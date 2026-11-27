Allegri cerca continuità dopo il successo sul Torino e il pareggio in Champions; D'Aversa è chiamato a invertire una striscia negativa sempre più preoccupante

Una trasferta da non sbagliare per il Napoli, un appuntamento che può diventare decisivo per il futuro del Sassuolo. La tredicesima giornata di Serie A mette di fronte due squadre che stanno attraversando momenti profondamente diversi, ma accomunate dalla necessità di trovare continuità. Gli uomini di Massimiliano Allegri arrivano a Reggio Emilia con l’obiettivo di risalire in classifica e dare seguito agli ultimi risultati, mentre Roberto D’Aversa cerca la prima svolta della sua gestione. Al Mapei Stadium, domenica 29 novembre alle 15, serviranno punti pesanti per entrambe. Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli.

Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni

Il Sassuolo dovrebbe presentarsi con il 3-4-3. Tra i pali confermato Muric, con Walukiewicz, Idzes e Caleta-Car (in ballottaggio con Candé) a comporre il reparto arretrato. Sulle corsie esterne spazio a Van der Brempt e Obrador, mentre in mezzo al campo Matic e Thorstvedt avranno il compito di garantire equilibrio e qualità. In avanti pochi dubbi sugli esterni offensivi: Berardi e Laurienté agiranno ai lati di Sebastiano Esposito, favorito su Bowie per il ruolo di centravanti.

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Il Napoli dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Milinkovic-Savic sarà il riferimento tra i pali, protetto da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin (assente a Manchester). Sulle fasce Politano e Spinazzola, con Anguissa (al posto di Gilmour) e De Bruyne a garantire qualità e dinamismo nella zona centrale. McTominay e Noa Lang agiranno alle spalle dell’unica punta Hojlund, riferimento offensivo della formazione di Allegri.

Sassuolo (3-4-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car; Van der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Esposito, Laurienté. All. D’Aversa.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; McTominay, Lang; Hojlund. All. Allegri.

Come arriva il Sassuolo: D’Aversa cerca la svolta

Non è un momento semplice per i neroverdi. Il Sassuolo si presenta alla sfida dopo sei sconfitte consecutive in campionato, una serie negativa che ha fatto precipitare la squadra in zona retrocessione. L’ultimo ko è arrivato in casa contro il Genoa, capace di imporsi per 2-0, proprio nella prima uscita della gestione di Roberto D’Aversa. Il nuovo allenatore è chiamato a trovare rapidamente una soluzione per invertire la rotta e restituire fiducia a un gruppo che ha mostrato evidenti difficoltà soprattutto nella fase difensiva.

Sono infatti 31 le reti incassate nelle prime dodici giornate: un dato allarmante che racconta le fragilità della formazione emiliana. Per provare a sorprendere il Napoli serviranno maggiore attenzione e una prestazione di personalità. Berardi e Laurienté rappresentano le principali speranze offensive, con la loro capacità di creare superiorità e inventare occasioni anche contro avversari più attrezzati.

Come arriva il Napoli: Allegri vuole continuità

Situazione decisamente diversa, ma non priva di difficoltà, per il Napoli. Gli azzurri arrivano dalla vittoria per 1-0 contro il Torino in campionato e dal prezioso pareggio per 2-2 ottenuto sul campo del Manchester City in Champions League. Due risultati che hanno restituito fiducia alla squadra di Massimiliano Allegri, chiamata adesso a dare continuità anche lontano dal Maradona.

La classifica vede i partenopei a quota 18 punti, con l’obiettivo di non perdere terreno nella corsa alle posizioni di vertice. Rimane però complicata la situazione dell’infermeria: oltre a Meret, Buongiorno, Lobotka, Alisson Santos e Vergara, resta da verificare il recupero di Di Lorenzo. L’assenza del capitano pesa soprattutto per le alternative a disposizione nel reparto arretrato. Davanti, invece, Allegri punta sulla qualità di De Bruyne e McTominay e sulla fisicità di Hojlund, chiamato a confermarsi riferimento offensivo degli azzurri.

Sassuolo-Napoli, le curiosità della partita

I precedenti raccontano una sfida che negli ultimi anni ha sorriso quasi esclusivamente al Napoli. Gli azzurri hanno vinto tutte le ultime sette partite di Serie A contro il Sassuolo, realizzando complessivamente 23 gol e incassandone appena due. Un dominio evidente, confermato anche dal rendimento in trasferta: nelle dodici gare di campionato disputate sul campo dei neroverdi, i partenopei hanno perso una sola volta, il 23 agosto 2015, quando il Sassuolo si impose per 2-1. Sono invece tre le vittorie consecutive ottenute dal Napoli nelle ultime visite al Mapei Stadium.

Occhi puntati anche su Domenico Berardi, che ha segnato tre gol in carriera contro gli azzurri, tutti proprio nello stadio di Reggio Emilia. L’attaccante neroverde, arrivato a quota 132 reti in Serie A, è vicino a raggiungere Roberto Pruzzo nella classifica dei migliori marcatori della storia del campionato. Dall’altra parte c’è Scott McTominay, reduce dal gol decisivo contro il Torino: lo scozzese potrebbe andare a segno per due giornate consecutive, un traguardo che non raggiunge da gennaio. Per il Napoli, inoltre, un successo permetterebbe di centrare la seconda vittoria consecutiva in campionato con Allegri in panchina. Una motivazione in più per affrontare la trasferta con determinazione.

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