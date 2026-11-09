La netta sconfitta con gli Springboks ha rimesso a nudo tutte le criticità di un'Italia che negli ultimi tre anni, pur battendo tante big (vedi Inghilterra e Australia), ha più volte mancato il definitivo salto

Aiuto, l’Italia s’è persa. Non desta, perché nel bel mezzo di un 2026 che doveva rappresentare l’anno del definitivo salto di qualità è arrivata invece una brutta regressione, di quelle che finiscono per rimettere in discussione un’intera di catena di montaggio. È come se si fosse inceppato un ingranaggio, necessario però per far funzionare adeguatamente tutta la macchina. E non è tanto la sconfitta in sé con il Sudafrica ad avere acceso la spia dell’arma: l’Italia sta facendo fatica da un po’, ma qualche risultato eccelso in mezzo a tante giornate storte aveva aiutato ad annacquare un po’ i sintomi della crisi che lentamente andava strisciando. Crisi che dopo la batosta di Torino è apparsa un po’ più difficile da nascondere.

Le tante assenze non aiutano a crescere

Perdere con gli Springboks è nell’ordine delle cose, sebbene 10 anni fa a Firenze l’Italia riuscì nell’impresa di battere la nazionale sudafricana. Che da allora però ha cambiato pelle, vinto due Coppe del Mondo e ristabilito le gerarchie a livello internazionale, peraltro puntando deliberatamente al tris tra un anno in Australia. Ma più del 66-7 finale incassato all’Allianz Stadium, è il modo col quale è maturato il ko. ad aver ispirato una serie e approfondita analisi, alimentando la sensazione che ci sia molto di più dietro l’alibi (sacrosanto, ma pur sempre tale) di non aver potuto disporre di potenziali 16 giocatori nell’elenco dei convocati stilato da Gonzalo Quesada.

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Rassie Erasmus è quasi accorso in aiuto al CT azzurro: “L’Italia ha due sole squadre che giocano in ambito professionistico, noi sudafricani abbiamo 14 provincie e possiamo convocare giocatori da ogni parte del mondo. Se all’Italia mancano 16 giocatori delle due uniche franchigie continentali, è normale che faccia fatica”. Normale si, ma l’atteggiamento e lo spirito per affrontare le partite non deve venir mai meno. E invece è un po’ quello che succede da qualche mese a questa parte, perché la crisi di gioco, d’identità e di risultati dell’Italia non comincia a Torino contro gli Springboks, ma ha origini molto lontane.

Con Quesada tanti picchi, ma anche troppe cadute

Dall’avvento di Quesada (inverno 2024) molte cose sono cambiate, e con essa anche la percezione che il mondo del rugby ha della nazionale azzurra stessa. Merito anche dei risultati ottenuti, a partire dal clamoroso Sei Nazioni 2024 (pari in Francia col giallo del calcio di Garbisi che non venne fatto ripetere, vittorie contro Scozia e Galles, più quella sfiorata con l’Inghilterra), ma proseguendo poi con la bella vittoria estiva in Giappone, quella sofferta contro la Georgia (che pure qualche crepa la lasciò intravedere), quindi con le vittorie nel 2025 contro Galles, Australia e Cile (in mezzo, in estate, anche un bel test match proprio contro il Sudafrica), poi lo storico successo contro l’Inghilterra all’ultimo Sei Nazioni.

Da allora però il vento ha preso una direzione assai meno desiderata: il ko. contro il Galles (in piena crisi) ha riportato tutti coi piedi per terra, e da lì è seguito il pessimo tour nell’Emisfero Sud con le prime tre gare di Nations Championship contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia, tutte perse abbastanza nettamente (vero è che anche in quel frangente Quesada dovette lasciare a casa molti big). Le assenze di novembre hanno poi reso improbo il compito contro il Sudafrica, e non sarà semplice venire a capo dei prossimi due match contro Argentina e Fiji, prima della finale di Twickenham, salvo sorprese per evitare l’ultimo posto tra le 12 partecipanti (ad oggi sarebbe un altro Italia-Fiji).

I valori in campo, la necessità di ritrovare fiducia

Il pericolo in casi come questi è quello di abituarsi a certe battute d’arresto. Perché l’Italia negli anni passati s’è meritata lo status di nazionale emergente, pronta a fare quel definitivo salto di qualità per competere con il gotha internazionale. E Quesada, allungando le rotazioni, puntava proprio a creare un sistema virtuoso, in grado cioè di fornire più elementi in caso di necessità. Il problema è che all’estero si sono evoluti altrettanto rapidamente, fin tanto da rendere necessario un upgrade ancora maggiore per far si che l’Italia possa tenere fede ai suoi propositi. Cambiando però spesso formazione, trovare certezze è divenuto esercizio assai più complicato.

Non passi inosservato anche un altro aspetto: la Coppa del Mondo rappresenta la fine di un ciclo quadriennale, e solitamente a ridosso del torneo tutte le nazionali arrivano a giocare con i migliori giocatori, come fatto dal Sudafrica a Torino. In questo senso, i risultati ottenuti nel 2024 e nel 2025 dall’Italia hanno finito per mescolarsi con il periodo di cambiamento delle altre selezioni, risultando forse un po’ superiori al loro valore reale.

Ma adesso che l’Italia è in una veste sperimentale (lo è stata per tutto il Nations Championship) è evidente quanto le differenze tra i valori di forza possano rivelarsi ancora più marcati. Gli azzurri però non devono cadere nella trappola del restare incagliati nelle loro insicurezze, che nel rugby sono più pericolose di qualunque avversario.