Non tutti gli allenatori incontrano la stampa alla vigilia delle partite di campionato, all'Inter quasi mai e anche alla Juve e al Milan capita ma se succede a Napoli c'è sotto qualcosa

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha dovuto emettere addirittura un comunicato stampa ufficiale il Napoli per ufficializzare la propria posizione in merito alle conferenze di Allegri, anche alla luce dell’increscioso episodio prima della sosta, quando l’annullamento dell’incontro con la stampa era stato reso noto 5 minuti prima del previsto breafing con i giornalisti con la sala già piena ma è giusto chiedersi perché un evento simile a Napoli diventa un caso quando altrove è la normalità.

La nota del Napoli

Giovedì la società ha diffuso questa stringata nota: “La SSCN comunica che verranno effettuate le conferenze stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente, il club le organizzerà quando lo riterrà necessario”. Facendo pertanto capire, come peraltro era successo moltissime volte in passato con chiunque sedesse in panchina, da Gattuso a Conte, che alla vigilia delle gare di campionato Allegri rimarrà in silenzio.

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Una decisione che ha fatto scattare l’allarme rosso: “Bavaglio ad Allegri” è stato tra i titoli più gettonati. Se il blitz delle scorse settimane era stato oggettivamente deplorevole, stupisce invece tanta solerzia nel bacchettare la peraltro non ineccepibile comunicazione del club azzurro. Allegri parlerà stasera dopo la gara col Torino, lunedì prima della gara di Champions col City e martedì sera dopo la partita, dov’è il bagaglio?

Come si comportano gli altri club

Quando i diritti tv di serie A erano esclusiva di Sky le conferenze pre-partita rientravano nel pacchetto offerto agli abbonati ed era un obbligo che si svolgessero ma le cose sono cambiate e ogni club alla vigilia ora fa come gli pare. L’Inter da anni ha quasi annullato del tutto le conferenze di vigilia, con Inzaghi prima e poi con Chivu che seleziona solo 3-4 big match in tutta la stagione da presentare il giorno prima. Spalletti ha annullato tutte le conferenze quando c’è l’Europa League e anche Amorim fa quasi sempre così.

Vero è che il Napoli è recidivo perché questa “moda” del silenzio l’ha anticipata da tempo ma ormai è diventata d’uso comune. A De Laurentiis le parole del giorno prima non sono mai piaciute e l’ha sempre detto. Fosse per lui sarebbero da autorizzare solo a pagamento. E il suo pensiero al riguardo lo ha ribadito nel tweet di spiegazione dell’annullamento in extremis della conferenza pre-Lazo: “In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla. Perché? Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni”.

La soluzione ci sarebbe

Come del resto fanno gli altri club, ma se Chivu tace prima Atalanta-Inter (che pure sarebbe un mezzo big-match) è normale, se Allegri sta zitto prima di Napoli-Torino ha il bavaglio. E’ la doppia morale delle interviste a orologeria. Una soluzione però ci sarebbe: se è lecito che gli allenatori impegnati anche in Europa centellino le conferenze perché non mandare a parlare con la stampa un giocatore il sabato? Troppo facile, non ci penserà nessuno.