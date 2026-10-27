Il ko per 3-0 con il Picerno accelera la svolta in panchina, ma a Salerno la contestazione dei tifosi coinvolge anche la dirigenza. Chi può succedere a Cosmi

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Fine della corsa per Serse Cosmi. L’allenatore umbro è stato esonerato dalla Salernitana dopo l’ultimo pesante ko contro il Picerno. Fatale il 3-0 subito al “Donato Curcio”: doveva essere la stagione del rilancio e del ritorno in Serie B, invece i granata si ritrovano non lontani dalla zona retrocessione nel Girone C di Serie C. Per molti tifosi i veri responsabili del disastro sono altri e c’è chi invoca Eziolino Capuano come sostituto. Ma il club campano sembra orientato a puntare su altri nomi.

Salernitana, esonerato Cosmi: fatale la sconfitta col Picerno

Approdato a Salerno lo scorso febbraio, Cosmi era riuscito a portare la squadra al terzo posto, ma poi l’obiettivo promozione è sfumato nella semifinale dei playoff contro il Brescia. L’ex allenatore di Perugia e Udinese è rimasto al timone della Salernitana, ma la stagione è iniziata subito nel peggiore dei modi con l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C per mano della Scafatese.

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In campionato la squadra campana ha raccolto appena 14 punti dopo 11 giornate, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte, di cui quella per 3-0 contro il Picerno. L’ultimo acuto a inizio ottobre con il 2-1 interno al Bari, poi due pareggi e la sconfitta che ha spinto la società a cambiare allenatore. Negli ultimi tempi Cosmi aveva già palesato segni di nervosismo anche in sala stampa.

Cosmi paga per tutti? L’esonero scatena i tifosi sul web

L’incubo della retrocessione in D non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi, che solo pochi anni fa gioivano per le giocate di Ribery in Serie A. Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora, ma per una buona fetta di sostenitori granata Cosmi non è il vero responsabile della caduta della Salernitana, o meglio non è il solo.

In tanti puntano il dito contro il numero uno del club, Danilo Iervolino, e il ds Daniele Faggiano. Quest’ultimo, dopo il ko col Picerno, ha usato parole forti: “Mi vergogno come un cane”. Nonostante il mea culpa, i tifosi non lo assolvono. Basta dare uno sguardo ai social per farsi un’idea dell’umore di una piazza sempre più delusa.

C’è chi invoca Eziolino Capuano: il retroscena

Alcuni tifosi sperano che la squadra sia affidata al vulcanico Eziolino Capuano, peraltro ieri presente al Donato Curcio, dove ha assistito alla debacle della Salernitana. “Ci vuole Capuano, un sergente di ferro per questi giocatori viziati”, sostiene Riccardo. “Eziolino, ora o mai più”, scrive un altro tifoso. “Meriterebbe questa occasione”, aggiunge Antonio. Ma il pensiero comune è che debba cambiare tutto a Salerno, a partire dai vertici.

Chi può sostituire davvero Serse Cosmi: i nomi

Al momento sono due i nomi caldi candidati a prendere il posto di Cosmi. Sarebbero già stati avviati contatti con Mimmo Toscano, ma sembra essere in vantaggio Fabio Prosperi, anch’egli in tribuna al Curcio. Il 47enne tecnico abruzzese è reduce dall’esperienza alla Cavese, ma la sua candidatura non convince più di tanto il popolo granata. Complicato il ritorno di Pasquale Marino.