Sassuolo-Fiorentina, moviola: Mastantuono fa praticamente tutto, dubbi sul gol di Laurentiè e su un rigore negato

La prova dell’arbitro Marcenaro al Maipei Stadium nel posticipo nella decima giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto ligure ha ammonito 4 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova energica di Marcenaro che tiene in pugno la gara quasi sempre nei momenti caldi, un paio di episodi dubbi, cinque gli ammoniti, vediamo cosa è successo al Maipei Stadium nel posticipo nella decima giornata di serie A.

Sassuolo-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ scontro tra Berardi e Viery a pochi metri dall’area di rigore, per Marcenaro è tutto regolare. Al 15′ scaramuccia in campo con una trattenuta vistosa di Candé ai danni di Pellegrino che poteva essere da giallo. Regolare al 25′ il gol di Laurentiè. Primo giallo al 40′, è per Sulemana che ferma fallosamente Jimenez. Al 42′ ammonito anche Dragusin, che stende Laurienté mentre si stava quasi involando in contropiede e due minuti dopo giallo anche per Njie per fallo su su Walukiewicz.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mastantuono scatenato

Da segnalare il primo tempo di Mastantuono, nel bene e nel male. Al 6′ lanciato da Jimenez, entra in area e prova a trafiggere il portiere con la diagonale: palla fuori di poco, al 9‘ prova a fare tutto da solo, ma viene contrastato da Esposito e perde il pallone, al 28′ prova a dare la scossa su punizione: conclusione alta. Al 29′ cerca di seminare il panico al limite dell’area del Sassuolo! Sulla ribattuta c’è Njie: tiro deviato alto, al 36′ prova a invitare Pellegrino con un traversone in una zona calda dell’area: in ritardo il centravanti viola, palla sul fondo.

La rimonta viola

Regolare prima del riposo il pari di Pellegrino, complice un incerto Turati. Al 50′ Njie raccoglie da Brescianini, e scaraventa in porta con un destro a giro da fuori area: tutto valido. Ancora al 62′ Mastantuono si invola verso la porta, conclusione deviata quel tanto che basta dal portiere per impedirgli il gol. Al 65’ arriva il 2-2 di Laurentiè: C’è un check al VAR per un possibile controllo di mano dell’attaccante nell’azione del gol ma arriva il semaforo verde, rete valida.

Al 79′ magia di Mastantuono che segna con un destro di prima fulmineo dal limite dell’area sull’assist di Pedro Goncalves. Al 92’ ultimo giallo per Gnonto per fallo su Kulla. In pieno recupero il quarto gol viola firmato da Valdepenas. Ammonito anche Kulla per fallo su Oulai. Finisce 4-2 per la Fiorentina.

Chi è l’arbitro Marcenaro

Matteo Marcenaro di Genova, la scelta per Sassuolo-Fiorentina, è al suo sesto anno come arbitro di Serie A e due stagioni fa è stato promosso internazionale. Ha dimostrato ottime attitudini nelle gare finora dirette stagione in Serie A. Il fischietto genovese ha una discreta personalità, mostra empatia con i calciatori con i quali cerca sempre un dialogo. E’ preciso nel far rispettare il regolamento, ma soprattutto è un arbitro decisionista e questa sua caratteristica sicuramente è stata un suo punto di forza. Ultima gara diretta in A in Udinese-Milan.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Bianchini con Ayroldi IV uomo, Aureliano al Var e Pezzuto all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Sulemana, Dragusin, Njie, Gnonto, Kulla.