Sampdoria-Virtus Entella 31 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Derby ligure dal peso salvezza: Sampdoria–Virtus Entella si gioca sabato 31 ottobre 2026 alle 19.30 al Luigi Ferraris di Genova, per la 10ª giornata di Serie B. I blucerchiati sono penultimi, al 19° posto con 5 punti: una vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, 8 gol segnati e 18 subiti. Gli ospiti occupano la 12ª posizione con 10 punti, frutto di 2 successi, 4 pareggi e 3 ko, con 11 reti realizzate e 10 incassate. Per i padroni di casa è una sfida cruciale per risalire; i chiavaresi cercano punti per allungare.
- Le ultime partite giocate da Sampdoria e Virtus Entella
- L'arbitro di Sampdoria-Virtus Entella
- Precedenti e curiosità su Sampdoria-Virtus Entella
- Le statistiche stagionali di Sampdoria e Virtus Entella
Le ultime partite giocate da Sampdoria e Virtus Entella
Il rendimento nelle cinque gare considerate racconta due percorsi differenti. La Sampdoria ha raccolto 4 punti, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte: pesano soprattutto gli 8 gol incassati nelle tre gare perse. La Virtus Entella ha invece totalizzato 6 punti, perdendo una sola volta e trovando continuità attraverso tre pareggi. Per entrambe c’è un successo nel periodo, ma i chiavaresi hanno limitato meglio i passaggi a vuoto.
|Squadra
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti nelle ultime 5
|Sampdoria
|1
|1
|3
|4
|Virtus Entella
|1
|3
|1
|6
Il dettaglio dei cinque risultati della Sampdoria:
- Sampdoria–Catanzaro 2-1: vittoria.
- Avellino–Sampdoria 4-1: sconfitta.
- Sampdoria–Arezzo 1-2: sconfitta.
- Südtirol–Sampdoria 1-1: pareggio.
- Ascoli–Sampdoria 2-0: sconfitta.
Il dettaglio dei cinque risultati della Virtus Entella:
- Cremonese–Virtus Entella 0-0: pareggio.
- Virtus Entella–Juve Stabia 1-1: pareggio.
- Calcio Padova–Virtus Entella 1-2: vittoria.
- Virtus Entella–Mantova 0-1: sconfitta.
- Virtus Entella–Avellino 1-1: pareggio.
L’arbitro di Sampdoria–Virtus Entella
A dirigere il derby sarà Andrea Calzavara, affiancato dagli assistenti Cavallina e Tempestilli. Il quarto ufficiale sarà Galipò, mentre Gariglio opererà al VAR con Maggioni come AVAR. Nelle quattro partite dirette nella competizione in questa stagione, Calzavara ha fischiato 115 falli, assegnato 13 ammonizioni e concesso un rigore, senza estrarre cartellini rossi: la media è di 3,25 gialli a incontro.
Precedenti e curiosità su Sampdoria–Virtus Entella
Il derby mette di fronte la voglia di riscatto della Sampdoria e una Virtus Entella che nei precedenti cadetti ha saputo farsi rispettare: una vittoria e un pareggio, senza sconfitte. Il Ferraris, dunque, non basta a garantire un vantaggio ai blucerchiati, chiamati a correggere un rendimento interno discontinuo. I chiavaresi hanno invece cambiato passo lontano da casa: due successi nelle ultime tre trasferte rappresentano un segnale importante rispetto alle difficoltà del passato. Una chiave del confronto sarà la capacità di vincere i contrasti, fondamentale nel quale gli ospiti vantano una delle migliori percentuali del torneo e i padroni di casa inseguono. Davanti, attenzione alle soluzioni meno scontate: Tobias Lauritsen cerca di trasformare la propria presenza aerea in gol, mentre Mattia Tirelli ha già dimostrato di poter colpire dalla distanza. Tra precedenti, duelli e iniziative individuali, il derby offre diverse letture oltre alla classifica.
