Sampdoria-Virtus Entella 31 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Sampdoria-Virtus Entella, 10ª giornata di Serie B 2026-27: orario, stadio, arbitro, precedenti, ultime partite e statistiche delle due squadre.

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Derby ligure dal peso salvezza: Sampdoria–Virtus Entella si gioca sabato 31 ottobre 2026 alle 19.30 al Luigi Ferraris di Genova, per la 10ª giornata di Serie B. I blucerchiati sono penultimi, al 19° posto con 5 punti: una vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, 8 gol segnati e 18 subiti. Gli ospiti occupano la 12ª posizione con 10 punti, frutto di 2 successi, 4 pareggi e 3 ko, con 11 reti realizzate e 10 incassate. Per i padroni di casa è una sfida cruciale per risalire; i chiavaresi cercano punti per allungare.

Le ultime partite giocate da Sampdoria e Virtus Entella

Il rendimento nelle cinque gare considerate racconta due percorsi differenti. La Sampdoria ha raccolto 4 punti, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte: pesano soprattutto gli 8 gol incassati nelle tre gare perse. La Virtus Entella ha invece totalizzato 6 punti, perdendo una sola volta e trovando continuità attraverso tre pareggi. Per entrambe c’è un successo nel periodo, ma i chiavaresi hanno limitato meglio i passaggi a vuoto.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti nelle ultime 5 Sampdoria 1 1 3 4 Virtus Entella 1 3 1 6

Il dettaglio dei cinque risultati della Sampdoria:

Sampdoria – Catanzaro 2-1: vittoria.

– 2-1: vittoria. Avellino – Sampdoria 4-1: sconfitta.

– 4-1: sconfitta. Sampdoria – Arezzo 1-2: sconfitta.

– 1-2: sconfitta. Südtirol – Sampdoria 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Ascoli–Sampdoria 2-0: sconfitta.

Il dettaglio dei cinque risultati della Virtus Entella:

Cremonese – Virtus Entella 0-0: pareggio.

– 0-0: pareggio. Virtus Entella – Juve Stabia 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Calcio Padova – Virtus Entella 1-2: vittoria.

– 1-2: vittoria. Virtus Entella – Mantova 0-1: sconfitta.

– 0-1: sconfitta. Virtus Entella–Avellino 1-1: pareggio.

L’arbitro di Sampdoria–Virtus Entella

A dirigere il derby sarà Andrea Calzavara, affiancato dagli assistenti Cavallina e Tempestilli. Il quarto ufficiale sarà Galipò, mentre Gariglio opererà al VAR con Maggioni come AVAR. Nelle quattro partite dirette nella competizione in questa stagione, Calzavara ha fischiato 115 falli, assegnato 13 ammonizioni e concesso un rigore, senza estrarre cartellini rossi: la media è di 3,25 gialli a incontro.

Precedenti e curiosità su Sampdoria–Virtus Entella

Il derby mette di fronte la voglia di riscatto della Sampdoria e una Virtus Entella che nei precedenti cadetti ha saputo farsi rispettare: una vittoria e un pareggio, senza sconfitte. Il Ferraris, dunque, non basta a garantire un vantaggio ai blucerchiati, chiamati a correggere un rendimento interno discontinuo. I chiavaresi hanno invece cambiato passo lontano da casa: due successi nelle ultime tre trasferte rappresentano un segnale importante rispetto alle difficoltà del passato. Una chiave del confronto sarà la capacità di vincere i contrasti, fondamentale nel quale gli ospiti vantano una delle migliori percentuali del torneo e i padroni di casa inseguono. Davanti, attenzione alle soluzioni meno scontate: Tobias Lauritsen cerca di trasformare la propria presenza aerea in gol, mentre Mattia Tirelli ha già dimostrato di poter colpire dalla distanza. Tra precedenti, duelli e iniziative individuali, il derby offre diverse letture oltre alla classifica.

