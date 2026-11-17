Paul Seixas non ha ancora deciso a quale grande giro parteciperà nel 2027: la vicinanza del Tour con il mondiale di fine agosto (in Francia) potrebbe consigliargli di correre il Giro. E lui ci pensa

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Da qualche parte Paul Seixas sa che deve andare a parare. Ma sulla scelta del grande giro da affrontare nel 2027, dopo l’ottimo debutto al Tour nella stagione da poco conclusa (quarto posto dietro ai “mostri sacri” Pogacar, Evenepoel e Del Toro), qualche riflessione sa di doverla spendere ancora. “Di sicuro uno dei tre lo correrò ma non chiedetemi ancora quale”, fa sapere il 20enne transalpino. Che in patria tutti vorrebbero vedere vestito di giallo, a cominciare dalla Decathlon CMA CGM che per almeno altri 12 mesi gli pagherà lo stipendio (e poi chissà). Ma ci sono di mezzo avversari, obiettivi stagionali e molto altro. Tanto che se esiste ancora una logica applicata al ciclismo, Seixas nel 2027 dovrebbe semplicemente venire al Giro, e lasciar perdere il Tour (sulla Vuelta si può discutere).

Obiettivo primario: il mondiale in Alta Savoia

La ragione della possibile preferenza per la corsa rosa risiede nella volontà del giovane Paul di puntare a determinati obiettivi stagionali. In cima alla lista c’è il mondiale che si disputerà in Alta Savoia a fine agosto, che mal si concilia con il Tour che chiuderà i battenti un mese prima (dura mantenere il picco di forma così tanto a lungo). “Il mondiale sarà uno tra i miei obiettivi principali, forse direi il primo in assoluto”, ha fatto sapere Seixas dopo il Criterium di Saitama, una delle tante corse esibizione di fine stagione alle quali ha preso parte negli ultimi giorni, incastrandole in mezzo alle vacanze.

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“Sono abbastanza sicuro che correrò la Strade Bianche, così come la Tirreno-Adriatico (sarà un debutto assoluto). Si tratta di due corse che posso definire come obiettivi a breve termine, dal momento che si correranno a marzo e non so ancora se e dove andrò a correre a febbraio. Dopodiché ci saranno da valutare una serie di cose, anche legate alle classiche primaverili, ma intanto quelle due corse so già che le voglio fare, anche perché ne abbiamo già parlato con il resto del team”.

Il Tour è il GT che si colloca peggio nei programmi

Quello che Seixas non sa ancora e a quale grande giro prenderà parte. La voglia dei francesi di vederlo sulle strade di casa si scontra con la necessità di programmare la stagione in base agli obiettivi (definiti) primari, che forse rendono il Tour la più scomoda tra le opzioni da prendere in esame.

Il Giro arriverebbe a poca distanza dalle ultime Classiche del Nord (vedi Freccia e Liegi, due obiettivi praticamente sicuri nell’annata del francese), e la chiusura a fine maggio garantirebbe tra mesi di tempo per preparare il mondiale di casa, appuntamento che a Paul sta davvero a cuore (e in generale anche ai suoi connazionali, dato che si disputa sulle strade di casa).

La Vuelta scatterebbe poi la settimana successiva, e ci sarebbe anche il tempo (se ci fosse la volontà) di andare in Spagna a vedere quel che potrebbe venir fuori, fermo restando che la corsa spagnola verrà svelata soltanto a gennaio (secondo alcuni, proprio per “accontentare” le richieste specifiche di qualche corridore pronto ad andare a correre sulle strade di Spagna).

Al Giro si profila una sfida spettacolare con Del Toro

Il percorso del Giro, con tante salite dure e selettive e comunque tanti chilometri a cronometro, sembrerebbe calzare a pennello per Seixas, il quale potrebbe vedersela con Isaac Del Toro per la conquista della maglia rosa (e forse con Jonas Vingegeaard, se il danese dovesse convincersi che tornare al Tour avrebbe poco senso, visto la superiorità conclamata di Pogacar).

Difficile però pensare che ASO non voglia fare di tutto per avere Seixas al Tour: il percorso meno accidentato, con tanti chilometri a cronometro e meno salite, in qualche modo è stata allestito per evitare il solito dominio di Pogacar e favorire anche corridori forti in salita e nelle corse contro il tempo come il giovane Paul. Che se non fosse stato francese avrebbe probabilmente già optato per venire al Giro, senza curarsi troppo di certi giudizi. Ma sapere che quella 2027 potrebbe essere l’ultima grand boucle di una giovane speranza francese in un team francese potrebbe avere il suo peso.