- Virtus Entella ancora imbattuta nei due precedenti di Serie B contro la Sampdoria: 3-1 a Chiavari il 17 ottobre 2025 e 1-1 al Ferraris il 16 gennaio 2026. Il pareggio è una costante nei derby cadetti dei chiavaresi: sette in 14 incontri, completati da due vittorie e cinque sconfitte, comprese le due sfide regionali più recenti contro Spezia e blucerchiati.
- I derby sono stati spesso in salita per la Sampdoria: soltanto una vittoria nelle ultime sette sfide di Serie B contro avversarie liguri, con tre pareggi e tre sconfitte. Il successo è però arrivato nel confronto più recente, l’1-0 allo Spezia del 31 gennaio: ora i blucerchiati inseguono due affermazioni regionali consecutive, una sequenza che manca da tempo.
- Il Ferraris cerca continuità: nelle sei gare interne di campionato considerate, la Sampdoria ha alternato successi e sconfitte, con un ko contro l’Arezzo nell’ultima della serie. Due sconfitte casalinghe consecutive in B mancano dal periodo agosto-settembre 2025, contro Modena e Cesena.
- La Virtus Entella ha raccolto due vittorie e un pareggio nelle ultime tre trasferte di Serie B: tanti successi quanti nelle precedenti 40 gare esterne, chiuse con due vittorie, 13 pareggi e 25 sconfitte. Vincere ancora significherebbe centrare due successi esterni consecutivi per la terza volta nella propria storia cadetta, dopo le sequenze del novembre 2015 e del periodo maggio 2018-agosto 2019.
- Contrasti, un divario da colmare: la Virtus Entella è seconda in campionato per percentuale di interventi vinti, al 64,5%, dietro al Modena con il 66,7%. La Sampdoria è invece ultima al 52,1%, con 63 contrasti vinti su 121.
- Tobias Lauritsen domina una particolare graduatoria: nessuno ha effettuato più dei suoi cinque colpi di testa nello specchio in questo campionato. Manca però il premio più importante, perché nessuno di questi tentativi si è trasformato in gol.
- Il tiro dalla distanza è il marchio di Mattia Tirelli: i suoi due gol sono arrivati entrambi da fuori area. Nessuno ha fatto meglio nel torneo, con Cristian Shpendi del Cesena a condividere il primato. Il giocatore dei chiavaresi ha già eguagliato il proprio record realizzativo in una singola stagione di B, stabilito nel 2025-26.
Le statistiche stagionali di Sampdoria e Virtus Entella
Dopo nove giornate, la Virtus Entella presenta numeri migliori sia nella produzione offensiva sia nella tenuta difensiva: 11 gol segnati e 10 subiti, contro gli 8 realizzati e i 18 incassati dalla Sampdoria. I blucerchiati tirano di più, 108 conclusioni contro 99, e centrano più spesso lo specchio, 45 volte contro 37, ma convertono in rete il 7,41% dei tiri, contro l’11,11% degli ospiti. I chiavaresi hanno anche un possesso medio superiore, 49,5% contro 45,9%, e una maggiore precisione nei passaggi, 82,39% contro 81,51%. Spiccano inoltre gli 8 punti persi dalla Sampdoria da situazioni di vantaggio, contro i soli 2 della Virtus Entella: un dato che evidenzia le difficoltà blucerchiate nel difendere quanto costruito.
Tra i singoli, Lorenzo Insigne guida i marcatori della Sampdoria con 3 reti, seguito da Liam Henderson a 2; un gol ciascuno per Tjas Begic, Gennaro Tutino e Yari Verschaeren. Nella Virtus Entella il primato è condiviso da Giacomo Corona, Bernat Guiu, Mattia Tirelli e Andrea Tiritiello, tutti a 2, mentre Mattia Alborghetti, Luigi Cuppone e Andrea Franzoni hanno segnato una volta. Per gli assist comandano a quota 2 Tobias Lauritsen e Yari Verschaeren tra i blucerchiati, Bernat Guiu e Luca Vignali tra gli ospiti. I più ammoniti della Sampdoria sono Manuel Cicconi e Liam Henderson, con 4 gialli; l’unico espulso è Oliver Abildgaard, con un rosso. Per la Virtus Entella il massimo è di 2 ammonizioni, condiviso da Mattia Alborghetti, Leonardo Benedetti, Andrea Franzoni, Bernat Guiu, Luca Parodi e Andrea Tiritiello, mentre non risultano espulsioni. Tra i portieri, Federico Del Frate ha mantenuto la porta inviolata una volta in 8 presenze; nessuna gara senza reti subite risulta per Edoardo Torrielli, né per i blucerchiati Peter Vindahl e Andrey Krastev, impiegati rispettivamente in 7 e 2 incontri.