Virtus Entella ancora imbattuta nei due precedenti di Serie B contro la Sampdoria : 3-1 a Chiavari il 17 ottobre 2025 e 1-1 al Ferraris il 16 gennaio 2026. Il pareggio è una costante nei derby cadetti dei chiavaresi: sette in 14 incontri, completati da due vittorie e cinque sconfitte, comprese le due sfide regionali più recenti contro Spezia e blucerchiati.

ancora imbattuta nei due precedenti di Serie B contro la : 3-1 a Chiavari il 17 ottobre 2025 e 1-1 al Ferraris il 16 gennaio 2026. Il pareggio è una costante nei derby cadetti dei chiavaresi: sette in 14 incontri, completati da due vittorie e cinque sconfitte, comprese le due sfide regionali più recenti contro e blucerchiati. I derby sono stati spesso in salita per la Sampdoria : soltanto una vittoria nelle ultime sette sfide di Serie B contro avversarie liguri, con tre pareggi e tre sconfitte. Il successo è però arrivato nel confronto più recente, l’1-0 allo Spezia del 31 gennaio: ora i blucerchiati inseguono due affermazioni regionali consecutive, una sequenza che manca da tempo.

: soltanto una vittoria nelle ultime sette sfide di Serie B contro avversarie liguri, con tre pareggi e tre sconfitte. Il successo è però arrivato nel confronto più recente, l’1-0 allo del 31 gennaio: ora i blucerchiati inseguono due affermazioni regionali consecutive, una sequenza che manca da tempo. Il Ferraris cerca continuità: nelle sei gare interne di campionato considerate, la Sampdoria ha alternato successi e sconfitte, con un ko contro l’ Arezzo nell’ultima della serie. Due sconfitte casalinghe consecutive in B mancano dal periodo agosto-settembre 2025, contro Modena e Cesena .

ha alternato successi e sconfitte, con un ko contro l’ nell’ultima della serie. Due sconfitte casalinghe consecutive in B mancano dal periodo agosto-settembre 2025, contro e . La Virtus Entella ha raccolto due vittorie e un pareggio nelle ultime tre trasferte di Serie B: tanti successi quanti nelle precedenti 40 gare esterne, chiuse con due vittorie, 13 pareggi e 25 sconfitte. Vincere ancora significherebbe centrare due successi esterni consecutivi per la terza volta nella propria storia cadetta, dopo le sequenze del novembre 2015 e del periodo maggio 2018-agosto 2019.

ha raccolto due vittorie e un pareggio nelle ultime tre trasferte di Serie B: tanti successi quanti nelle precedenti 40 gare esterne, chiuse con due vittorie, 13 pareggi e 25 sconfitte. Vincere ancora significherebbe centrare due successi esterni consecutivi per la terza volta nella propria storia cadetta, dopo le sequenze del novembre 2015 e del periodo maggio 2018-agosto 2019. Contrasti, un divario da colmare: la Virtus Entella è seconda in campionato per percentuale di interventi vinti, al 64,5%, dietro al Modena con il 66,7%. La Sampdoria è invece ultima al 52,1%, con 63 contrasti vinti su 121.

è seconda in campionato per percentuale di interventi vinti, al 64,5%, dietro al con il 66,7%. La è invece ultima al 52,1%, con 63 contrasti vinti su 121. Tobias Lauritsen domina una particolare graduatoria: nessuno ha effettuato più dei suoi cinque colpi di testa nello specchio in questo campionato. Manca però il premio più importante, perché nessuno di questi tentativi si è trasformato in gol.

domina una particolare graduatoria: nessuno ha effettuato più dei suoi cinque colpi di testa nello specchio in questo campionato. Manca però il premio più importante, perché nessuno di questi tentativi si è trasformato in gol. Il tiro dalla distanza è il marchio di Mattia Tirelli: i suoi due gol sono arrivati entrambi da fuori area. Nessuno ha fatto meglio nel torneo, con Cristian Shpendi del Cesena a condividere il primato. Il giocatore dei chiavaresi ha già eguagliato il proprio record realizzativo in una singola stagione di B, stabilito nel 2025-26.

Le statistiche stagionali di Sampdoria e Virtus Entella

Dopo nove giornate, la Virtus Entella presenta numeri migliori sia nella produzione offensiva sia nella tenuta difensiva: 11 gol segnati e 10 subiti, contro gli 8 realizzati e i 18 incassati dalla Sampdoria. I blucerchiati tirano di più, 108 conclusioni contro 99, e centrano più spesso lo specchio, 45 volte contro 37, ma convertono in rete il 7,41% dei tiri, contro l’11,11% degli ospiti. I chiavaresi hanno anche un possesso medio superiore, 49,5% contro 45,9%, e una maggiore precisione nei passaggi, 82,39% contro 81,51%. Spiccano inoltre gli 8 punti persi dalla Sampdoria da situazioni di vantaggio, contro i soli 2 della Virtus Entella: un dato che evidenzia le difficoltà blucerchiate nel difendere quanto costruito.

