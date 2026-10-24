Italia, l’exploit di Zenere non salva la spedizione: brutte notizie per Brignone e Goggia. A Soelden fari puntati su Franzoni e Vinatzer

Il quinto posto di Asia Zenere rende positiva una giornata con molte ombre e a Killington un’eventuale ritorno di Brignone e Goggia diventa ancora più complicato. Domenica tocca al gigante maschile

Il debutto della Coppa del Mondo di sci con il gigante femminile ha regalato qualche luce e molte ombre alla spedizione azzurra. L’exploit di Asja Zenere, capace di conquistare il quinto posto, non cancella una prova complessiva che senza le stelle Goggia e Brignone non è stata esaltante e che porta strascichi anche in vista del prossimo appuntamento in gigante di Killington. Domenica 25 ottobre tocca agli uomini con la gara di gigante con fari punti su Vinatzer e Franzoni.

Zenere illumina una giornata difficile

Undici atlete al via, senza però le stelle Goggia e Brignone e con una squadra molto giovane: l’Italia presentava più di un’incognita nel debutto di Coppa del Mondo a Soelden. La luce più brillante è stata quella di Asja Zenere che grazie a una seconda manche spettacolare ha scalato posizioni su posizioni e si è regalata la quinta piazza, miglior risultato della sua carriera. Le altre azzurre a punti sono state Lara Della Mea 18esima e Alice Pazzaglia che dopo una prima buona manche, ha sbagliato tanto nella seconda chiudendo solo 29esima. Le altre 8 sono rimaste fuori dalle 30 con Marta Bassino che al rientro ha chiusa lontanissima e Anna Trocker che non è riuscita a trasformare in risultato le ottime sensazioni degli ultimi mesi.

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Brutte notizie per Brignone e Goggia

La FIS segue un regolamento basato esclusivamente sulle classifiche e sui punti che vengono conquistati per stilare l’ordine di partenza e i pettorali destinati alle atlete. E per l’Italia in vista del prossimo gigante di Killington non arrivano buone notizie, soprattutto per Sofia Goggia e Federica Brignone che sono state costretta a rinunciare al primo appuntamento della stagione. In questo momento le due stelle azzurre, infatti, occupano rispettivamente la 23esima e 24esima posizione con un pettorale che in caso di presenza negli States sarebbe molto alto. Ancora peggio va a Marta Bassino che è scivolata in posizione numero 37 e quindi partirà ancora molto dopo rispetto alle migliori.

Fari puntati su Vinatzer e Franzoni

Dopo la prima prova femminile, ora è il momento degli uomini rompere il ghiaccio con la Coppa del Mondo. Appuntamento sempre a Soelden e sempre con il gigante che vedrà l’Italia schierare 6 atleti. La certezza dovrebbe essere rappresenta da Alex Vinatzer che dopo un finale di stagione da dimenticare spera di mettersi il passato alle spalle e cominciare con un piglio diverso. “Abbiamo intrapreso un percorso diverso – ha detto alla vigilia – Abbiamo lavorato tanto ad Ushuaia e anche qui, anche se la prima gara ha sempre delle incognite ma sono curioso di vedere se il lavoro che abbiamo fatto porterà dei frutti”.

Chi invece è tutto da scoprire è Giovanni Franzoni, che dopo le vittorie in superG e discesa, vuole cominciare a fare sul serio anche nella disciplina più tecnica: “Ho fatto un buon lavoro in questi mesi ma l’inserimento della terza disciplina non è semplice e credo che mi serva po’ di tempo. Proverò a fare il massimo e vedere cosa ne verrà fuori. Non lo sono ancora ma spero di diventare anche un gigantista”. Gli altri azzurri al via saranno Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini, Tobias Kastlunger e Simon Talacci.