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Sampdoria-Entella, moviola: il Var Gariglio veglia sui doriani sui gol dubbi, arbitro scatenato con i gialli

La prova dell’arbitro Calzavara a Marassi nell’anticipo della decima giornata di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto varesino ha ammonito sei giocatori

2 min di lettura

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un po’ troppo fiscale ma sempre presente nei momenti decisivi della gara l’arbitro Calzavara che ringrazia anche il supporto del Var Gariglio. Vediamo cosa è successo a Marassi nell’anticipo della decima giornata di serie B.

Samp-Entella, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 13′ intervento in ritardo su Delli Carri a metà campo, il pubblico doriano protesta ma Calzavara non estrae il cartellino. Primo giallo al 18′, è per Mezzoni che interviene in ritardo su Abildgaard. Al 23′ gol della Samp, Gartenmann di testa trova la deviazione di Tiritiello nella propria porta. Gol convalidato dal Var dopo aver verificato l’assenza di fuorigioco geografico o disturbi attivi sul portiere. Al 31′ ammonito Vignali per una reazione scomposta su Abildgaard. Subito dopo giallo anche per Cicconi che frena una ripartenza avversaria: diffidato, salterà la trasferta di Carrara.

Tre gialli in pochi minuti

Calzavara è scatenato ed al 33′ estrae il gialolo anche per Guiu per un fallo su Cicconi. Al 41′ il raddoppio: Mbabu lancia Begic che serve il giovane Mezzotero, che non sbaglia. C’è qualche dubbio ma il VAR Matteo Gariglio analizza al millimetro la posizione di partenza dell’attaccante, certificandone l’assoluta regolarità prima di dare semaforo verde. Al 45′ ammonito Marconi per un fallo su Begic. Nella ripresa succede poco tranne un giallo a Mbabu al 91′ e dopo 3′ di recupero finisce 2-0.

Chi è l’arbitro Calzavara

Arbitro classe ’93 della sezione di Varese, Calzavara ha arbitrato poco in A: è stato promosso dopo 65 designazioni in Serie C a partire dalla stagione 2020/21. Praticamente una certezza per la categoria, tanto da dirigere sia il playout di ritorno tra Foggia e Messina, terminato 1-0 in favore dei pugliesi, che la finale che ha consegnato la promozione al Pescara. Nei playoff di Serie C, inoltre, ha avuto modo di sperimentare per la prima volta il VAR. La prima occasione è arrivata proprio tra Pescara e Ternana, quando l’unica rete degli umbri fu convalidata proprio dopo un check per la posizione di De Boer. Ultima uscita in A in Frosinone-Sassuolo.

I precedenti tra le due squadre

Nei 14 precedenti sette pareggi, 2 vittorie dell’Entella e 5 dei doriani.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cavallina e Tempestilli con Galipò IV uomo, Gariglio al VAR e Maggioni come AVAR, l’arbitro del match ha ammonito Mezzoni, Vignali, Cicconi, Guiu, Marconi, Mbabu.

Sampdoria-Entella, moviola: il Var Gariglio veglia sui doriani sui gol dubbi, arbitro scatenato con i gialli Getty

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