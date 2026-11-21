La notizia dell’addio di Cristiano Ronaldo alla Nazionale portoghese continua ad agitare il popolo lusitano. A 41 anni non si può parlare di una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma gli screzi col nuovo commissario tecnico Jorge Jesus, suo ex allenatore in Arabia Saudita all’Al-Nassr, sono stati decisivi per arrivare a questo strappo polemico.

Ronaldo è, da sempre, un personaggio divisivo e questa decisione sta, inevitabilmente, creando due fazioni, tra chi lo ama e lo vorrebbe ancora con la maglia della ‘Seleção das Quinas’ e chi, di contro, parla di un peso in meno visto il suo peso specifico in campo e fuori.

Ne abbiamo parlato con uno dei giornalisti più importanti della stampa lusitana, il collega Bruno Fernandes, cronista della famosa testata ‘Record’.

Partiamo dalla domanda che tutti si stanno facendo: da che parte stanno i portoghesi?

“Divisi. È una nazione che ama profondamente Cristiano, eppure ci sono molte persone a cui non piace. È un fenomeno che non riesco a spiegarmi bene. Lo si nota in televisione, nei commenti sportivi e persino chiacchierando con gli amici davanti a un caffè. Ci ha dato tantissimo, ma negli ultimi anni la sua immagine ne ha risentito, in modo inspiegabile”.