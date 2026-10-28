Sassuolo-Lazio, moviola: otto gol, rigori parati, Var decisivo, un rosso, succede di tutto

La prova dell’arbitro Zufferli al Maipei Stadium nell’anticipo della nona giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto friulano ha ammonito due giocatori

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Conduzione di gara un po’ confusionaria da parte di Zufferli tra gol annullati, cartellini gialli e rossi e interventi fin troppo lunghi del Var. Vediamo cosa è successo al Maipei Stadium nell’anticipo della nona giornata di serie A.

Sassuolo-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dubbi sul gol di Taylor al 2′ per un possibile offside di Frattesi sul tiro di Taylor: serve un lungo check del Var ma alla fine la rete viene convalidata. Regolare al 7′ l’1-1 realizzato da Thorstvedt grazie anche a una deviazione decisiva di Sutalo. Al 12′ ancora Lazio in vantaggio grazie a Isaksen su assist di Zaccagni. Al 16′ arriva anche il tris con Floriani ma per arbitro e assistenti era in fuorigioco. Gol annullato. Interviene il Var, altro lungo check e risultato ribaltato: il giocatore era in posizione regolare, gol valido.

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Il rosso a Thorstvedt

Primo giallo al 28′, è per Taylor per un fallo su Lipani. Al 31’Thorstvedt colpisce dritto sulla caviglia Zaccagni: per l’arbitro è rosso diretto. Al 36ì Laurientè segna per il Sassuolo ma l’attaccante neroverde è partito in posizione di fuorigioco: rete prontamente annullata. Vale invece il gol di Esposito al 43’. Gara senza sosta e al 45’ segna anche Zaccagni. Prima del riposo graziato Zaccagni: entra duro su Esposito che rimane a terra: per l’arbitro è fallo ma non giallo.

Il rigore col Var

Al 47′ Zaccagni prova con il destro a giro e Cinquegrano respinge con il gomito, per l’arbitro non c’è niente ma il Var lo richiama all’OFR e il direttore di gara cambia idea: rigore che però Zaccagni si fa parare da Turati. Berardi viene ammonito per proteste, Valido al 55’ il gol di Noslin. Al 60′ Isaksen salta prima Doig, poi viene steso da Caleta-Car. Netto il rigore ma Turati neutralizza il penalty anche a Frattesi. Il sesto gol biancoceleste arriv però al 65′ ancora con Noslin. Dopo il recupero finisce 2-6.

La moviola di Calvaresi

Sul gol di Taylor dice la sua sul suo profilo social l’ex arbitro Calvarese: “La prima sensazione può essere quella di un fuorigioco punibile di Frattesi, ma la posizione geografica iniziale e il salto, da soli, non bastano. Dobbiamo capire in quale fattispecie regolamentare rientra l’episodio. Non siamo nel caso dell’ostruzione della linea di visione e Frattesi non tenta di giocare il pallone. Siamo quindi nel capitoletto regolamentare in cui, perché l’offside sia punibile, il calciatore dovrebbe compiere un’azione evidente che impatta chiaramente sulla capacità dell’avversario di giocare il pallone.

Analizziamo allora nel dettaglio ciò che accade. Frattesi si sposta, salta e alza il piede, con il pallone che gli passa a pochi centimetri. Quindi un movimento lo compie. Ma Turati, che è davvero molto vicino, riesce comunque a tentare la parata e la sensazione è che lo faccia senza essere disturbato dal movimento di Frattesi. Siamo quindi davanti a una situazione al limite, certamente da silent check, ma credo che la decisione di convalidare il gol sia sostenibile, in punta di regolamento”

Chi è l’arbitro Zufferli

Tecnicamente in crescita e sempre più in rampa di lancio, Zufferli – la scelta per Sassuolo-Lazio–è stato tra i migliori nella scorsa stagione. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e due anni fa è stato utilizzato poco in A. Nella scorsa stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia e ad essere utilizzato in parecchi big-match. In stagione ha debuttato in Roma-Bologna per poi essere confermato in Fiorentina-Napoli. Ultima uscita in Juve-Atalanta.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Miniutti con Tremolada IV uomo, Cosso al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Taylor, Berardi, espulso Thorstvedt