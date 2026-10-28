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Sassuolo-Lazio, 10mila tifosi dedicano un coro a Gattuso: il Mapei Stadium sembrava l’Olimpico

Sassuolo-Lazio, i biancocelesti vincono e il settore ospiti si prende la scena: in 10mila intonano un coro per Gattuso

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Elisa Citron

Elisa Citron

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Appassionata di calcio, storie di sport e scrittura. Cerco sempre un punto di vista diverso per approfondire ciò che va oltre il risultato

La Lazio scende in campo, ma sugli spalti c’è un altro spettacolo da raccontare. Al Mapei Stadium i tifosi biancocelesti riempiono il settore ospiti tra bandiere, striscioni e dedicano un coro a Rino Gattuso che risponde voltandosi verso il settore ospiti e applaudendo.

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Il colpo d’occhio del settore ospiti al Mapei Stadium

Oltre 10mila tifosi laziali presenti a Sassuolo-Lazio, più di 300 chilometri percorsi per sostenere la squadra guidata da Rino Gattuso.

Il colpo d’occhio del settore ospiti al Mapei Stadium Getty

Lo striscione esposto dai tifosi della Lazio

Lo striscione esposto dai tifosi biancocelesti durante la sfida con il Sassuolo.“Tu sei la nostra gloria, sei la mia storia, la mia bandiera al vento…”

 

Lo striscione esposto dai tifosi della Lazio Getty

La reazione di Gattuso dalla panchina al coro dedicato dai tifosi

Rino Gattuso ringrazia con un applauso i tifosi della Lazio che gli hanno cantato un coro che cementifica il legame dell'ex Ct con il popolo laziale.

La reazione di Gattuso dalla panchina al coro dedicato dai tifosi Getty
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