Annullati i due giganti canadesi (per mancanza di neve): la FIS al lavoro per cercare un luogo dove recuperarli (magari in America a inizio dicembre). I maschi a Copper Mountain per le prime gare veloci

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La prima grana della stagione di Coppa del Mondo arriva direttamente dal Canada. Dove Mont Treblant ancora una volta tradirà le attese: era già successo nel 2024, capiterà di nuovo nel fine settimana 5-6 dicembre, quando i due giganti previsti nella località canadese non verranno disputati per mancanza di neve (proprio come avvenne due anni fa). Un calvario, quello della stazione sciistica che è rientrata nel calendario di Coppa del Mondo nel 2023, ma che dopo 4 stagioni è arrivata a contare già due annullamenti. Le scarse precipitazioni del periodo hanno indotto la FIS ad annullare le gare prima ancora del test ufficiale previsto nella giornata di domani, del tutto inutile vista la poca neve e le alte temperature.

La FIS al lavoro per programmare i recuperi

La federazione è al lavoro per cercare di individuare una sede alternativa, quindi decisa a recuperare le due gare annullate. Non è dato sapere se si opterà per restare a Killington, dove sabato 28 è previsto proprio un gigante (e sarà l’occasione per vedere all’opera anche Sofia Goggia, al debutto stagionale) e dove si potrebbe anche pensare di recuperare una delle due prove saltate, o se la FIS farà in modo che i due giganti vengano riprogrammati nelle prossime settimane in Europa.

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Certo che l’ipotesi di un week-end di sosta in Nord America non dovrebbe piacere tanto, né alla FIS e tantomeno agli organizzatori locali: dopo Mont Treblant erano previste le gare veloci di Beaver Creek, con le discese in programma l’11 e il 12 dicembre e un supergigante domenica 13, prima del definitivo rientro nel vecchio continente con le gare in programma a St. Moritz a partire da venerdì 18 (due supergiganti sulla Corviglia, poi domenica 20 c’è il gigante) e lo slalom di Courchevel del 22 dicembre. L’ideale sarebbe riprogrammare quei due giganti sempre negli USA, sempre nel fine settimana 5-6 dicembre, ma i tempi chiaramente stringono.

Colturi, che disdetta: con una forma così…

La cancellazione delle gare di Mont Treblant, qualora non dovessero trovarsi buchi e spazi nel calendario per procedere con i recuperi, finirebbe per arrecare un danno a Lara Colturi, che dopo tre gare stagionali è leader di Coppa del Mondo con 68 punti di vantaggio su Emma Aicher. Colturi è l’unica a essere andata sempre a podio in questa stagione, collezionando due secondi posti e vincendo lo slalom di Gurgl.

È chiaro che nei suoi piani originali l’idea di competere per la sfera di cristallo della generale non era contemplata, ma vista la partenza sprint è ragionevole pensare che la 20enne di Torino voglia quantomeno provare a rendere dura la vita alle favoritissime Aicher (che gareggia in tutte le discipline, e questo è per lei un grosso vantaggio) e Shiffrin, che quest’anno ha deciso di dedicarsi a gigante e supergigante rinunciando a competere tra i pali stretti. Visto anche il gran momento di forma, vedere due annullamenti proprio ora non farà piacere a Lara.

Kilde spera di tornare a marzo in Norvegia

Intanto il circo bianco potrebbe ritrovare presto uno dei grandi protagonisti degli ultimi anni, alle prese però con tanti infortuni che lo hanno fatto uscire dal giro. Ma Aleksander Aamodt Kilde non è tipo da arrendersi: nonostante un grave infortunio al tendine d’Achille rimediato a ottobre, il norvegese (compagno nella vita di Mikaela Shiffrin) in un’intervista s’è detto fiducioso circa la possibilità di tornare in pista nelle gare in programma a Kviftjell a inizio marzo.

“L’obiettivo è realistico, anche se magari potrei tornare semplicemente come apripista, non necessariamente con un pettorale. La riabilitazione sta andando avanti bene, il fisico risponde e sento già di avere una certa mobilità, oltre a sollevare pesi sempre maggiori”.

A Copper Mountain prime gare veloci (con Paris)

Sabato intanto scatterò l’ora delle gare veloci in campo maschile, con l’Italia che a Copper Mountain in supergigante schiererà i calibri grossi. Presenti Giovanni Franzoni e Dominik Paris, e con loro Mattia Casse, Guglielmo Bosca, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Max Perathoner e l’eterno Christof Innerhofer, al cancelletto di partenza per la 21esima stagione consecutiva (debuttò il 12 novembre 2006 a Levi).

Domenica toccherà al gigante, con Alex Vinatzer pronto a confermare l’ottimo debutto di Soelden (dove ha chiuso settimo) e con Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Luca De Aliprandini, Simon Talacci e Tobias Kastlunger a completare le frecce tricolori.