Dopo oltre un mese arriva la sentenza riguardo al caso risalente alla partita dell’Arechi: per l'ex tecnico granata una multa e una pesante squalifica

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Serse Cosmi pronunciò effettivamente un insulto di stampo razzista o discriminatorio nei confronti di Karlo Butic durante Salernitana-Bari dello scorso 4 ottobre: lo ha stabilito il giudice sportivo Stefano Palazzi, dopo il supplemento di indagini da parte della Procura Federale. L’ormai ex tecnico dei granata è stato sanzionato con una multa e una lunga squalifica.

Salernitana-Bari: il caso dell’insulto di Cosmi

C’è voluto più di un mese, ma alla fine il giudice sportivo della serie C Stefano Palazzi ha emesso la sua sentenza riguardo al caso dell’insulto razzista di cui Serse Cosmi era stato accusato al termine di Salernitana-Bari, gara del girone C disputata all’Arechi lo scorso 4 ottobre e terminata col punteggio di 2-1 per i campani. A segnare la rete del momentaneo vantaggio del Bari era stato Karlo Butic, giocatore croato che aveva festeggiato la rete sotto la Curva Sud del tifo granata, scatenando nell’intervallo la reazione di Cosmi, all’epoca dei fatti tecnico dei granata.

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L’insulto razzista di Cosmi a Butic

Dopo le indagini della Procura Federale, il giudice sportivo ha stabilito che Cosmi apostrofò Butic con la frase “sei uno zingaro”, espressione che, secondo Palazzi, era “connotata da contenuto discriminatorio per motivi di razza, nazionalità, origine anche etnica”. Singolare il tentativo di giustificarsi dello stesso Cosmi, che al giudice sportivo aveva ammesso di aver pronunciato l’insulto discriminatorio, ma utilizzandolo in un’altra frase: il tecnico ha raccontato di aver detto “non ti lamentare se poi ti chiamano zingaro”, ma la sua versione non è stata ritenuta attendibile.

Nella sentenza, infatti, si spiega che il verdetto di Palazzi è basato sulla testimonianza diretta di un collaboratore della Procura Federale, che ha sentito di persona la frase pronunciata da Cosmi.

Squalifica e multa per Cosmi

Una volta appurata la colpevolezza dell’ormai ex allenatore della Salernitana, il giudice sportivo ha comminato una sanzione piuttosto dura nei suoi confronti: l’allenatore è infatti stato squalificato per tre mesi e multato con un’ammenda di 10mila euro.