Tra i singoli, Lorenzo Insigne guida i marcatori della Sampdoria con 3 reti, seguito da Liam Henderson a 2; un gol ciascuno per Tjas Begic, Gennaro Tutino e Yari Verschaeren. Nella Virtus Entella il primato è condiviso da Giacomo Corona, Bernat Guiu, Mattia Tirelli e Andrea Tiritiello, tutti a 2, mentre Mattia Alborghetti, Luigi Cuppone e Andrea Franzoni hanno segnato una volta. Per gli assist comandano a quota 2 Tobias Lauritsen e Yari Verschaeren tra i blucerchiati, Bernat Guiu e Luca Vignali tra gli ospiti. I più ammoniti della Sampdoria sono Manuel Cicconi e Liam Henderson, con 4 gialli; l’unico espulso è Oliver Abildgaard, con un rosso. Per la Virtus Entella il massimo è di 2 ammonizioni, condiviso da Mattia Alborghetti, Leonardo Benedetti, Andrea Franzoni, Bernat Guiu, Luca Parodi e Andrea Tiritiello, mentre non risultano espulsioni. Tra i portieri, Federico Del Frate ha mantenuto la porta inviolata una volta in 8 presenze; nessuna gara senza reti subite risulta per Edoardo Torrielli, né per i blucerchiati Peter Vindahl e Andrey Krastev, impiegati rispettivamente in 7 e 2 incontri.

Statistica Sampdoria Virtus Entella Partite giocate 9 9 Posizione in classifica 19ª 12ª Punti 5 10 Vittorie 1 2 Pareggi 2 4 Sconfitte 6 3 Gol segnati 8 11 Gol subiti 18 10 Media gol segnati 0,89 1,22 Media gol subiti 2,00 1,11 Possesso palla medio 45,9% 49,5% Tiri totali 108 99 Tiri nello specchio 45 37 Precisione dei tiri 41,67% 37,37% Conversione dei tiri in gol 7,41% 11,11% Precisione dei passaggi 81,51% 82,39% Contrasti vinti 63 89 Percentuale di contrasti vinti 52,07% 64,49% Calci d’angolo 53 37 Pali e traverse colpiti 7 2 Gol da fuori area 2 4 Cartellini gialli 18 17 Cartellini rossi 1 0 Punti persi da situazioni di vantaggio 8 2 Punti recuperati da situazioni di svantaggio 4 5 Migliori marcatori Lorenzo Insigne: 3 Giacomo Corona, Bernat Guiu, Mattia Tirelli, Andrea Tiritiello: 2 Giocatori con più assist Tobias Lauritsen, Yari Verschaeren: 2 Bernat Guiu, Luca Vignali: 2 Porte inviolate dei portieri impiegati Peter Vindahl: 0; Andrey Krastev: 0 Federico Del Frate: 1; Edoardo Torrielli: 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Sampdoria-Virtus Entella? Sampdoria-Virtus Entella si gioca sabato 31 ottobre 2026 alle ore 19.30, nella 10ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Sampdoria-Virtus Entella? La partita si disputa allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Chi è l'arbitro di Sampdoria-Virtus Entella? L'arbitro è Andrea Calzavara, assistito da Cavallina e Tempestilli. Il quarto ufficiale è Galipò; al VAR Gariglio, con Maggioni come AVAR. Quali partite si giocano oggi di Serie A? Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie A: Bologna-Monza (ore 15.00), Udinese-Roma (ore 18.00), Milan-Inter (ore 20.45) e Milan-Inter (ore 20.45) Quali partite si giocano oggi di Serie B? Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie B: Cremonese-Benevento (ore 15.00), Modena-Mantova (ore 15.00), Sudtirol-Cesena (ore 15.00), Catanzaro-Padova (ore 17.15) e Sampdoria-Virtus Entella (ore 19.30) Quali partite si giocano oggi? Oggi sono in programma le seguenti partite:

Serie A: Bologna-Monza (ore 15.00), Udinese-Roma (ore 18.00), Milan-Inter (ore 20.45) e Milan-Inter (ore 20.45)

Serie B: Cremonese-Benevento (ore 15.00), Modena-Mantova (ore 15.00), Sudtirol-Cesena (ore 15.00), Catanzaro-Padova (ore 17.15) e Sampdoria-Virtus Entella (ore 19.30)