La Lazio scende in campo, ma sugli spalti c’è un altro spettacolo da raccontare. Al Mapei Stadium i tifosi biancocelesti riempiono il settore ospiti tra bandiere, striscioni e dedicano un coro a Rino Gattuso che risponde voltandosi verso il settore ospiti e applaudendo.
Sassuolo-Lazio, 10mila tifosi dedicano un coro a Gattuso: il Mapei Stadium sembrava l’Olimpico
Sassuolo-Lazio, i biancocelesti vincono e il settore ospiti si prende la scena: in 10mila intonano un coro per Gattuso
Il colpo d’occhio del settore ospiti al Mapei Stadium
Oltre 10mila tifosi laziali presenti a Sassuolo-Lazio, più di 300 chilometri percorsi per sostenere la squadra guidata da Rino Gattuso.
Lo striscione esposto dai tifosi della Lazio
Lo striscione esposto dai tifosi biancocelesti durante la sfida con il Sassuolo.“Tu sei la nostra gloria, sei la mia storia, la mia bandiera al vento…”
La reazione di Gattuso dalla panchina al coro dedicato dai tifosi
Rino Gattuso ringrazia con un applauso i tifosi della Lazio che gli hanno cantato un coro che cementifica il legame dell'ex Ct con il popolo laziale.