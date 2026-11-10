Prima giornata delle WTA Finals anche per il secondo girone del torneo di Indian Wells, quello di Aryna Sabalenka. La Tigre di Minsk era la giocatrice più attesa e ha dimostrato di aver allontanato con efficacia ansie e paure che l’avevano assalita – di nuovo – in seguito agli ultimi insuccessi. Per lei vittoria convincente in due set su Linda Muchova e qualificazione alle semifinali più vicina. Nel prossimo incontro la numero 2 del ranking se la vedrà con la numero 3, Mirra Andreeva, che ha travolto Elina Svitolina nell’altro match. Una partita che si è chiusa in un’ora e dieci minuti, in cui l’ucraina ha fatto quasi da comparsa, soprattutto nel secondo parziale.
- Riecco la Tigre di Minsk: Sabalenka piega Muchova
- Svitolina è travolta da Andreeva e non dà la mano
- WTA Finals, calendario: tocca a Errani-Paolini
Riecco la Tigre di Minsk: Sabalenka piega Muchova
Col ritiro di Elena Rybakina, Aryna Sabalenka è tornata a essere la grande favorita e ha mostrato segnali confortanti contro la ceca, già battuta quest’anno a Brisbane ma ormai molti mesi fa. Anzitutto sotto il profilo della tenuta nervosa. La bielorussa è finita due volte sotto di un break nel primo set, ma è sempre stata in grado di reagire e di piazzare il controbreak. Poi al tie-break ha fatto un sol boccone della rivale, battuta sul 7-2. Equilibrio anche nel secondo parziale, dove però nei momenti decisivi è emersa la maggior esperienza e lucidità di Sabalenka: 7-5 e primi punti nella classifica del gironcino.
Svitolina è travolta da Andreeva e non dà la mano
Nell’altro incontro, segnato da tensioni e veleni di natura extra-sportiva, vittoria nettissima per Mirra Andreeva, che non ha dato scampo a Elina Svitolina. La giovane russa ha sofferto un po’ nel primo set, dove ha piazzato un break chirurgico dopo quattro giochi e annullato una palla break all’ucraina, chiudendo sul 6-4. Poche storie invece nel secondo, in cui Svitolina non è riuscita a conquistare neanche un game. Al termine del match niente saluto sotto rete tra le due, una consuetudine per Elina che da quando il suo paese è stato aggredito militarmente dalla Russia si rifiuta di stringere la mano a russe e bielorusse che non si siano apertamente dissociate dalla politica di Putin.
WTA Finals, calendario: tocca a Errani-Paolini
Nella prossima giornata di questo girone, in programma nella serata di mercoledì 11 novembre, sarà già ultima spiaggia tra Svitolina e Muchova, mentre Sabalenka e Andreeva si affronteranno per il primato nel raggruppamento: con un incrocio propizio di risutati, la vincitrice potrebbe festeggiare l’accesso alle semifinali con un turno d’anticipo. Stasera (a partire dalle 21) tocca all’altro girone, con le sfide tra Pegula e Kostyuk, sconfitte nella prima giornata, e tra Gauff e Noskova, che invece hanno vinto. Nella notte italiana gli incontri del doppio, con Errani e Paolini a caccia di un nuovo successo dopo quello ottenuto a spese di Siniakova e Townsend: sulla loro strada l’insidiosa coppia formata da Melichar e Bucsa.