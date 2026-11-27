Negli USA arriva il primo week-end "pieno" di CdM: le donne a Killington con gigante e slalom (dove si rivede Shiffrin), gli uomini a Copper Mountain con il primo SuperG della stagione e il gigante

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Dall’altra parte dell’Oceano hanno deciso di tributare a Federica Brignone tutto l’affetto possibile. Ma da domani a Killington si fa sul serio, e Fede (come logica vuole) sarà solo un’atleta che fa parte del passato. Per quanto recente, sulle nevi americane la stagione di Coppa del Mondo è pronta al decollo. E in tante proveranno a mettere pressione a Lara Colturi, neo ventenne ma splendida leader di coppa. Con Mikaela Shiffrin che ha capito l’antifona e ha deciso di tornare a competere anche tra i pali stretti, solo un po’ “abbandonati” a inizio stagione per preparare al meglio le gare di casa. Mentre in caso maschile c’è Odermatt pronto a ringhiare a Copper Mountain verso il temibile Pinheiro Braathen.

Attenta Lara, Mikaela vuol riprendersi il trono

Insomma, il week-end alle porte promette scintille, come logica vuole quando arrivano le gare a doppia mandata nei fine settimana. Si comincia con le donne impegnate nel gigante (domenica sarà slalom), con Colturi che sarà la favorita logica assieme a Emma Aicher, la più diretta inseguitrici nelle faccende della classifica generale.

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Ma il ritorno di Shiffrin tra i pali stretti sarà il fattore dirimente: la fuoriclasse di Vail ha saltato le gare di Levi e Gurgl, dopo l’esordio non troppo convincente di Soelden (settimo posto, ma con una distanza abbastanza netta dalle prime), ma sulla “Superstar” ha conquistato ben 6 successi in Coppa del Mondo, tutti in slalom speciale. Sabato magari ne approfitterà per capire a che punto è la condizione, ma domenica potrebbe ragionevolmente puntare al bersaglio grosso.

Anche se le giovani Lara ed Emma hanno fatto capire di volersi prendere tutto, sebbene in gigante va tenuta in debita considerazione anche Paula Moltzan, che a Soelden ha messo le punte degli sci davanti a tutte (a Colturi per solo un centesimo). Un novero interessante di pretendenti per un fine settimana incendiario.

Zenere e Della Mea, l’Italia vuol flirtare con il podio

Il week-end delle italiane, il primo senza Brignone (quantomeno a livello ufficiale), verterà soprattutto su ciò che saprà fare Lara Della Mea, la punta di diamante nelle discipline veloci in questo primo scorcio di stagione. Anche se in slalom è sembrata più a suo agio che tra le porte larghe, tanto che a Soelden ha sorpreso più di tutte Asja Zenere, che ha chiuso quinta.

Ci saranno anche Goggia e Pirovano, la prima al debutto assoluto in questa stagione, la seconda chiamata a racimolare qualche punto in vista delle gare veloci che scatteranno tra 15 giorni a Beaver Creek. Goggia, che ha avuto parole al miele per la compagna di nazionale (ma anche rivale in pista) Brignone, vuol cercare di capire a che punto è la gamba dopo la rincorsa a ostacoli che ne ha contrassegnato tutta la fase di preparazione da metà agosto in poi.

A Killington cerca qualche risposta anche Anna Trocker, sin qui decisamente deludente al pari di Giorgia Collomb. Nei giorni scorsi nel Vermont ha piovuto e nessuna atleta è riuscita a testare il tracciato nelle ultime 24 ore. “La neve sarà una sorpresa per tutte”, ha spiegato Zenere. Sperando che non venga meno il fattore sicurezza.

Odermatt e Pinheiro contro. Ed ecco Paris e Franzoni

Sabato a Copper Mountain saranno di scena anche gli uomini, con il primo supergigante della stagione, nel quale sarà al via anche Lucas Pinheiro Braathen. Che ha deciso di fare esattamente come Odermatt, cioè dedicarsi a tre discipline su 4: lo svizzero non gareggia in slalom, il norvesese-brasiliano non fa la discesa, ma gigante e supergigante sono terreni di caccia per entrambi.

Un duello che si preannuncia interessante, anche se Odermatt sembrerebbe partire in vantaggio nelle gare veloci, pensando a una concorrenza che vede in Franjo von Allmen e Giovanni Franzoni i principali avversari. L’Italia si presenta anche con il debutto stagionale di Dominik Paris, che in carriera ha conquistato una delle 26 vittorie ottenute sulle nevi americane, seppur quelle di Aspen (era il 2017, in discesa).

Il supergigante sarà anche la gara del ritorno in pista di Cyprien Sarrazin, assente da quasi due anni dopo il terribile incidente di Bormio. Domenica si replica col gigante, con l’Italia che proverà a chiedere nuovamente gli straordinari ad Alex Vinatzer, che ha Soelden ha destato una discreta impressione chiudendo al settimo posto.