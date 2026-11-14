Sabalenka, bufera per il presunto insulto a Svitolina: l’accusa dall’Ucraina. Dramma Melichar, l’infortunio è gravissimo

La tennista bielorussa, eliminata dalla WTA Finals di Indian Wells, si sarebbe resa protagonista di un’espressione offensiva nei confronti della sua rivale

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Non bastava l’eliminazione dalle WTA Finals, Aryna Sabalenka vive un momento di grande difficoltà in campo e ora anche fuori. La tennista bielorussa, numero 2 del mondo, è stata infatti attaccata dalla Federazione tennis ucraina che l’accusa di aver rivolto delle espressioni offensiva alla sua rivale Elena Svitolina nel corso del match che si è giocato nella notte a Indian Wells.

Il mistero sul labiale di Sabalenka

Occorre subito precisare che in questo momento, Aryna Sabalenka è finita al centro di una bufera per quello che è un “presunto” insulto. Ad aprire il caso è stata la Federazione ucraina di tennis che ha postato un video di un labiale della numero 2 del mondo. Secondo la Federazione, l’atleta bielorussa si sarebbe lasciare andare alcune espressioni offensive in russo nel corso della sfida alle WTA Finals (poi persa) contro Elena Svitolina. Le interpretazioni fornite del labiale della tennista sono due: “Quei f… ucraini per l’amore del cielo” o “Quella f…. str..za ucraina per l’amore del cielo”. Si tratta per il momento solo di una ricostruzione di parte e non di un’accusa resa nota anche dagli organismi ufficiali della WTA, che in quel caso potrebbero anche decidere di prendere provvedimenti contro la tennista.

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Il mancato saluto con Svitolina

I rapporti tra le atlete russe e bielorusse e quelle ucraine continuano a essere molto tese. Dallo scoppio della guerra, quest’ultime hanno deciso di non stringere mai la mano alle rivali, una volta terminata la partita. E sebbene sia ormai una pratica accertata, resta una situazione che crea più di un momento di tensione. Anche dopo il match che ha visto l’eliminazione di Sabalenka dalla WTA Finals, è andato in scena lo stesso copione. Del resto proprio alla vigilia della competizione, Svitolina aveva deciso di rifiutare di posare per la foto di gruppo con le altre finaliste proprio per lo stesso motivo, spingendo la WTA a non realizzare la tradizionale immagine e a pubblicare solo scatti singoli delle atlete protagoniste a Indian Wells.

Il dramma di Melichar

Polemiche, frasi rubate, insulti e purtroppo anche infortuni. Le WTA Finals anche nella loro edizione 2027 sono state un mezzo “dramma”. Quello peggiore è toccato senza dubbio alla statunitense Nicole Melichar-Martinez che ha riportato un infortunio che la terrà fuori per moltissimo tempo. La tennista statunitense impegnata in doppio a Indian Wells insieme alla spagnola Cristina Bucsa si è fatta male nel corso del secondo set del match contro Siniakova e Townsend. Fin dal primo istante si è capito che si trattava di un problema serio e ora a confermarlo è proprio la diretta interessata che sui social scrive: “La risonanza ha confermato la rottura del legamento crociato oltre ad altri danni. Inutile dire che dovrò restare fuori per un po’ di tempo. Ora devo rimanere positiva nonostante alcuni brutti pensieri. E voglio dire a Cristina che mi dispiace aver finito il nostro grande anno in questo modo ma sono contento della nostra lotta”.