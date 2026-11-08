Rybakina, malore durante l’intervista e fuga da Indian Wells: WTA Finals senza pace. Errani e Paolini verso il debutto

La tennista kazaka si sente male nel corso di un’intervista con una televisione polacca ed è costretta a rinunciare alle Finals: l’ultimo problema di una manifestazione che procede a colpi di polemiche

La numero 1 del mondo non ci sarà. Elena Rybakina è stata costretta ad abbondare le WTA Finals di Indian Wells dopo essere stata vittima di un malore, le prime voci parlano di un virus che avrebbe colpito la tennista kazaka che lascia spazio al suo posto a Marta Kostyuk. L’edizione 2026 del torneo dedicato alle migliori tenniste del mondo vive così un altro colpo di scena dopo una serie già infinita di polemiche.

Il malore durante l’intervista poi il forfait

La decisione di Elena Rybakina ha sorpreso tutti. La tennista kazaka era sembrata già decisamente fuori forma nel corso di un’intervista con la televisione polacca Canal +. L’intervistatrice Joanna Sakowicz-Kosteka comincia ponendo una domanda dalla numero 1 del mondo il cui volto è coperto dagli occhiali da sola. Rybakina fa fatica a rispondere, la giornalista ferma tutto, si accorge del momento di difficoltà della tennista e chiede: “Se ti vuoi fermare, ci possiamo fermare”. Rybakina fa quasi fatica a respirare: “Si fermiamoci, non mi sento bene”, dice prima di lasciare l’intervista. A distanza di qualche minuto arriverà la decisione di dare forfait alla Finals.

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Il comunicato di Rybakina

E’ stata la stessa tennista a comunicare la sua decisione di abbandonare le Finals e Indian Wells con un comunicato apparso anche sui suoi profili social: “Sono davvero dispiaciuta di dover comunicare a tutti i miei tifosi e sostenitori che, purtroppo, devo ritirarmi dalla WTA Finals di quest’anno. Ho vissuto una stagione incredibile ma il mio corpo non è fisicamente pronto per competere. Trascorrerò un po’ di tempo a casa per riposarmi e recuperare preparandomi al meglio per la stagione 2027. La WTA Finals sono un torneo davvero speciale e auguro a tutte le partecipanti la migliore fortuna per questa settimana. Non vedo l’ora di tornare qui a marzo”. La causa del suo ritiro dovrebbe essere legata a un virus che avrebbe contratto.

WTA Finals senza pace

Non è la prima volta e forse non sarà neanche l’ultime. Le WTA Finals nel corso degli ultimi anni hanno sempre avuto uno svolgimento piuttosto travagliato e anche l’edizione 2026 che si gioca negli Stati Uniti non fa eccezioni. La settimana dedicata alle migliori tenniste del mondo è cominciata subito con un mezzo “dramma”, un audio rubato a Jessica Pegula che si lamentava dei comportamenti di Mirra Andreeva. La WTA è dovuta correre ai ripari, scusandosi per non aver avvertito le atlete che gli allenamenti sarebbero stati registrati. Niente foto di gruppo dopo che Elena Svitolina si è rifiutata di posare accanto alla bielorussa Sabalenka e alla russa Andreeva. Le foto promozionali sono state un altro momento di tensione con alcune delle protagoniste che hanno deciso di indossare i propri vestiti e non quelli scelti dall’organizzazione. Una settimana che a dire il vero sotto il profilo sportivo non è nemmeno ancora cominciata e già si sta sviluppando nel caos.

Il debutto di Errani e Paolini

La parola però passa al campo visto che domenica 8 novembre segna anche il momento in cui si scende finalmente in campo. Jasmine Paolini, dopo una stagione molto complicata, non è riuscita a centrare la qualificazione in singolare ma l’ha spuntata in doppio con la compagna Sara Errani con le due che porteranno un po’ di Italia a Indian Wells. Gli orari per i fan delle due azzurre non saranno però di quelli comodi con il debutto in programma intorno alle 23.20 dell’8 novembre ma solo dopo la fine dei match di singolare tra Kostyuk e Noskova, e tra Gauff e Pegula, dunque con una possibilità significativa che si possa cominciare a giocare nella notte.