La Tigre di Minsk parte bene liquidando in due set la ceca nel primo incontro a Indian Wells. La campionessa ucraina s'arrende alla russa e scappa dopo l'ultimo punto.

Prima giornata delle WTA Finals anche per il secondo girone del torneo di Indian Wells, quello di Aryna Sabalenka. La Tigre di Minsk era la giocatrice più attesa e ha dimostrato di aver allontanato con efficacia ansie e paure che l’avevano assalita – di nuovo – in seguito agli ultimi insuccessi. Per lei vittoria convincente in due set su Linda Muchova e qualificazione alle semifinali più vicina. Nel prossimo incontro la numero 2 del ranking se la vedrà con la numero 3, Mirra Andreeva, che ha travolto Elina Svitolina nell’altro match. Una partita che si è chiusa in un’ora e dieci minuti, in cui l’ucraina ha fatto quasi da comparsa, soprattutto nel secondo parziale.

Riecco la Tigre di Minsk: Sabalenka piega Muchova

Col ritiro di Elena Rybakina, Aryna Sabalenka è tornata a essere la grande favorita e ha mostrato segnali confortanti contro la ceca, già battuta quest’anno a Brisbane ma ormai molti mesi fa. Anzitutto sotto il profilo della tenuta nervosa. La bielorussa è finita due volte sotto di un break nel primo set, ma è sempre stata in grado di reagire e di piazzare il controbreak. Poi al tie-break ha fatto un sol boccone della rivale, battuta sul 7-2. Equilibrio anche nel secondo parziale, dove però nei momenti decisivi è emersa la maggior esperienza e lucidità di Sabalenka: 7-5 e primi punti nella classifica del gironcino.

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Svitolina è travolta da Andreeva e non dà la mano

Nell’altro incontro, segnato da tensioni e veleni di natura extra-sportiva, vittoria nettissima per Mirra Andreeva, che non ha dato scampo a Elina Svitolina. La giovane russa ha sofferto un po’ nel primo set, dove ha piazzato un break chirurgico dopo quattro giochi e annullato una palla break all’ucraina, chiudendo sul 6-4. Poche storie invece nel secondo, in cui Svitolina non è riuscita a conquistare neanche un game. Al termine del match niente saluto sotto rete tra le due, una consuetudine per Elina che da quando il suo paese è stato aggredito militarmente dalla Russia si rifiuta di stringere la mano a russe e bielorusse che non si siano apertamente dissociate dalla politica di Putin.

WTA Finals, calendario: tocca a Errani-Paolini

Nella prossima giornata di questo girone, in programma nella serata di mercoledì 11 novembre, sarà già ultima spiaggia tra Svitolina e Muchova, mentre Sabalenka e Andreeva si affronteranno per il primato nel raggruppamento: con un incrocio propizio di risutati, la vincitrice potrebbe festeggiare l’accesso alle semifinali con un turno d’anticipo. Stasera (a partire dalle 21) tocca all’altro girone, con le sfide tra Pegula e Kostyuk, sconfitte nella prima giornata, e tra Gauff e Noskova, che invece hanno vinto. Nella notte italiana gli incontri del doppio, con Errani e Paolini a caccia di un nuovo successo dopo quello ottenuto a spese di Siniakova e Townsend: sulla loro strada l’insidiosa coppia formata da Melichar e Bucsa.