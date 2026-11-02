Sassuolo-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Sassuolo-Fiorentina, 10ª giornata di Serie A 2026-27: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche del match.

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È uno scontro salvezza tra squadre in difficoltà: Sassuolo-Fiorentina si gioca oggi lunedì 2 novembre 2026 alle 18.30 al MAPEI Stadium di Reggio Emilia, per la 10ª giornata di Serie A. Neroverdi quindicesimi con 8 punti: 2 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte, 14 gol segnati e 22 subiti. Viola diciassettesimi a quota 5: una vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, con 11 reti fatte e 21 incassate. Tre punti separano le rivali: per entrambe serve una svolta, soprattutto nella tenuta difensiva.

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Probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina

Il Sassuolo dovrebbe orientarsi sul 4-2-3-1, con Turati in porta e Cinquegrano e Doig sulle corsie. Al centro si va verso Odenthal e Ćaleta-Car. La squalifica di Thorstvedt, sommata alle assenze di Boloca e Koné, ridurrebbe le alternative in mezzo: Lipani e Bakola potrebbero partire dall’inizio. Volpato dovrebbe agire tra Berardi e Laurienté, alle spalle di Esposito. Nella Fiorentina prenderebbe forma un 4-3-3: senza Pongračić, Ranieri e Parisi, la difesa potrebbe affidarsi a Jiménez, Drăgușin, Fernandes Santos Lopes e Neto Lopes. Fagioli dovrebbe guidare il centrocampo; davanti, opzione Mastantuono-Pellegrino-Njie.

Sassuolo (4-2-3-1): Turati ; Cinquegrano , Odenthal , Ćaleta-Car , Doig ; Lipani , Bakola ; Berardi , Volpato , Laurienté ; Esposito .

(4-2-3-1): ; , , , ; , ; , , ; . Fiorentina (4-3-3): de Gea; Jiménez, Drăgușin, Fernandes Santos Lopes, Neto Lopes; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

V:Sport

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Gli indisponibili di Sassuolo-Fiorentina

Le assenze complicano una sfida nella quale l’equilibrio sarà fondamentale. Il Sassuolo perde inserimenti e fisicità con la squalifica di Thorstvedt, mentre gli stop di Boloca e Koné limitano ulteriormente le scelte a centrocampo. Restano fuori anche Paz, Leysen e Pieragnolo. La Fiorentina deve invece fare i conti soprattutto con una difesa rimaneggiata: mancano Pongračić, Ranieri e Parisi, oltre al centrocampista Atta. Non risultano squalificati tra i viola.

Sassuolo – Infortunati: Boloca (infortunio al ginocchio), Paz (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio), Leysen (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio), Koné (frattura alla gamba), Pieragnolo (problema fisico non specificato). Squalificati: Thorstvedt (una giornata di squalifica per espulsione).

– Infortunati: (infortunio al ginocchio), (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio), (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio), (frattura alla gamba), (problema fisico non specificato). Squalificati: (una giornata di squalifica per espulsione). Fiorentina – Infortunati: Pongračić (problema ai muscoli posteriori della coscia), Ranieri (infortunio al piede), Parisi (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio), Atta (infortunio agli addominali). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

La forma recente racconta due squadre alla ricerca di certezze. Nelle ultime cinque gare il Sassuolo ha raccolto un solo punto, con quattro sconfitte e un pareggio: sei gol segnati e ben quindici subiti. La Fiorentina ha fatto poco meglio, conquistando due punti attraverso due pareggi, a fronte di tre sconfitte, con sei reti realizzate e dieci incassate. Nessuna delle due ha vinto nel periodo considerato. I risultati sono riportati nell’ordine della sequenza disponibile.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza Sassuolo 0 1 4 1 Sconfitta, pareggio, sconfitta, sconfitta, sconfitta Fiorentina 0 2 3 2 Pareggio, sconfitta, sconfitta, sconfitta, pareggio

Sassuolo : Monza-Sassuolo 2-1; Sassuolo-Milan 1-1; Frosinone-Sassuolo 4-2; Como-Sassuolo 2-0; Sassuolo-Lazio 2-6.

: 2-1; 1-1; 4-2; 2-0; 2-6. Fiorentina: Fiorentina-Napoli 1-1; Genoa-Fiorentina 2-1; Fiorentina-Como 1-3; Inter-Fiorentina 2-1; Fiorentina-Atalanta 2-2.

L’arbitro di Sassuolo-Fiorentina

A dirigere Sassuolo-Fiorentina sarà Matteo Marcenaro, affiancato dagli assistenti Dei Giudici e Bianchini. Ayroldi sarà il quarto ufficiale, Aureliano lavorerà al VAR con Pezzuto come AVAR. Nelle quattro partite dirette in questa Serie A, Marcenaro ha assegnato 15 cartellini gialli, senza estrarre rossi né concedere rigori. Il bilancio comprende 95 falli fischiati: una media di 23,75 a incontro, con 3,75 ammonizioni per gara. Numeri relativi a un campione ancora contenuto, da leggere senza trasformarli in una previsione sull’andamento disciplinare del match.

