Si complicano le cose per Aryna Sabalenka alle WTA Finals di Indian Wells. Dopo il buon avvio, con la vittoria in due set su Karolina Muchova, la Tigre di Minsk è stata letteralmente travolta da Mirra Andreeva nella seconda partita, rimediando una sconfitta dai contorni umilianti, con tanto di bagel nel secondo parziale. Per la bielorussa il rischio eliminazione è concreto: con la giovane russa già qualificata alle semifinali da prima del girone, il secondo posto si deciderà attraverso la sfida-spareggio con Elina Svitolina. Una “guerra” (sportiva, s’intende) tra due campionesse che si detestano. Intanto stanotte Errani e Paolini, già certe del primato, chiudono il proprio cammino nel girone: le due Azzurre hanno un bonus da spendere.
- WTA Finals, Sabalenka ribaltata da Andreeva
- Svitolina batte Muchova e adesso sfida Aryna
- Doppio, il piccolo vantaggio di Errani e Paolini
WTA Finals, Sabalenka ribaltata da Andreeva
Partita dai due volti, quella tra l’esperta bielorussa che sta concludendo una stagione poco soddisfacente e la talentuosa russa, in vertiginosa ascesa. Bruciante la partenza di Aryna, brava a portarsi sul 4-1 grazie al suo gioco aggressivo. Appena però Andreeva ha iniziato ad accorciare la distanza degli scambi e a prendere in mano il comando del gioco, la Tigre di Minsk non è riuscita a trovare contromisure adeguate. La partita è girata d’incanto, con la scatenata Mirra che prima ha ribaltato l’esito del primo set (6-4) e poi ha rifilato un terrificante 6-0 alla rivale, spenta e attonita, oltre che costantemente incredula a fissare il suo box.
Svitolina batte Muchova e adesso sfida Aryna
Anche la prossima sfida promette di essere ad alta tensione per Sabalenka: si troverà infatti di fronte Elina Svitolina, già carichissima contro di lei ogni volta che l’affronta, per di più ringalluzzita dalla rimonta vincente ai danni di Karolina Muchova: 3-6 6-2 6-2. Non ci sono troppi calcoli da fare, chi vincerà il match tra Svitolina e Sabalenka passerà il turno da seconda classificata, chi perderà accompagnerà a casa Muchova, che sfderà Andreeva in un match senza significati. Aryna ed Elina non si amano, soprattutto da quando è scoppiata la guerra d’aggressione ai danni dell’Ucraina. Svitolina, prima dell’inizio del torneo, ha rifiutato di posare in foto insieme alle “nemiche”, tra cui Sabalenka.
Doppio, il piccolo vantaggio di Errani e Paolini
Intanto in serata si chiude il cammino del gruppo A di singolare: decisiva la sfida tra la già qualificata Noskova e Pegula, con Gauff che “tifa” per la ceca perché in caso di sconfitta di Jessica e di concomitante vittoria su Kostyuk passerebbe il turno in extremis. Chiusura anche per il primo gironcino del doppio, con Errani e Paolini – già passate da prime – che affrontano Schuurs e Perez. Le due olimpioniche di Parigi 2024 possono sfruttare un jolly: nella semifinale di sabato affronteranno una coppia scesa in campo il giorno prima e quindi più affaticata. Un piccolo, grande vantaggio nella prossima sfida.