Il passaggio in nerazzurro non fu soltanto un investimento economico: rappresentò l’inizio di un rapporto destinato a diventare una delle storie più iconiche del calcio italiano. La prima stagione in Serie A avrebbe infatti consacrato ulteriormente il brasiliano, nonostante le difficoltà e i contrasti che avrebbero segnato il suo percorso milanese.

Ronaldo e il Pallone d’Oro 1996

Nel corso dell’intervista Ronaldo è tornato anche su una delusione personale che, a distanza di anni, ricorda ancora con una certa amarezza: il Pallone d’Oro del 1996, assegnato a Matthias Sammer. Il brasiliano arrivò secondo, davanti a una stagione che riteneva meritevole del riconoscimento individuale più prestigioso.

“Ero arrabbiato perché aho giocato in modo fantastico con il Barcellona, segnando tantissimo”, ha ammesso, ricordando soprattutto il peso dei tanti gol segnati con il Barcellona. A infastidirlo fu anche il fatto che il premio fosse finito nelle mani di un difensore, il tedesco del Borussia Dortmund, protagonista di un’annata straordinaria culminata con il trionfo agli Europei del 1996.

La rivincita, però, arrivò molto presto. Nel 1997, già con la maglia dell’Inter, Ronaldo conquistò il Pallone d’Oro, diventando il primo brasiliano a vincerlo. Un riconoscimento che avrebbe poi replicato nel 2002, dopo il trionfo mondiale con la Seleção.

Ronaldo e l’attacco al calcio moderno

Il Fenomeno non si è limitato ai ricordi del passato e ha allargato il discorso all’evoluzione del calcio, soffermandosi soprattutto sulla protezione riservata agli attaccanti. Secondo l’ex centravanti, la sua generazione era costretta a fare i conti con interventi molto più duri e con una tutela arbitrale decisamente inferiore rispetto a quella attuale.

“Gli attaccanti di oggi hanno una vita più semplice della nostra. Avrei voluto la loro stessa protezione. Noi abbiamo sofferto tantissimo. La nostra generazione era piena di killer e nessuno ci proteggeva”, ha osservato, spiegando che avrebbe voluto ricevere durante la propria carriera la stessa protezione concessa ai giocatori offensivi contemporanei. Il brasiliano ha ricordato con ironia i difensori che si trovava ad affrontare, descrivendo un’epoca in cui i contrasti erano spesso durissimi e gli attaccanti potevano contare su poche garanzie.

Una riflessione che riporta inevitabilmente alle caratteristiche del suo gioco: velocità, dribbling e accelerazioni che lo rendevano quasi impossibile da contenere, ma che lo esponevano anche a interventi molto aggressivi. A quasi trent’anni dal suo arrivo a Milano, Ronaldo continua così a raccontare il calcio attraverso i suoi ricordi, tra retroscena di mercato, vecchie ferite e confronti con il presente.