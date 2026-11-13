Rivoluzione in vista nel tennis maschile, come rivelato da Ruud infatti l'ATP avrebbe in mente un piano ambizioso per stravolgere il calendario e venire incontro alle richieste e alle esigenze di Sinner and co.

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Se c’è una questione che ormai da tempo assilla il tennis maschile è senza dubbio quella riguardante il fitto calendario, considerato da molti responsabile dell’incremento del numero di infortuni durante l’anno e più volte finito nel al centro delle polemiche di giocatori e addetti ai lavori. Polemiche e problematiche che l’ATP vorrebbe cercare di eliminare facendo un passo verso i giocatori, almeno stando a quanto detto da Casper Ruud, che in un’intervista a Bolavip ha svelato l’ambizioso piano dei vertici del tennis maschile per rivoluzionare il calendario.

L’ingresso del Masters 1000 in Arabia e i cambiamenti nel calendario

Nelle prossime stagioni potrebbero esserci novità importanti per i giocatori del circuito maggiore, che dopo le tante polemiche sollevate contro il calendario potrebbero vedere le proprie richieste soddisfatte dall’ATP, che, come rivelato da Ruud, avrebbe in mente una rivoluzione in vista anche della nascita del decimo Masters 1000 che si giocherà in Arabia Saudita: “Credo che il piano, come già comunicato ad alcuni giocatori, preveda innanzitutto un nuovo torneo Masters 1000 in Arabia Saudita a partire dal 2028, come tutti sappiamo. L’obiettivo è che i giocatori ricevano un compenso finanziario migliore, poiché l’Arabia Saudita ha acquistato i diritti del torneo Masters 1000 e ha sborsato una somma ingente, che alla fine andrà a vantaggio dei giocatori. Ci saranno senza dubbio dei cambiamenti al calendario; alcuni tornei verranno spostati e altri scompariranno”.

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L’ambizioso piano dell’ATP svelato da Ruud

Il come questa rivoluzione dovrebbe compiersi lo ha svelato sempre Ruud, che a Bolavip ha spiegato come l’ATP potrebbe cancellare qualcuno dei tornei attualmente esistenti dal calendario: “C’è un piano per acquistare alcuni tornei ATP 500 in modo che la stagione possa terminare qualche settimana prima. Credo che questo sia il loro piano. È un piano piuttosto ambizioso da parte dell’ATP, e sperano che grazie ad esso il tennis progredisca ulteriormente e che ci siano tornei più importanti di quelli attuali”.

Le parole di Gaudenzi

Le rivelazioni di Ruud sono in linea con le recenti parole di Gaudenzi, che nel corso di un intervento al podcast di Andy Roddick Served aveva spiegato l’impossibilità di realizzare un calendario che soddisfi tutte le categorie di giocatori, ma di essere convinto che tra una stagione e l’altra serva un periodo di maggiore riposo per gli atleti, motivo per cui vorrebbe ridurre la durata degli impegni in calendario: “La pausa tra le ATP Finals e l’inizio della stagione è troppo breve. Dovrebbero avere un paio di settimane per riposare, altre due per prendersi cura del proprio corpo, altre due per giocare a tennis, insomma sette o otto settimane prima di tornare a competere”.