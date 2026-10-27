Sassuolo-Lazio: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Sassuolo-Lazio, 9ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca il 27 ottobre alle 18:30. Probabili formazioni, assenti, arbitro e statistiche.

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Ambizioni di vertice e voglia di riscatto in Sassuolo–Lazio, in programma il 27 ottobre 2026 alle 18:30 al MAPEI Stadium di Reggio Emilia, per la 9ª giornata di Serie A 2026-27. Neroverdi quattordicesimi con 8 punti: 2 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte, 12 gol segnati e 16 subiti. Biancocelesti secondi a quota 22: 7 successi, un pari, nessun ko, 16 reti realizzate e 5 incassate. Non un big match di classifica, ma un esame importante per gli ospiti contro una squadra ancora imbattuta in casa.

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Probabili formazioni di Sassuolo–Lazio

Si va verso un confronto tra due 4-3-3, con le assenze a condizionare soprattutto difesa e centrocampo. Nel Sassuolo, senza Idzes, Paz e Leysen, la coppia centrale dovrebbe essere composta da Odenthal e Ćaleta-Car, con Van der Brempt a destra e Doig a sinistra. Le indisponibilità di Boloca e Koné potrebbero orientare la mediana verso Thorstvedt, Matić e Bakola. Davanti, Esposito dovrebbe affiancare Berardi e Laurienté. Nella Lazio, Floriani Mussolini potrebbe presidiare la fascia di Marušić, mentre Belahyane dovrebbe agire in regia senza Rovella. Con Pinamonti segnalato indisponibile, si profila un tridente con Isaksen, Noslin e Zaccagni.

Sassuolo (4-3-3): Murić; Van der Brempt, Odenthal, Ćaleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matić, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.

V:Sport

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Šutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

V:Sport

Gli indisponibili

Il Sassuolo deve fare i conti con assenze che riducono le alternative nel reparto arretrato e in mezzo al campo: gli stop di Idzes, Paz e Leysen restringono le rotazioni difensive, mentre senza Boloca e Koné servirà una gestione attenta delle risorse a centrocampo. Nella Lazio, i problemi di Marušić e Rovella dovrebbero pesare sulle scelte sulla fascia e in regia. Pinamonti è indicato tra gli indisponibili per malattia, pur comparendo anche nell’elenco delle riserve: la sua disponibilità resta quindi da verificare. Assente anche Furlanetto. Nei dati disponibili non sono segnalati squalificati.

Sassuolo : Boloca (infortunio al ginocchio); Idzes (infortunio alla coscia); Paz (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio); Leysen (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio); Koné (frattura alla gamba).

: (infortunio al ginocchio); (infortunio alla coscia); (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio); (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio); (frattura alla gamba). Lazio: Marušić (infortunio alla coscia); Pinamonti (malattia, disponibilità da verificare); Rovella (infortunio al polpaccio); Furlanetto (infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio).

Le ultime partite giocate

Il rendimento recente racconta due percorsi differenti. Il Sassuolo ha raccolto quattro punti nelle cinque gare riportate: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, con sette reti segnate e undici subite. La Lazio risponde con tredici punti, quattro successi e un pari: dodici gol realizzati e appena quattro incassati. I neroverdi hanno mostrato di poter mettere in difficoltà avversarie prestigiose in casa, ma devono ritrovare continuità; i biancocelesti viaggiano invece con passo da alta classifica.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Sassuolo 1 1 3 4 7 11 Lazio 4 1 0 13 12 4

Il dettaglio delle cinque partite disponibili per ciascuna squadra:

Sassuolo – Juventus 3-2: vittoria neroverde.

– 3-2: vittoria neroverde. Monza – Sassuolo 2-1: sconfitta neroverde.

– 2-1: sconfitta neroverde. Sassuolo – Milan 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Frosinone – Sassuolo 4-2: sconfitta neroverde.

– 4-2: sconfitta neroverde. Como – Sassuolo 2-0: sconfitta neroverde.

– 2-0: sconfitta neroverde. Lazio – Milan 2-2: pareggio.

– 2-2: pareggio. Venezia – Lazio 0-2: vittoria biancoceleste.

– 0-2: vittoria biancoceleste. Lazio – Monza 3-1: vittoria biancoceleste.

– 3-1: vittoria biancoceleste. Juventus – Lazio 0-3: vittoria biancoceleste.

– 0-3: vittoria biancoceleste. Lazio–Parma 2-1: vittoria biancoceleste.

L’arbitro di Sassuolo–Lazio

La direzione di gara è affidata a Luca Zufferli, nato a Udine. Nella Serie A 2026-27, secondo le statistiche disponibili, ha arbitrato due incontri, fischiando 39 falli e assegnando quattro ammonizioni: la media è di due cartellini a partita. Nessuna espulsione e nessun rigore concesso nelle gare considerate. Gli assistenti saranno Di Gioia e Miniutti, con Tremolada quarto ufficiale; al VAR opererà Cosso, affiancato dall’AVAR Aureliano.

