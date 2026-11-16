Si è chiuso con l'ennesimo flop il 2026 di Sabalenka, che alle WTA Finals ha confermato l'involuzione, soprattutto mentale, che sta vivendo in questa fase delicata della carriera

Il 2026 da incubo di Aryna Sabalenka si è concluso con l’ennesima delusione alle WTA Finals, dove dopo aver vinto all’esordio è stata eliminata già nella fase a gironi. Un flop che conferma l’involuzione della bielorussa, che sembra essere entrata in un circolo vizioso in cui più che ad affrontare le sue avversarie sembra trovarsi a combattere un’infinita battaglia contro se stessa. Una situazione che inizia a preoccupare e non poco Rick Macci.

Il 2026 da incubo di Sabalenka

Partiamo subito da un importante presupposto: se non stessimo parlando di Sabalenka una stagione con due titoli WTA 1000, un WTA 500 e due finali slam sarebbe senza dubbio da considerarsi una stagione positiva, ma trattandosi di quella che fino alla fine del 2025 era vista da tutti come l’indiscussa dominatrice del circuito femminile, diventa chiaro come la bielorussa non possa ritenersi soddisfatta di un annata in cui non solo non ha conquistato un Major, ma nella quale a parte i primi mesi è sembrata sempre in costante difficoltà.

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Nel corso del 2026 infatti Aryna è apparsa vittima di una preoccupante involuzione, più che altro mentale. Quella che fino all’inizio di questa stagione sembrava una macchina perfetta, capace di alzare il livello negli appuntamenti più importanti e consapevole della propria superiorità, si è infatti improvvisamente riscoperta fragile. Più volte durante questa stagione infatti Sabalenka ha finito con subire pesanti sconfitte nel finale, vivendo improvvise crisi in campo anche quando tutto sembrava girare in suo favore.

Un esempio lampante è stata anche l’ultima sua sconfitta alle WTA Finals contro Svitolina, dove dopo aver perso il primo set aveva ribaltato la partita conquistando il secondo e portandosi avanti di un break in avviso, salvo poi però crollare improvvisamente e perdere i sei game successivi che ne hanno sancito l’uscita di scena prematura dal torneo di fine anno.

Macci preoccupato per Sabalenka

Questa involuzione è stata ravvisata anche da Rick Macci, che con un post su X ha lanciato l’allarme su Aryna: “Sabalenka si trova su una china molto scivolosa della sua carriera. La sua forza è ora diventata la sua debolezza. Era una combattente spietata in qualsiasi momento ovunque contro chiunque, ora si spegne regolarmente e finisce per competere contro se stessa. Perché la sua difesa è nella media e ha pochissimi strumenti a disposizione per adattarsi o trovare un piano B. Vedremo molto presto nel 2027 cosa succederà per Saby”.

Per lo storico allenatore delle sorelle Williams nulla è però perso per Sabalenka, che per uscire da questa situazione potrebbe però avere bisogno di un supporto psicologico per ritrovare quella fiducia nei propri mezzi che improvvisamente sembra esserle venuta meno: “Sabalenka può cambiare le cose se lo desidera, anche se non esiste una pillola magica o una formula segreta. Ha dimostrato di cosa è capace, ha già vissuto situazioni simili ed è una campionessa. Il tennis è uno sport in cui contano i centimetri, soprattutto ai massimi livelli, e la mente controlla il corpo. Il suo subconscio è ormai così pieno di dubbi, rabbia e paura da essere intrappolato in un circolo vizioso mentale negativo e non riesce a ritrovare quella mentalità positiva e dominante. Ha bisogno di un intervento psicologico per ritrovare la fiducia in se stessa. Se non è disposta a farlo, tutto il lavoro fisico e l’allenamento saranno assolutamente inutili”.