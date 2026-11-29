Pareggio deludente per le ambizioni di risalita della squadra di Allegri. Primo punto per D’Aversa dopo 2 mesi disastrosi per gli emiliani

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Il Napoli si spegne nel tramonto di Reggio Emilia e le ombre di una nuova crisi si allungano sull’orizzonte di Allegri. Zero a zero e zero su tutti i fronti per gli azzurri che cercavano al Mapei Stadium una vittoria per rinvigorire le ambizioni di risalita. Invece nulla, nonostante gli sforzi e la pressione, anche disordinata e improvvisata, che soprattutto nel finale poteva accendere la scintilla. Scintille che divampano oltre il 90esimo: Caleta Car colpisce il pallone tra testa e braccio in area. Guida non fischia, si va al Var. L’arbitro di Torre Annunziata dopo lunga consultazione decide che non c’è volontarietà e che il braccio è consono al movimento naturale del corpo. Un napoletano che affossa il Napoli, l’ultima beffa di un pomeriggio troppo poco azzurro e lungo per essere vero.

Conta fino a 2

Il Napoli non sa contare fino a due. Gli azzurri non solo non hanno ancora vinto due partite di fila (tra Champions e campionato) in questi primi 3 mesi della stagione, ma non sono riusciti a conquistare nemmeno due successi in tutto il mese di novembre. Un novembre nero in cui la squadra di Allegri ha perso con la Juventus e con il Porto, ha pareggiato con Lazio e Manchester City, battendo solo il Torino una settimana fa. Oggi arriva l’ennesimo stop, un altro pareggio esangue che porta il Napoli a raccogliere l’ultima briciola di un mese nefasto che potrebbe produrre scorie indissolubili sul cammino azzurro.

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Troppo poco e troppo tardi

Il Napoli balla e soffre le ripartenze del Sassuolo per la prima mezzora. Sono più gli emiliani ad entrare in area, mentre gli azzurri sono lenti e prevedibili. E alla fine del tempo la squadra di Allegri riesce a tirare in porta solo al 37’ con uno spunto in progressione di Noa Lang. Troppo poco per poter mettere autorevolmente le mani sulla partita. Nella ripresa arriva la più grande occasione per stappare il match: al 55’ Rhahmani si ritrova la palla ad un palmo dalla testa nell’area piccola, colpisce schiacciando ma Muric fa da muro, tenendo fede all’assonanza. Poi poco o nulla, prima del finale rovente.

Allegri si butta a destra

Nell’ultima mezzora Allegri si gioca le carte per sparigliare mettendo dentro Favasuli e Neres: fuori Politano e Olivera. Il Napoli si butta a destra e cerca di sfondare da quel lato con il rientrante esterno brasiliano. Qualche spunto riesce, ma nulla va a buon fine su cross che muoiono nelle mischie selvagge. Anzi all’80 è il Sassuolo che si mangia il colpo grosso. Sebastiano Esposito, da poco entrato, avverte reminiscenze di origini partenopee e solo in area di testa non centra la porta da pochi metri. Da lì l’arrembaggio furioso, generoso ma disordinato del Napoli. E’ disordinato pure Caleta Car che al 90esimo si oppone ad un lob di Noa Lang in maniera goffa, tra braccio e testa. E qui va in scena un altro napoletano: l’arbitro Guida. Quello che per conflitti di coscienza e quieto vivere non voleva più dirigere gli azzurri. Oggi lo fa e lo fa anche bene, fino all’atto finale. Rigore o non rigore, questo è il problema. La soluzione arriva dal Var: Guida con la voce e con i gesti dice al microfono che non c’è nulla. Il braccio è allineato al corpo. Restano i dubbi e lo strascico di polemiche. Si prevede bufera.

Il punto di D’Aversa, la dissolvenza azzurra

Bufera dalla quale esce il Sassuolo che conquista il primo punto dopo 6 sconfitte consecutive. L’ultimo pareggio risale ad inizio ottobre contro il Milan a San Siro (1-1). E’ un pari prezioso che arriva dopo l’insediamento di D’Aversa che 20 giorni fa ha sostituito Aquilani sulla panchina emiliana. Adesso il Sassuolo è terzultimo ma muove la classifica dopo due mesi disastrosi. Una classifica nella quale langue e affonda il Napoli che è lontano dalla zona Champions tanto quanto l’ambizione di risalire è lontana dalla realtà. Proprio contro il Sassuolo che evoca il più brutto ricordo della carriera di Allegri: l’esonero del gennaio 2014 dopo una pesante sconfitta proprio al Mapei Stadium. Questa volta la situazione non è così grave, ma non è neppure seria. Il Napoli non sa vincere più, non ha messo insieme due successi di fila da fine agosto a fine novembre e rischia di uscire dai radar del campionato già a Natale. Mentre il sole va a riposare dietro le prime luci della sera, le ombre della crisi si allungano sul Napoli che spegne le ambizioni nell’amaro pomeriggio emiliano. Uno zero a zero che assomiglia ad una sconfitta e forse alla dissolvenza di una lenta eutanasia.