Sarri cerca leader, chiede fiducia e insiste nel vedere cose buone ma l'Atalanta è una polveriera

Domani in Conference League la Dea sfida il Kairat Almaty, squadra in ritiro, il tecnico continua a vedere aspetti positivi ma la sua posizione traballa

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Pensare che una sfida di Conference League con i semisconosciuti del Kairat Almaty (“è una partita difficile vista la situazione attuale: anche perché loro negli ultimi 11 mesi hanno perso 2-1 con l’Inter e anche con l’Arsenal. Non c’è nulla per scontato”) sia l’ultima spiaggia o quasi per Sarri e l’Atalanta può sembrare un paradosso ma per come stanno le cose la Dea è già a un bivio. Dopo il tracollo col Parma la squadra è in ritiro e la panchina di Sarri traballa vistosamente al di là della fiducia della società ufficialmente confermata.

La squadra è in ritiro

La prima medicina è quindi quella di stare più insieme (“L’obiettivo è ricompattarci tutti insieme. Avere dei rapporti stretti tra staff, squadra e società, l’obiettivo è anche quello di stare insieme durante la giornata per crescere ancora più forte anche non parlando di calcio: un contesto interpersonale che può aiutarci a unirci tutti quanti come gruppo”), non è la prima volta per Sarri: “Ne sono uscito in passato con la coerenza così come altre volte dove non ci sono riuscito: fa parte del nostro lavoro e delle difficoltà di tale mansione. Ora sono più capace di affrontare queste situazioni”.

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L’analisi di Sarri

“Tengo sempre separata la figura personale dall’allenatore. Come allenatore sto vedendo anche delle cose buone: contro il Parma l’Atalanta ha fatto un buonissimo primo tempo. Quello che mi chiedo è perché un singolo momento negativo abbia portato a spegnere quello che di buono avevamo fatto prima. Parlando di calcio, sono soddisfatto di certi aspetti: ci ha creato qualche problematica degli elementi non tattici”.

Il confronto con la squadra c’è stato: “Quello sicuramente. Abbiamo fatto degli incontri collettivi, individuali con società e staff: poi il resto rimane all’interno dello spogliatoio. Dobbiamo sicuramente ricompattarci sempre di più continuando a lavorare sotto tutti i punti di vista. Cercare l’idea chiara sulle valutazioni dei nostri giocatori: la compattezza e la riservatezza fa parte anche del concetto stesso di ritiro. Parlando di calcio, della squadra sono contento perché ho visto delle cose che volevo vedere, al netto della leggerezza difensiva e del trasformare in azioni pericolose tutto quello che riusciamo a creare. Poi ci sono altri aspetti, su tutti la lucidità nei momenti chiave: contro il Parma abbiamo smesso di crederci dopo il primo gol subito e questo non va bene, perché bisognava ripetere quello che avevamo fatto nel primo tempo. Serve lavorare sotto tutti i punti di vista sul campo”.

Leader cercasi

Un neo c’è, mancano leader: “Questo è difficile da dire. Secondo me qualcuno può incidere sicuramente sul gruppo, il problema è che alcuni giocatori non lo hanno mai fatto: l’obiettivo sarà anche quello di farli crescere. Credo che possano dare dei segnali positivi anche fuori dal campo: 2/3 leader sono comunque presenti e si formeranno sempre di più”.