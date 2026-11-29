La prova dell’arbitro Guida al Maipei Stadium nella 13esima giornata di A analizzata ai raggi X da Marelli, il fischietto di Torre Annunziata ha ammonito 3 giocatori

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Non si è fatto vincere dalla suggestione né dall’emozione per 89′ l’arbitro Guida chiamato per la prima volta in carriera a dirigere il Napoli, nonostante avesse chiesto in passato di esserne esentato. Poche sbavature, molta concentrazione e decisioni corrette nei casi importanti ma ha commesso un errore decisivo al 90′. Vediamo cosa è successo al Maipei Stadium nella 13esima giornata di A.

Sassuolo-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 33′ contatto in area tra McTominay e Thorstvedt, il Sassuolo reclama il rigore ma Guida lascia giocare, subito dopo è Hojlund a crollare in area dopo uno scontro con Idzes. Anche stavolta l’arbitro lascia correre e anche stavolta ha ragione. Primo giallo al 21′, è per Idzes che stende al limite dell’area McTominay. Da segnalare nel primom tempo anche un altro caso dubbio in area con un abbraccio sospetto di Anguissa a Thorstvedt.

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Le proteste di Lang

Al 57’ per un fallo da dietro su Lang ammonito Matic. Al 68′ contatto spalla a spalla in area tra Lang e Soulemana, l’olandese chiede il rigore ma non c’è nulla, solo angolo con Guida vicinissimo all’azione che non sbaglia. All’80’ ammonito Neres per un fallo tattico. Proteste al 90′ per un presunto mani in area su tiro di Lucca, Guida dice di no, viene richiamato all’on field review ma non cambia idea, giudicando troppo vicino all’azione il tocco di mani. Dopo 3’ di recupero finisce 0-0.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi è il talent di Dazn Luca Marelli che parte dal rigore negato al Sassuolo nel primo tempo: “Decisione corretta. Arriva prima McTominay sul pallone, è invece Thorsvedt che fa fallo con la punta del piede destro”. Sul rigore negato all Napoli netta la posizione dell’ex arbitro comasco: “Il braccio non è attaccato alla figura, sembrava spalla ma tocca con la mano, per me era rigore”.

Chi è l’arbitro Guida

Marco Guida, la scelta per Sassuolo-Napoli, dopo un brillante Europeo in Germania era diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato ma ora con il neo-designatore è dietro Mariani. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. E’ stata la prima volta in carriera per lui con gli azzurri.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e Bercigli con Calzavara IV uomo, Aureliano al Var e Santoro all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Idzes, Matic, Neres