Statistiche interessanti e pillole su Sassuolo-Fiorentina

Il fattore campo offre al Sassuolo un appiglio importante: quattro vittorie nelle ultime cinque sfide interne contro la Fiorentina sono un precedente incoraggiante, ma non cancellano le difficoltà attuali. I neroverdi arrivano da tre sconfitte consecutive e dodici gol subiti, mentre i viola hanno perso tre delle quattro trasferte stagionali, incassando sempre almeno due reti. È dunque una partita che chiede prima di tutto ordine e attenzione, pur mettendo in vetrina interpreti capaci di rompere gli equilibri. Berardi ha già partecipato a quattordici gol contro la squadra toscana; dall’altra parte Mastantuono spicca per presenza in area e intraprendenza. Sullo sfondo c’è una classifica pesante soprattutto per la Fiorentina, ferma a cinque punti dopo nove giornate. Anche il calendario propone una curiosità: il lunedì non porta un successo al Sassuolo da marzo 2023. Tra precedenti favorevoli e fragilità recenti, nessuna delle due può permettersi di affidarsi soltanto alla storia.

La Fiorentina ha evitato la sconfitta in quattro degli ultimi sei confronti di Serie A con il Sassuolo , ottenendo tre vittorie e un pareggio. Un’inversione rispetto alle cinque sfide precedenti, nelle quali aveva raccolto due pareggi e tre sconfitte. Dopo lo 0-0 del 26 aprile, i viola potrebbero mantenere la porta inviolata per due incroci consecutivi per la prima volta contro i neroverdi; allo stesso tempo rischiano due gare di fila senza segnare contro questa avversaria, altro evento inedito nella competizione.

ha evitato la sconfitta in quattro degli ultimi sei confronti di Serie A con il , ottenendo tre vittorie e un pareggio. Un’inversione rispetto alle cinque sfide precedenti, nelle quali aveva raccolto due pareggi e tre sconfitte. Dopo lo 0-0 del 26 aprile, i viola potrebbero mantenere la porta inviolata per due incroci consecutivi per la prima volta contro i neroverdi; allo stesso tempo rischiano due gare di fila senza segnare contro questa avversaria, altro evento inedito nella competizione. Al MAPEI Stadium il copione recente premia il Sassuolo : quattro successi e una sconfitta nelle ultime cinque gare casalinghe contro la Fiorentina . Nelle prime sette sfide interne, invece, i neroverdi avevano vinto soltanto una volta, con tre pareggi e tre ko.

: quattro successi e una sconfitta nelle ultime cinque gare casalinghe contro la . Nelle prime sette sfide interne, invece, i neroverdi avevano vinto soltanto una volta, con tre pareggi e tre ko. Il girone d’andata ha smesso di sorridere alla Fiorentina in questo confronto: dopo dieci incroci senza sconfitte, con cinque vittorie e cinque pareggi, sono arrivati due ko consecutivi contro il Sassuolo .

in questo confronto: dopo dieci incroci senza sconfitte, con cinque vittorie e cinque pareggi, sono arrivati due ko consecutivi contro il . Il lunedì è diventato un ostacolo per il Sassuolo , senza vittorie nelle ultime nove gare di Serie A disputate in questo giorno: quattro pareggi e cinque sconfitte. L’ultimo successo risale al 6 marzo 2023, il 3-2 sulla Cremonese .

, senza vittorie nelle ultime nove gare di Serie A disputate in questo giorno: quattro pareggi e cinque sconfitte. L’ultimo successo risale al 6 marzo 2023, il 3-2 sulla . La Fiorentina ha perso tre delle quattro trasferte di questo campionato, vincendo la restante, e ha sempre subito almeno due gol: dieci complessivi. Negli ultimi sessant’anni, soltanto nel 2001-02 aveva incassato più reti nelle prime cinque gare esterne stagionali, arrivando a quindici.

ha perso tre delle quattro trasferte di questo campionato, vincendo la restante, e ha sempre subito almeno due gol: dieci complessivi. Negli ultimi sessant’anni, soltanto nel 2001-02 aveva incassato più reti nelle prime cinque gare esterne stagionali, arrivando a quindici. Dopo due vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle prime sei giornate, il Sassuolo ha perso le successive tre, subendo dodici reti. L’ultima serie di quattro sconfitte consecutive in Serie A sotto un unico allenatore risale a gennaio 2023, con Dionisi in panchina.

ha perso le successive tre, subendo dodici reti. L’ultima serie di quattro sconfitte consecutive in Serie A sotto un unico allenatore risale a gennaio 2023, con Dionisi in panchina. Cinque punti in nove giornate rendono delicatissimo il momento della Fiorentina : senza una vittoria a Reggio Emilia, sarebbe la seconda peggior partenza della sua storia in Serie A dopo dieci incontri. Peggio soltanto la stagione precedente, con quattro punti nello stesso arco di gare.

: senza una vittoria a Reggio Emilia, sarebbe la seconda peggior partenza della sua storia in Serie A dopo dieci incontri. Peggio soltanto la stagione precedente, con quattro punti nello stesso arco di gare. Berardi è uno specialista del confronto: dieci gol e quattro assist contro la Fiorentina in Serie A. Dal 2004-05, inizio della rilevazione degli assist, solo Ibrahimovic ha fatto meglio contro i viola, con quindici partecipazioni; a quattordici figurano anche Quagliarella , Icardi e Insigne .

