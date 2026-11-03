Sarri nel mirino anche dei tifosi della Lazio, la parabola amara del Comandante

Dopo il tracollo interno dell'Atalanta col Parma non solo i fan della Dea rinnegano il tecnico, riemergono antichi rancori sulla sponda biancoceleste

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Che fine ha fatto il Sarri-ball? Se lo chiedono non solo a Bergamo, dove sono passati in due anni dai fasti con Gasperini al lento declino, ma anche tanti di coloro che non hanno mai creduto alle doti taumaturgiche del tecnico toscano. Dopo Napoli – con uno squadrone unico con cui però non vinse niente – lo spettacolo non si è più visto, è arrivato qualche trofeo ma l’immagine del Comandante ha perso via via consensi e oggi anche i tifosi della Lazio lo accusano di aver sprecato un potenziale superiore negli anni in biancoceleste.

La crisi dell’Atalanta

L’Atalanta è in piena crisi, Giuntoli ha ordinato il ritiro, Sarri ha chiesto scusa e per ora resta al suo posto ma la sua panchina inizia a traballare. Non era più abituata Bergamo a risultati così deludenti e scatta la contestazione anche sul web.

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La rabbia dei tifosi

Fioccano le reazioni sui social dopo la figuraccia col Parma: “Sarri…Allegri…Spalletti…sarà mica perché i toscani sono un po’ presuntuosi?” e poi: “Sarri non è un bluff. E’ un tecnico superato. Quando lo vedo, penso sempre a un allenatore degli anni 70 del secolo scorso. Speravo fosse solo un’impressione, ma credo sia così…” e anche: “Il genio di Percassi è quello di aver rotto con Gasperini e per dimostrare nell’immediato che Bergamo fosse una piazza magica prende Juric per poi cambiarlo con Palladino perché aveva torto. Poi scazza con D’Amico e vuole ricomporre la coppia Sarri-Giuntoli ma il tempo dà torto”.

Sono soprattutto i tifosi della Lazio a darsi tante risposte sugli anni difficili riscatatti dal cambio di tecnico e dall’arrivo di Gattuso: “Ogni anno a guida Sarri, avevamo almeno 10 punti in più. Una disgrazia di uomo e di allenatore” e poi: “Forse eravamo meno forti e completi di quest’ anno ma lo scorso anno Sarri è pesato a mio avviso una decina di punti in meno” e anche: “Io non dico che il problema era Sarri e che senza lui la Lazio chissà dove poteva arrivare eh, contesto solo l’eccessiva idolatria su di lui per cui ogni cosa positiva in campo era merito suo e ogni negativa lui nn c’entrava”

C’è chi scrive: “Sono molto contento per Maurizio Sarri. Gli auguro le peggiori sventure professionali, deve chiudere la carriera con disonore” e poi: “Difeso a spada tratta dai contestatori che amano la Lazio e che la sanno lunga su ogni cosa, per il solo fatto che attaccava la società. Magari il problema dello scorso anno è stato che ormai Sarri propone un gioco vecchio e prevedibile, come dicevano gli altri tifosi normali” e ancora: “Sarri se non ha i suoi giocatori “tipo” te li svaluta” e infine: “Un integralista che ha fiutato l’aria di Roma, ha cavalcato l’onda dei tifosi, ha sputato ogni giorno contro i calciatori della rosa a disposizione, 1 tiro in porta a partita..( ” er miracolo Sarri”…)”.