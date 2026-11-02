George Russell non ha preso parte agli impegni con i media dopo il GP del Messico. La Mercedes ha spiegato il motivo attraverso Toto Wolff che si scusa con il pilota britannico a fine gara.

Il fine settimana messicano ha concentrato in poche ore due storie opposte. Da una parte quella Kimi Antonelli, diventato il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1, dall’altra George Russell, partito con ambizioni iridate e costretto a fare i conti con una stagione che ha preso una direzione del tutto inattesa. L’assenza, a fine gara, davanti ai giornalisti non è stata un gesto casuale: dietro c’è il peso di una sconfitta sportiva e personale difficile da metabolizzare.

Russell, dal sogno Mondiale al sesto posto in Messico

Alla vigilia del 2026, Russell era considerato uno dei principali candidati al titolo. La Mercedes aveva iniziato il campionato da protagonista, ma il britannico non è riuscito a mantenere il vantaggio atteso sul compagno di squadra. Antonelli ha trovato una continuità e una velocità che hanno progressivamente spostato gli equilibri interni.

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In Messico Russell ha vissuto un’altra domenica complicata. Partito dalla seconda posizione, ha perso terreno al via a causa di un problema nel rilascio della frizione alla partenza, finendo poi coinvolto in un contatto con Isack Hadjar che gli è costato 10 secondi di penalità.

Wolff spiega l’assenza dai media: “Era distrutto”

Inizialmente Mercedes non aveva fornito una spiegazione dettagliata per l’assenza di Russell dagli impegni post-gara. A chiarire la situazione è stato Toto Wolff, che ha raccontato di aver incontrato il pilota dopo la corsa e di averlo trovato profondamente provato. Il Team Principal ha definito comprensibile la sua reazione, descrivendo il momento come “catastrofico e difficile da accettare”.

La FIA ha comunque sanzionato la scuderia con una multa di 5.000 euro per il mancato rispetto degli obblighi mediatici. Una vicenda che mostra il confine, spesso sottile in Formula 1, tra le esigenze di comunicazione imposte dal campionato e la gestione emotiva di un atleta dopo una delusione così grande.

Russell in lacrime, il video con Toto Wolff fa il giro dei social

La Mercedes ha deciso di mostrare anche il lato più doloroso del suo weekend messicano, pubblicando sui social un video che ritrae George Russell in lacrime nel retrobox, mentre Toto Wolff lo raggiunge e lo stringe in un abbraccio. Il gesto è significativo, ma le parole sono pesantissime: “Sorry for the sh*tshow, George”, ovvero “Scusa per questo disastro”.

Non è una semplice manifestazione di vicinanza umana. Toto Wolff riconosce apertamente le responsabilità della squadra in una delle tante domeniche in cui il britannico aveva le possibilità di giocarsi la vittoria, prima che un problema compromettesse la sua partenza.

Il filmato, che alcuni tifosi hanno trovato inappropriato da condividere, ha colpito proprio perché mostra una dinamica insolita in Formula 1: non il pilota chiamato a giustificarsi davanti alle telecamere, ma un dirigente che si assume parte della responsabilità e chiede scusa a una persona visibilmente provata.

Il gesto verso Antonelli racconta più della rivalità in Mercedes

C’è però un dettaglio che merita più attenzione della mancata intervista. Nonostante la delusione, Russell è stato tra i primi a congratularsi personalmente con Kimi Antonelli, abbracciandolo dopo la gara.

Un gesto che assume un significato particolare in una stagione in cui il giovane italiano ha progressivamente conquistato il ruolo di riferimento della Mercedes. I due avevano parlato pochi giorni prima di un rapporto personale rimasto positivo, nonostante la differenza di rendimento in pista.

George Russell ora dovrà ripartire da una stagione che gli ha tolto il ruolo di favorito e lo ha costretto a confrontarsi con una nuova gerarchia interna. Il Mondiale è di Antonelli, ma la vera sfida di Russell comincia adesso: trasformare la forte delusione in una risposta, senza lasciare che il confronto con il compagno rischi di remargli contro.