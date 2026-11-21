La notizia dell’addio di Cristiano Ronaldo alla Nazionale portoghese continua ad agitare il popolo lusitano. A 41 anni non si può parlare di una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma gli screzi col nuovo commissario tecnico Jorge Jesus, suo ex allenatore in Arabia Saudita all’Al-Nassr, sono stati decisivi per arrivare a questo strappo polemico.
Ronaldo è, da sempre, un personaggio divisivo e questa decisione sta, inevitabilmente, creando due fazioni, tra chi lo ama e lo vorrebbe ancora con la maglia della ‘Seleção das Quinas’ e chi, di contro, parla di un peso in meno visto il suo peso specifico in campo e fuori.
Ne abbiamo parlato con uno dei giornalisti più importanti della stampa lusitana, il collega Bruno Fernandes, cronista della famosa testata ‘Record’.
Partiamo dalla domanda che tutti si stanno facendo: da che parte stanno i portoghesi?
“Divisi. È una nazione che ama profondamente Cristiano, eppure ci sono molte persone a cui non piace. È un fenomeno che non riesco a spiegarmi bene. Lo si nota in televisione, nei commenti sportivi e persino chiacchierando con gli amici davanti a un caffè. Ci ha dato tantissimo, ma negli ultimi anni la sua immagine ne ha risentito, in modo inspiegabile”.
Come è nata questa frattura col CT?
“Quando Jesus è arrivato in Nazionale, ha cercato di imporre le sue regole e, a quanto pare, Cristiano non ne è stato felice, in particolare per il mancato rispetto di certi accordi. Questa è la versione che circola. Mi sembra che Jesus abbia fatto a Cristiano delle promesse che, nei fatti, non è riuscito a mantenere. In definitiva, credo che Jesus abbia giocato un ruolo determinante nell’addio di Cristiano”.
Credi che gli attaccanti della selezione possano trarre beneficio dall’addio di Ronaldo?
“Chiunque ha l’opportunità di giocare può trarne beneficio. Goncalo Ramos sta cercando di ritagliarsi il suo spazio. Ha segnato dei gol, ma ha anche offerto prestazioni deludenti. Non credo che Cristiano fosse il problema principale del Portogallo”.
Pensi che Ronaldo avrebbe potuto dare ancora un contributo alla Nazionale?
“Cristiano ha sempre ammesso di pensare al ritiro, non sapeva solo quando sarebbe successo. È accaduto tutto insieme. Ma credo che, a 41 anni, Cristiano stesso sapesse cosa poteva ancora dare e cosa no. È un uomo intelligente”.
Infine, come ha reagito la stampa a questa separazione inaspettata? O c’erano già dei segnali nelle scorse settimane?
“È stato uno choc assoluto. Nessuno si aspettava che accadesse proprio ora. E adesso, assistiamo a ore e ore di commenti sportivi e opinioni da parte di ex giocatori”, ha concluso Fernandes a Virgilio Sport.