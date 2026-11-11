L'indifendibile commento fuorionda del giornalista di beIn Sport durante le WTA Finals sull'aspetto fisico di Sabalenka ha scatenato una bufera mediatica sull'emittente, costretta a scusarsi

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dopo due sconfitte consecutive, Aryna Sabalenka è tornata al successo vincendo la sua prima partita alle WTA Finals in corso a Indian Wells. Purtroppo però, a far parlare della numero 2 al mondo non è stata la sua positiva prestazione contro Karolina Muchova, bensì un commento deprecabile nei suoi confronti da parte del giornalista francese Matthieu Solier, che in un fuorionda durante la trasmissione del torneo di beIN Sports ha attaccato l’aspetto estetico della bielorussa. Intanto le WTA Finals continuano a non convincere tifosi e le giocatrici, con Coco Gauff che in conferenza stampa ha criticato il format del torneo.

“Sabalenka è orribile”, l’inqualificabile commento del giornalista scatena la bufera

Tra le protagoniste più attese di queste WTA Finals c’è senza dubbio Sabalenka. Purtroppo però negli ultimi due giorni la bielorussa è finita al centro dell’attenzione mediatica per un inqualificabile commento che l’ha vista protagonista. Durante la trasmissione di beIN Sports del torneo di fine anno, mentre scorrevano le immagini di Aryna in sottofondo si è infatti sentito il giornalista francese Matthieu Solier prendersela con l’aspetto estetico della bielorussa: “Guarda, guarda, guarda, è orribile”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Parole immediatamente condannate dall’emittente, che si è scusata pubblicamente prendendo le distanze dalle affermazioni di Solier, e che hanno scatenato una vera e propria bufera sui social, dove tanti utenti hanno criticato aspramente il giornalista e preso le difese di Sabalenka riempiendola di elogi.

Gauff critica il format delle WTA Finals

Intanto sulle WTA Finals si è abbattuta una nuova polemica, con Gauff che ha criticato il format del round robin invitando il torneo a una rivoluzione in vista delle prossime stagioni. Per Coco è infatti “stupido” il fatto che anche in caso di vittoria nel terzo e ultimo incontro del girone potrebbe venire eliminata dopo che aveva vinto all’esordio su Jessica Pegula. Un successo su Marta Kostyuk infatti potrebbe non bastare alla statunitense, che dovrà attendere il risultato della sfida tra Pegula e Noskova per capire se potrà approdare in semifinale o se sarà eliminata per differenza tra set vinti e persi: “So che posso qualificarmi in base ai diversi scenari possibili e che è tutto spiegato, ma trovo il tutto un po’ stupido. Se vinco la mia partita di giovedì e non mi qualifico sarebbe piuttosto strano. Non lo so, non posso dire molto di più. Tutto quello che posso fare è aspettare fino al prossimo anno. Tutti sanno che le cose devono cambiare”.

Che flop le WTA Finals

Intanto, nonostante lo spostamento dall’Arabia a Indian Wells, continua la crisi delle WTA Finals, rivelatesi finora un flop anche in questa edizione statunitense. Molti infatti hanno evidenziato la scarsa affluenza e i tanti posti vuoti sugli spalti nonostante costi accessibili, soprattutto se confrontati con altri tornei prestigiosi dell’ATP per esempio. Un flop anche a livello televisivo in alcuni paesi, con il giornalista José Moron che ha evidenziato la scarsa copertura del torneo in Spagna e le grandi difficoltà degli appassionati per seguire l’evento, snobbato da tutte le principali emittenti.