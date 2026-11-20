Una rivelazione fattale da Mirnyi, ex allenatore della bielorussa, ha portato Clijsters ha fare una previsione sul prosieguo della carriera di Sabalenka, che potrebbe avere altre priorità in testa in questo momento

Dopo tre stagioni vissute da dominatrice e durante le quali ha conquistato quattro titoli del Grande Slam, il 2026 si è rivelato altamente deludente per Aryna Sabalenka, entrata a partire dalla tournée sulla terra rossa in una crisi sempre più profonda e culminata con l’eliminazione ai gironi alle WTA Finals. Una situazione complicata per la bielorussa e analizzata dall’ex campionessa slam Kim Clijsters, che a Served ha pronosticato un possibile cambio di priorità nella vita dell’attuale n°3 al mondo, che a suo parere potrebbe anche decidere di iniziare a mettere su famiglia.

Il 2026 da incubo per Sabalenka

Il 2026 è stato senza dubbio la peggior stagione di Sabalenka dalla sua definitiva esplosione avvenuta nel 2023. Dopo un avvio incoraggiante in cui aveva raggiunto la finale dell’Australian Open e conquistato il Sunshine Double, il rendimento di Aryna è crollato a partire dall’inizio della tournée sulla terra rossa, con la bielorussa che aveva dato l’impressione di star ritrovando se stessa verso fine stagione, quando raggiunse la finale dello US Open. Il bel percorso nell’ultimo slam della stagione è rimasto però un caso isolato nella seconda parte di stagione di Sabalenka, che dopo quel torneo è apparsa entrare in una crisi ancora più profonda, vincendo solamente due partite su sette e chiudendo la propria stagione con l’eliminazione ai gironi delle WTA Finals.

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Clijsters analizza la crisi di Aryna

Una crisi che ha iniziato a diventare argomento di discussione tra gli appassionati e addetti ai lavori, preoccupati soprattutto dell’aspetto psicologico di Sabalenka, che sembra aver perso la sua combattività ed essere preda della negatività come ha spiegato Clijsters in un suo intervento a Served: “Penso che sia più una questione di mentalità, considerando il momento che sta vivendo. Si vede la frustrazione quando è in campo, e dal momento in cui le cose non vanno come vorrebbe, si nota subito che prende una piega negativa, mentre in passato, se era ancora fiduciosa, riusciva a recuperare le partite e parlava a se stessa in modo positivo. Ora si radica molto più velocemente in quella mentalità negativa e ci rimane molto più a lungo”.

La previsione di Clijsters

L’ex campionessa slam ha ipotizzato che a contribuire a questa crisi ci possa essere anche un cambio di priorità nella vita di Sabalenka, che nei prossimi mesi si sposerà e potrebbe dunque prendere in considerazione di fermarsi per mettere su famiglia. Un’idea nata a Clijsters dopo aver parlato con un ex componente del team della bielorussa:

“Ho parlato con Max Mirnyi (da poco diventato ex allenatore di Sabalenka, ndr) e mi ha detto che è costantemente preoccupata per il cane, chi se ne sta occupando? Dov’è? Ha mangiato in orario? E questo mi ha fatto riflettere. Forse sta raggiungendo una fase della sua vita e della sua carriera in cui sta emergendo un forte istinto materno. Ci sono passata anch’io, quindi forse mi sto facendo influenzare troppo dalla mia situazione. Ma chissà? Si sposerà presto. Sta iniziando a pensare di mettere su famiglia. Non è più così felice nei tornei? Non ha più quella mentalità del tipo ‘tutto o niente’ che a volte serve per superare le difficoltà?”.