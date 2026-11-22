La prova dell’arbitro Ferrieri Caputi al Maipei Stadium nella 12esima di A analizzata ai raggi X, un solo ammonito

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Ancora una prova double-face per la Ferrieri Caputi, reduce dalle violente polemiche per l’arbitraggio in Como-Venezia quando prima fischiò un rigore netto e poi lo revocò sotto spinta del Var: la livornese è apparsa assai incerta nelle sanzioni disciplinari e non ha visto un mani da rigore. Vediamo cosa è successo al Maipei Stadium nella 12esima di A.

Sassuolo-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 17′ Matic ha rischiato sul pressing di Traoré, ma l’arbitro ha ravvisato un’irregolarità del genoano. Al 24′ trattenuta evidente di Berardi su Traoré, l’attaccante ha rischiato il giallo che però non è stato estratto da Maria Sole Ferrieri Caputi. Regolare al 26′ il gol del Genoa con Osmajic, alla quinta rete stagionale.

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Il rigore negato

Al 30′ la partita si fa ancora più nervosa, tensione anche per un fallo di Messias che ha rischiato l’ammonizione ma la Ferrieri Caputi continua a non estrarre gialli. Al 38′ grave errore grave di Candé in disimpegno, Messias ne aprofitta e serve il montenegrino che in due tempi batte Muric e trova il raddoppio. Solo al 63′ il primo giallo del match, è per Thorstvedt per un fallo su Traoré. Al 69′ proteste del Sassuolo per un mani in area di Messias non giudicabile da rigore per l’arbitro. Finale ruvido e falloso ma l’arbitro fischia sempre pochissimo e dopo il recupero finisce 1-2.

Chi è l’arbitro Ferrieri Caputi

Laureata sia in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Pisa che in Sociologia all’Università di Firenze, Maria Sole Ferrieri Caputi – la scelta per Sassuolo-Genoa – non è più una novità per la serie A, dove ha debuttato oltre due anni fa ma è stata utilizzata sempre poco nella massima serie. Attualmente, oltre a svolgere il ruolo di ricercatrice universitaria, ha un impiego a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro. E’ stata fortemente criticata nell’ultima uscita, in Como-Venezia.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Zingarelli con Mariani IV uomo, Marini al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Thorstvedt