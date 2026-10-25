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Sci, Coppa del Mondo maschile 2026-27: classifica generale e classifiche di specialità

La classifica generale della Coppa del Mondo di Sci alpino maschile 2026-27. Classifica generale e di specialità: discesa libera, SuperG, gigante e speciale.

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Redazione

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Queste le classifiche della Coppa del Mondo 2026-27 dello Sci Alpino maschile. Classifica generale e le classifiche delle 4 coppe di specialità: Discesa Libera, SuperG, Gigante e Speciale. Attribuiscono punti per la classifica generale anche le Combinate e i Paralleli. Le classifiche sono stilate sulla base dei piazzamenti conseguiti dalle sciatrici in ciascuna gara della Coppa del Mondo secondo questo criterio generale: la vincitrice di ogni singola gara prende 100 punti, la seconda classificata 80, la terza 60 e così via a scalare fino alla 30 esima che prende 1 solo punto.

Classifica Generale Coppa del Mondo di Sci alpino maschile 2026-27

  1. PINHEIRO BRAATHEN Lucas (Bra) 100
  2. MEILLARD Loic (SVI) 80
  3. ODERMATT Marco (SVI) 60
  4. RADAMUS River (USA) 50
  5. HAASER Raphael (AUT) 45
  6. GRATZ Fabian (GER) 40
  7. VINATZER Alex (ITA) 36
  8. SOLBERG Eirik Hystad (NOR) 32
  9. ANGUENOT Leo (FRA) 29
  10. FEURSTEIN Patrick (AUT) 26

Classifiche di specialità

Slalom

Non iniziata

Gigante

  1. PINHEIRO BRAATHEN Lucas (Bra) 100
  2. MEILLARD Loic (SVI) 80
  3. ODERMATT Marco (SVI) 60
  4. RADAMUS River (USA) 50
  5. HAASER Raphael (AUT) 45
  6. GRATZ Fabian (GER) 40
  7. VINATZER Alex (ITA) 36
  8. SOLBERG Eirik Hystad (NOR) 32
  9. ANGUENOT Leo (FRA) 29
  10. FEURSTEIN Patrick (AUT) 26

SuperG

Non iniziata

Discesa libera

Non iniziata

Sci, Coppa del Mondo maschile 2026-27: classifica generale e classifiche di specialità Ansa

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