|Statistica
|Sampdoria
|Virtus Entella
|Partite giocate
|9
|9
|Posizione in classifica
|19ª
|12ª
|Punti
|5
|10
|Vittorie
|1
|2
|Pareggi
|2
|4
|Sconfitte
|6
|3
|Gol segnati
|8
|11
|Gol subiti
|18
|10
|Media gol segnati
|0,89
|1,22
|Media gol subiti
|2,00
|1,11
|Possesso palla medio
|45,9%
|49,5%
|Tiri totali
|108
|99
|Tiri nello specchio
|45
|37
|Precisione dei tiri
|41,67%
|37,37%
|Conversione dei tiri in gol
|7,41%
|11,11%
|Precisione dei passaggi
|81,51%
|82,39%
|Contrasti vinti
|63
|89
|Percentuale di contrasti vinti
|52,07%
|64,49%
|Calci d’angolo
|53
|37
|Pali e traverse colpiti
|7
|2
|Gol da fuori area
|2
|4
|Cartellini gialli
|18
|17
|Cartellini rossi
|1
|0
|Punti persi da situazioni di vantaggio
|8
|2
|Punti recuperati da situazioni di svantaggio
|4
|5
|Migliori marcatori
|Lorenzo Insigne: 3
|Giacomo Corona, Bernat Guiu, Mattia Tirelli, Andrea Tiritiello: 2
|Giocatori con più assist
|Tobias Lauritsen, Yari Verschaeren: 2
|Bernat Guiu, Luca Vignali: 2
|Porte inviolate dei portieri impiegati
|Peter Vindahl: 0; Andrey Krastev: 0
|Federico Del Frate: 1; Edoardo Torrielli: 0
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Sampdoria-Virtus Entella?
-
Sampdoria-Virtus Entella si gioca sabato 31 ottobre 2026 alle ore 19.30, nella 10ª giornata della Serie B 2026-27.
- Dove si gioca Sampdoria-Virtus Entella?
-
La partita si disputa allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
- Chi è l'arbitro di Sampdoria-Virtus Entella?
-
L'arbitro è Andrea Calzavara, assistito da Cavallina e Tempestilli. Il quarto ufficiale è Galipò; al VAR Gariglio, con Maggioni come AVAR.
- Quali partite si giocano oggi di Serie A?
- Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie A: Bologna-Monza (ore 15.00), Udinese-Roma (ore 18.00), Milan-Inter (ore 20.45) e Milan-Inter (ore 20.45)
- Quali partite si giocano oggi di Serie B?
- Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie B: Cremonese-Benevento (ore 15.00), Modena-Mantova (ore 15.00), Sudtirol-Cesena (ore 15.00), Catanzaro-Padova (ore 17.15) e Sampdoria-Virtus Entella (ore 19.30)
- Quali partite si giocano oggi?
- Oggi sono in programma le seguenti partite:
Serie A: Bologna-Monza (ore 15.00), Udinese-Roma (ore 18.00), Milan-Inter (ore 20.45) e Milan-Inter (ore 20.45)
Serie B: Cremonese-Benevento (ore 15.00), Modena-Mantova (ore 15.00), Sudtirol-Cesena (ore 15.00), Catanzaro-Padova (ore 17.15) e Sampdoria-Virtus Entella (ore 19.30)
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.