Statistiche interessanti e pillole sul match

Il fattore campo è il principale argomento del Sassuolo contro una Lazio che lontano dall’Olimpico non ha ancora lasciato punti: quattro trasferte, quattro vittorie, otto gol fatti e uno soltanto subito. I neroverdi, però, davanti al proprio pubblico hanno conquistato sette degli otto punti stagionali e possono inseguire il secondo successo interno consecutivo contro i biancocelesti. Il contrasto emerge anche nella gestione dei tempi: gli ospiti non hanno ancora incassato reti prima dell’intervallo, mentre la squadra di Aquilani ha concesso undici gol nella ripresa, cinque dei quali nel primo quarto d’ora dopo la pausa. Sarà dunque decisivo mantenere concentrazione e distanze al rientro dagli spogliatoi. Tra i protagonisti spicca Berardi, già nove volte a segno contro la Lazio e a un gol dall’aggancio a Pruzzo nella classifica storica dei marcatori di Serie A. Dall’altra parte, attenzione alla precisione di Isaksen: due conclusioni nello specchio sono bastate per produrre due reti.

La Lazio ha cambiato marcia nei precedenti: cinque vittorie nelle ultime sette sfide di Serie A contro il Sassuolo , con un pareggio e una sconfitta. Nelle sette precedenti i successi erano stati soltanto due. Con quattordici vittorie complessive sui neroverdi, i biancocelesti affiancano l’ Atalanta , alle spalle di Juventus (16) e Napoli (15).

ha cambiato marcia nei precedenti: cinque vittorie nelle ultime sette sfide di Serie A contro il , con un pareggio e una sconfitta. Nelle sette precedenti i successi erano stati soltanto due. Con quattordici vittorie complessive sui neroverdi, i biancocelesti affiancano l’ , alle spalle di (16) e (15). Il Sassuolo prova a dare continuità all’1-0 casalingo del 14 settembre 2025: due successi interni consecutivi contro la Lazio in Serie A sono arrivati soltanto una volta, tra maggio e dicembre 2021.

prova a dare continuità all’1-0 casalingo del 14 settembre 2025: due successi interni consecutivi contro la in Serie A sono arrivati soltanto una volta, tra maggio e dicembre 2021. Lo 0-2 contro il Como ha interrotto una serie di sette partite di campionato a segno per il Sassuolo . Due gare consecutive senza reti non si verificano dallo scorso gennaio, quando il digiuno durò tre incontri.

ha interrotto una serie di sette partite di campionato a segno per il . Due gare consecutive senza reti non si verificano dallo scorso gennaio, quando il digiuno durò tre incontri. Due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare interne: il Sassuolo cerca la quarta partita casalinga consecutiva senza sconfitte, traguardo che manca dalla primavera 2023. Aquilani potrebbe diventare il primo tecnico neroverde imbattuto nelle sue prime quattro gare interne in Serie A.

cerca la quarta partita casalinga consecutiva senza sconfitte, traguardo che manca dalla primavera 2023. Aquilani potrebbe diventare il primo tecnico neroverde imbattuto nelle sue prime quattro gare interne in Serie A. Dopo i successi su Venezia , Monza , Juventus e Parma , la Lazio insegue la quinta vittoria consecutiva in campionato: non ci riesce dal periodo ottobre-novembre 2024, con Baroni in panchina.

, , e , la insegue la quinta vittoria consecutiva in campionato: non ci riesce dal periodo ottobre-novembre 2024, con Baroni in panchina. Una vittoria a Reggio Emilia porterebbe la Lazio a cinque successi nelle prime cinque trasferte stagionali: sarebbe la terza volta nella sua storia, dopo il 2002-03 con Mancini e il 2017-18 con Inzaghi.

a cinque successi nelle prime cinque trasferte stagionali: sarebbe la terza volta nella sua storia, dopo il 2002-03 con Mancini e il 2017-18 con Inzaghi. Insieme a Roma , Milan e Inter , la Lazio è ancora imbattuta. Evitare il ko anche alla nona giornata significherebbe restare senza sconfitte nelle prime nove gare per la quinta volta nella propria storia in Serie A: l’ultima risale al 1999-2000, stagione dello scudetto.

, e , la è ancora imbattuta. Evitare il ko anche alla nona giornata significherebbe restare senza sconfitte nelle prime nove gare per la quinta volta nella propria storia in Serie A: l’ultima risale al 1999-2000, stagione dello scudetto. Primi tempi blindati per la Lazio , unica squadra ancora senza reti subite prima dell’intervallo. L’ultimo gol incassato nella prima frazione risale al 23 maggio, contro il Pisa , firmato da Moreo . Il Sassuolo , al contrario, condivide con l’ Udinese il maggior numero di gol concessi nella ripresa: undici, cinque tra il 46′ e il 60′.

