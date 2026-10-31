La squadra di D’Angelo vince il match contro la Virtus Entella e lascia l’ultimo posto in classifica ma la contestazione continua a essere durissima e arrivano altri infortuni

La Sampdoria torna a respirare, la formazione blucerchiata vince 2-0 il derby contro la Virtus Entella e lascia l’ultimo posto in classifica in serie B. Ma i problemi non sono alle spalle, la tifoseria doriana sin dal pomeriggio aveva dato il via a una contestazione molto dura nei confronti della dirigenza continuata anche all’interno dello stadio e tutto in stile Halloween. Ma è l’infermeria a preoccupare D’Angelo.

La vittoria nel derby con la Virtus Entella

Tre punti che pesano come un macigno. La Sampdoria torna a respirare anche se non è per nulla fuori da guai. Il primo passo è fatto però con il successo ai danni della Virtus Entella. Ancora una volta D’Angelo deve fare i conti con la tante assenze, una situazione che peggiora anche dopo 15 minuti di gioco quando il tecnico è costretto a far ricorso all’ingresso del classe 2008 Mezzotero che diventerà il grande protagonista della partita. La rete che apre le marcature arriva al 23’ grazie al colpo di testa di Gartenmann che trova la sfortunata deviazione di Tiritiello. La gara diventa molto fisica, la Samp prova a chiuderla ma l’Entella in più di un’occasione spaventa i tifosi di casa. Prima della fine del tempo però sono i padroni di casa a trovare il raddoppio proprio con il giovanissimo Mezzotero. E ora la Doria può almeno lasciare l’ultima posizione della classifica.

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Sampdoria-Virtus Entella: le emozioni del match

La durissima contestazione dei tifosi

Una giornata carica di tensione quella che ha portato al match tra Samp ed Entella. La contestazione dei tifosi nei confronti della dirigenza non si è mai fermata negli ultimi giorni, nella notte in città sono apparsi degli striscioni con la scritta “Liberate la Sampdoria”. E dalle 16:30 del pomeriggio da Corte Lambruschini è cominciato un corteo dei tifosi che poi hanno raggiunto lo stadio. Cori e striscioni durissimi contro tutti i membri della dirigenza con la contestazione che poi all’interno di Marassi è diventa a tema Halloween. La Curva Sud ha esposto quattro disegni di fantasmi ognuno con un nome diverso: nel mirino sono finiti Joseph Try, Nathan Walker, Francesco De Gennaro e Jesper Fredberg. Un messaggio diretto nei confronti della società che da tempo viene ritenuta assente, quasi “fantasma” dalla squadra e dalla città.

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La maledizione infortuni colpisce Verschaeren

Il primo a pagare l’avvio da incubo della Sampdoria è stato Bernardo Corradi, ma il tecnico così come ora D’Angelo devono anche fare i conti con una situazione infortuni che ogni giorno sembra peggiore. A inizio stagioni sono andati giù Sekulov, Viti e Sinani tutti per la rottura del crociato che di fatto chiude la loro stagione. Tanti problemi fisici anche per Lorenzo Insigne, uno dei giocatori che doveva far fare il salto di qualità della squadra. L’ultimo in ordine di tempo, proprio nella gara contro l’Entella, è stato Yari Verschaeren che si è fermato per un problema muscolare che si va ad aggiungere agli ultimi di Di Pardo e di Depaoli. Ma l’infermeria conta anche altre presenze come quella di Luca Ravanelli, convocato ma non ancora al meglio, Meijer che ha ripreso da poco ad allenarsi con il gruppo e Francesco Conti che ancora aspetta di rientrare.