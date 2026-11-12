Aryna parte bene (4-1), poi perde 11 game di fila e ora rischia la clamorosa eliminazione: sarà "guerra" con l'ucraina, brava a battere Muchova. Il jolly di Sara e Jasmine.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Si complicano le cose per Aryna Sabalenka alle WTA Finals di Indian Wells. Dopo il buon avvio, con la vittoria in due set su Karolina Muchova, la Tigre di Minsk è stata letteralmente travolta da Mirra Andreeva nella seconda partita, rimediando una sconfitta dai contorni umilianti, con tanto di bagel nel secondo parziale. Per la bielorussa il rischio eliminazione è concreto: con la giovane russa già qualificata alle semifinali da prima del girone, il secondo posto si deciderà attraverso la sfida-spareggio con Elina Svitolina. Una “guerra” (sportiva, s’intende) tra due campionesse che si detestano. Intanto stanotte Errani e Paolini, già certe del primato, chiudono il proprio cammino nel girone: le due Azzurre hanno un bonus da spendere.

WTA Finals, Sabalenka ribaltata da Andreeva

Partita dai due volti, quella tra l’esperta bielorussa che sta concludendo una stagione poco soddisfacente e la talentuosa russa, in vertiginosa ascesa. Bruciante la partenza di Aryna, brava a portarsi sul 4-1 grazie al suo gioco aggressivo. Appena però Andreeva ha iniziato ad accorciare la distanza degli scambi e a prendere in mano il comando del gioco, la Tigre di Minsk non è riuscita a trovare contromisure adeguate. La partita è girata d’incanto, con la scatenata Mirra che prima ha ribaltato l’esito del primo set (6-4) e poi ha rifilato un terrificante 6-0 alla rivale, spenta e attonita, oltre che costantemente incredula a fissare il suo box.

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Svitolina batte Muchova e adesso sfida Aryna

Anche la prossima sfida promette di essere ad alta tensione per Sabalenka: si troverà infatti di fronte Elina Svitolina, già carichissima contro di lei ogni volta che l’affronta, per di più ringalluzzita dalla rimonta vincente ai danni di Karolina Muchova: 3-6 6-2 6-2. Non ci sono troppi calcoli da fare, chi vincerà il match tra Svitolina e Sabalenka passerà il turno da seconda classificata, chi perderà accompagnerà a casa Muchova, che sfderà Andreeva in un match senza significati. Aryna ed Elina non si amano, soprattutto da quando è scoppiata la guerra d’aggressione ai danni dell’Ucraina. Svitolina, prima dell’inizio del torneo, ha rifiutato di posare in foto insieme alle “nemiche”, tra cui Sabalenka.

Doppio, il piccolo vantaggio di Errani e Paolini

Intanto in serata si chiude il cammino del gruppo A di singolare: decisiva la sfida tra la già qualificata Noskova e Pegula, con Gauff che “tifa” per la ceca perché in caso di sconfitta di Jessica e di concomitante vittoria su Kostyuk passerebbe il turno in extremis. Chiusura anche per il primo gironcino del doppio, con Errani e Paolini – già passate da prime – che affrontano Schuurs e Perez. Le due olimpioniche di Parigi 2024 possono sfruttare un jolly: nella semifinale di sabato affronteranno una coppia scesa in campo il giorno prima e quindi più affaticata. Un piccolo, grande vantaggio nella prossima sfida.