, unica squadra ancora senza reti subite prima dell’intervallo. L’ultimo gol incassato nella prima frazione risale al 23 maggio, contro il , firmato da . Il , al contrario, condivide con l’ il maggior numero di gol concessi nella ripresa: undici, cinque tra il 46′ e il 60′. Berardi ha segnato nove reti in Serie A contro la Lazio : soltanto contro Milan (12), Fiorentina e Sampdoria (10 ciascuna) ha fatto meglio. A quota 132 gol complessivi, potrebbe raggiungere Pruzzo a 133, al quarantesimo posto della graduatoria storica.

ha segnato nove reti in Serie A contro la : soltanto contro (12), e (10 ciascuna) ha fatto meglio. A quota 132 gol complessivi, potrebbe raggiungere a 133, al quarantesimo posto della graduatoria storica. Tra gli attaccanti con almeno due gol in questo campionato, Isaksen è quello con meno conclusioni nello specchio: appena due, entrambe trasformate in rete. Dopo il gol contro la Juventus, potrebbe segnare in due trasferte consecutive per la prima volta in Serie A.

Le statistiche stagionali di Sassuolo e Lazio

La differenza più evidente è nella tenuta difensiva: il Sassuolo concede due gol a partita, la Lazio appena 0,63. Gli ospiti segnano inoltre due reti di media, contro l’1,5 dei padroni di casa, pur avendo prodotto un numero di tiri molto simile: 87 contro 85. I neroverdi centrano più spesso lo specchio, con una precisione del 52,94% contro il 39,08%, ma i biancocelesti hanno una migliore percentuale realizzativa: 18,39% contro 14,12%. La Lazio mantiene anche più possesso, 51% contro 46,8%, e concede meno conclusioni agli avversari, 98 contro 125. Il rendimento interno del Sassuolo, ancora imbattuto, si oppone al percorso perfetto degli ospiti in trasferta.

Tra i singoli, Adžić guida i marcatori del Sassuolo con tre gol, seguito da Berardi e Odenthal a due; una rete ciascuno per Bowie, Doig, Esposito, Thorstvedt e Volpato. Il miglior assistman è Bakola, con due passaggi vincenti. Nella Lazio comanda Frattesi con tre reti, davanti a Isaksen e Noslin, entrambi a due; hanno segnato un gol anche Cancellieri, Dele-Bashiru, Gudmundsson, Tavares, Pinamonti, Provstgaard, Taylor e Zaccagni. La squadra ha beneficiato inoltre di un’autorete. Tavares e Zaccagni condividono il primato degli assist a quota tre. Sul piano disciplinare, Berardi e Lipani sono i più ammoniti tra i neroverdi con due gialli; tra i biancocelesti guidano Provstgaard e Zaccagni con tre. Non risultano espulsioni registrate per le due squadre. Tra i portieri, Mandas conta quattro clean sheet e un rigore parato; per Murić e Turati non risultano gare a porta inviolata nelle statistiche disponibili.

Statistica Sassuolo Lazio Posizione in classifica 14ª 2ª Punti 8 22 Partite giocate 8 8 Vittorie 2 7 Pareggi 2 1 Sconfitte 4 0 Gol segnati 12 16 Gol subiti 16 5 Media gol segnati 1,50 2,00 Media gol subiti 2,00 0,63 Possesso palla 46,8% 51,0% Tiri totali, secondo il conteggio del fornitore 85 87 Tiri nello specchio 45 34 Precisione al tiro 52,94% 39,08% Percentuale realizzativa 14,12% 18,39% Tiri concessi 125 98 Precisione nei passaggi 86,68% 85,99% Assist 6 12 Calci d’angolo 34 44 Pali e traverse colpiti 2 6 Falli commessi 78 91 Cartellini gialli 12 14 Espulsioni registrate 0 0 Capocannoniere Adžić: 3 Frattesi: 3 Migliori assistman Bakola: 2 Tavares e Zaccagni: 3 Giocatori con più ammonizioni Berardi e Lipani: 2 Provstgaard e Zaccagni: 3 Clean sheet dei portieri registrati Murić: 0; Turati: 0 Mandas: 4

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FAQ Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Lazio? Sassuolo-Lazio si gioca il 27 ottobre 2026 alle ore 18:30 italiane, per la 9ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Sassuolo-Lazio? La partita si disputa al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Chi è l'arbitro di Sassuolo-Lazio? L'arbitro è Luca Zufferli, assistito da Di Gioia e Miniutti. Tremolada è il quarto ufficiale, Cosso il VAR e Aureliano l'AVAR.