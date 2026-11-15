Ronaldo: la risposta stizzita del ct Juan Jesus che poi attacca Joao Felix

Il pesante 4-1 subìto dal Portogallo contro la Danimarca è stata la peggior maniera per dire addio a Ct7, l'allenatore sotto accusa tradisce un po' di nervosismo

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La sconfitta più pesante degli ultimi 8 anni del Portogallo difficilmente sarà dimenticata: nel giorno dedicato al tributo a Ronaldo, che ha ufficializzato l’addio alla Nazionale, i lusitani vengono travolti in casa dalla Danimarca e interrompono la striscia positiva. E’ stato un convitato di pietra prima, durante e dopo la gara Cr7 e le domande su di lui hanno fatto innervosire il ct Jorge Jesus.

Risposta fredda su Ronaldo

Quando gli hanno chiesto se Ronaldo gli è mancato è arrivata una risposta stizzita: “Mi manca? Ma come posso sentirne la mancanza se non è più in nazionale? L’unico modo in cui mi mancherà sarà per farmi compagnia. Non gioca più, non è più qui, ha già deciso il suo futuro.e “non si può tornare indietro”…”.

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Poi ha provato ad addolcire i toni: “È normale. La gente sente la sua mancanza e non ha dimenticato quello che Cris ha fatto per 23 anni con la nazionale. Non si può tornare indietro. Il fatto che alcuni spettatori se ne vadano quando la squadra sta perdendo 4-1 non rende nessuno felice o contento. Non eravamo preparati a perdere nemmeno qui, figuriamoci per 4-1.”

Le accuse a Joao Felix

Il ct mette sotto accusa i suoi per il pesante ko: “Il secondo attaccante Joao Félix non è riuscito a giocare tra le linee e non siamo riusciti a creare occasioni nella zona centrale del campo, la Danimarca ha avuto il sopravvento e ci ha sorpreso. Quando si perde non è mai una bella cosa, influisce sempre sulle emozioni dei giocatori, la squadra è arrivata super fiduciosa, ma bisogna dare merito alla Danimarca.”

Il discorso negli spogliatoi

Infine spiega: “A fine partita sono andato negli spogliatoi e ho fatto capire ai ragazzi che siamo ancora al primo posto. Siamo al primo posto! Quello che ho detto loro è stato: ‘Fate attenzione, è dura, una sconfitta pesante, l’avversario era migliore, ma siamo ancora in testa e abbiamo una partita per assicurarci la qualificazione ai quarti di finale’.”