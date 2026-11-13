La vettura, utilizzata da un calciatore e parcheggiata sotto casa, è stata incendiata nella notte. Indagano Polizia e Digos: il club condanna le intimidazioni e chiede unità

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Cresce la tensione a Salerno, dopo un avvio di stagione da dimenticate per i cavallucci marini, relegati al momento al quattordicesimo posto del Girone C di Serie C, con appena quindici punti conquistati dopo le prime tredici gare di campionato. Un bottino misero, con l’inversione di marcia che non c’è stata nemmeno con l’arrivo in panchina di Vito Di Bari a fine ottobre, e che ha fatto crescere il mal contento tra i tifosi. A far salire ulteriormente il livello d’allerta è l’episodio increscioso accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, con l’automobile di un calciatore data alle fiamme in strada. Sull’accaduto indagano le Forze dell’Ordine, ma il club punta il dito contro i tifosi.

In fiamme l’auto di un calciatore della Salernitana

La macchina di un calciatore della Salernitana è stata incendiata nella note tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, parcheggiata sotto l’abitazione del ragazzo è stata avvolta dalle fiamme, poi domate e spente dai Vigili del Fuoco. Sull’accaduto stanno indagando gli agenti di Polizia e della Digos della Questura di Salerno, ma non è da escludere che l’episodio possa essere ricollegato al momento decisamente negativo vissuta dalla squadra.

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La condanna del club

La dirigenza della società granata, in tal senso non ha dubbi e ha preso subito preso le distanze e condannato l’accaduto con un duro comunicato stampa affidato ai propri canali ufficiali: “L’ U.S. Salernitana 1919, in tutte le sue componenti, si stringe con fermezza attorno ai propri tesserati a seguito dei gravi episodi degli ultimi giorni, culminati la scorsa notte nel vile danneggiamento dell’autovettura di uno di loro”.

La dura presa di posizione della società

“Nel riporre piena fiducia nelle autorità competenti affinché individuino al più presto i responsabili, il club condanna con assoluta durezza ogni atto intimidatorio”, si legge nel documento redatto dalla dirigenza della Salernitana. “Questi gesti inqualificabili – prosegue la nota – sono totalmente estranei alla storia e alla passione che la città di Salerno ha sempre dimostrato. Il calcio è prima di tutto rispetto, lealtà, condivisione e sano agonismo: principi sacri che non possono e non devono mai essere calpestati da prevaricazione o paura”.

La richiesta ai tifosi

“L’U.S. Salernitana 1919 auspica una presa di posizione netta, pubblica e immediata da parte di tutto l’ambiente: tra chi vive lo sport con passione e chi sceglie l’intimidazione non può esistere alcuna zona grigia. I violenti vanno isolati e allontanati senza esitazioni, affinché non trovino mai più spazio né alibi intorno ai colori granata. Chi ama davvero la Salernitana ha oggi il dovere morale di fare quadrato respingendo ogni forma di violenza per garantire alla squadra la serenità necessaria ad affrontare le prossime sfide”, conclude il comunicato.

Primo tempo senza tifo con il Catania

Il calciatore preso di mira, di cui per il momento non si conosce l’identità, seppure scosso dall’accaduto, si è recato regolarmente al centro sportivo e svolto per intero la seduta di allenamento con i compagni in vista della gara contro il Catania in programma domenica pomeriggio all’Arechi. Un Arechi che, in segno di protesta contro la squadra e la dirigenza, i tifosi granata lasceranno deserto per tutto il primo tempo del match contro gli etnei.