è uno specialista del confronto: dieci gol e quattro assist contro la in Serie A. Dal 2004-05, inizio della rilevazione degli assist, solo ha fatto meglio contro i viola, con quindici partecipazioni; a quattordici figurano anche , e . Mastantuono emerge nelle rilevazioni delle pillole prepartita con 33 conclusioni tentate, dietro soltanto alle 41 di Paz , e 63 tocchi in area avversaria, secondo ai 65 di Thuram . Per i dribbling tentati è indicato a quota 46, al comando insieme a Kvernadze .

emerge nelle rilevazioni delle pillole prepartita con 33 conclusioni tentate, dietro soltanto alle 41 di , e 63 tocchi in area avversaria, secondo ai 65 di . Per i dribbling tentati è indicato a quota 46, al comando insieme a . La percentuale di parate di de Gea riportata nelle pillole prepartita è del 60,4%, il suo valore più basso in una singola stagione nei cinque principali campionati europei. Tra i portieri della Fiorentina con almeno altrettante presenze negli ultimi vent’anni, soltanto Terracciano nel 2021-22 aveva registrato una percentuale inferiore, il 57,8%.

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Fiorentina

Il confronto stagionale mette in evidenza un problema comune: la vulnerabilità difensiva. Il Sassuolo ha incassato 22 reti in nove partite, una media di 2,44; la Fiorentina ne ha subite 21, pari a 2,33 per incontro. I neroverdi segnano di più, 14 gol contro 11, pur avendo meno conclusioni nel conteggio statistico disponibile: 92 contro 111. Anche la precisione favorisce i padroni di casa, con il 50% di tiri nello specchio contro il 39,64% dei viola. Possesso simile, 46,3% contro 45,5%, ma migliore accuratezza dei passaggi per il Sassuolo, all’86,83% contro l’83,97%. La Fiorentina ha inoltre lasciato per strada otto punti da situazioni di vantaggio, contro i due dei neroverdi: un dato che sottolinea le difficoltà nel gestire le partite.

Tra i singoli, Adžić guida i marcatori del Sassuolo con tre reti, seguito a due da Berardi, Esposito e Odenthal; un gol ciascuno per Bowie, Doig, Thorstvedt e Volpato. Nella Fiorentina il migliore è Mastantuono con tre gol, davanti a Jiménez e Pellegrino, entrambi a due; a quota uno figurano Gudmundsson, Neto Lopes, Mandragora, Njie e Pongračić. Bakola è il primo assistman neroverde con due passaggi vincenti; nei viola condividono il primato Fagioli e Jiménez, sempre con due. I più ammoniti sono Berardi e Fernandes Santos Lopes, tre gialli ciascuno nelle rispettive squadre. L’unico espulso neroverde è Thorstvedt, con un rosso; nessuna espulsione risulta nelle statistiche viola. Per i portieri sono disponibili 32 parate di Murić, sei di Turati e 33 di de Gea: il numero di clean sheet individuali non è specificato nei dati consultati.

Statistica Sassuolo Fiorentina Posizione in classifica 15ª 17ª Punti 8 5 Partite giocate 9 9 Vittorie 2 1 Pareggi 2 2 Sconfitte 5 6 Gol segnati 14 11 Gol subiti 22 21 Media gol segnati 1,56 1,22 Media gol subiti 2,44 2,33 Possesso palla 46,3% 45,5% Precisione dei passaggi 86,83% 83,97% Conclusioni nel conteggio statistico disponibile 92 111 Tiri nello specchio 46 44 Precisione di tiro 50% 39,64% Conversione delle conclusioni 15,22% 9,91% Conclusioni avversarie subite 141 128 Calci d’angolo 36 46 Legni colpiti 2 6 Dribbling riusciti 62 82 Falli commessi 85 101 Cartellini gialli 13 20 Cartellini rossi 1 0 Punti persi da situazioni di vantaggio 2 8 Punti conquistati da situazioni di svantaggio 1 5 Capocannoniere Adžić, 3 Mastantuono, 3 Miglior assistman Bakola, 2 Fagioli e Jiménez, 2 Giocatore con più ammonizioni Berardi, 3 Fernandes Santos Lopes, 3 Giocatore con più espulsioni Thorstvedt, 1 Nessuno Parate dei portieri impiegati Murić 32; Turati 6 de Gea 33 Clean sheet individuali dei portieri Dato non disponibile Dato non disponibile

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FAQ Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Fiorentina? Sassuolo-Fiorentina si gioca lunedì 2 novembre 2026 alle ore 18.30, per la 10ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Sassuolo-Fiorentina? La partita si disputa al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Chi è l'arbitro di Sassuolo-Fiorentina? L'arbitro è Matteo Marcenaro, con Dei Giudici e Bianchini come assistenti. Il quarto ufficiale è Ayroldi; al VAR Aureliano, con Pezzuto come AVAR.