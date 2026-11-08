Seixas spaventa i francesi: "Non so dove correrò nel 2028. Non cerco soldi, piuttosto feeling e armonia". Ma certe offerte...

Il futuro di Paul Seixas tiene banco in Francia, tra la Decathlon che cerca di risparmiare per offrirgli di più e i top team pronti a ricoprirlo d'oro. "Ma io cerco una buona sensazione con la squadra"

In Francia cominciano a temere che quello venturo sarà per davvero l’ultimo anno di Paul Seixas in forza a una squadra transalpina. Che poi bisognerebbe dire svizzera, perché la Decathlon CMA CMG ha già preparato le carte per trasferire l’amministrazione in terra elvetica, allo scopo di risparmiare qualche soldo da poter essere reinvestito nell’operazione che dovrebbe portare alla riconferma del giovane talento, classe 2006. Che pure, a precisa domanda, non ha saputo (o voluto) rispondere. Anzi, lo ha fatto in modo alquanto criptico, lasciando intendere che a lui di correre per una squadra francese o per una straniera poco cambia.

Paul è in vacanza e non vuol parlare di contratti

Qualcuno oltralpe ci sarà pure sentito tradito, ma questi sono i fatti. Con l’intervista realizzata da L’Equipe che rischia di tramutarsi in un mezzo boomerang. Anche perché Seixas l’hanno contattato mentre era in vacanza, e di solito quando non ci pensa al proprio lavoro si preferisce evitare certi discorsi. “Se cominciassi a parlare ora di contratti credo che impazzirei”, ha risposto a precisa domanda.

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“Adesso quello che voglio è avere un po’ di tempo per riposare, così che quando tornerà a pensare al mio futuro avrò maggiori elementi di riflessione e sarà più pronto e preparato per farlo. Capisco che ci sia molta attenzione sull’argomento, ma trovo un po’ inutile tutto questo interessarsi al mio futuro. Per carità, interessa anche a me, ma c’è tempo prima di decidere. Resterò? Non resterò? Al momento non ho alcuna certezza su ciò che succederà. E mi viene da ridere quando scopro da certi articoli che leggo in rete cose di cui non ero neppure al corrente”.

Insomma, Seixas adesso vuole solo pensare a staccare la spina. Sebbene un’idea su cosa vorrà andare a fare dal 2028 in poi (nel 2027 correrà ancora con la Decathlon) se l’è già fatta. “Non cerco un ingaggio stratosferico, cerco piuttosto un’emozione, un feeling. Voglio sentirmi in piena sintonia con la squadra, circondato da persone che apprezzo. Penso che sia questa la cosa più importante, più dei soldi”.

Bilancio 2026 soddisfacente: “Lombardia, gioia unica”

La stagione di Seixas, la prima completa nel mondo del ciclismo professionistico, s’è chiusa con l’assolo a Il Lombardia, ma anche con la netta sensazione di trovarsi di fronte a un talento generazionale. “Sono abbastanza soddisfatto di ciò che ho fatto, e questo mi dà fiducia per il prossimo futuro. Al Lombardia mi sono espresso come mai avevo fatto prima in carriera, ma c’erano dei fattori che hanno favorito la mia performance: da un lato il fatto che fosse una Monumento, dall’altro che, essendo a fine stagione, potevo pensare solo a quella corsa, senza dover poi correre anche in funzione di una successiva. Ho vissuto appieno il momento, perché non c’era lo stress di dover recuperare lo sforzo, sia in gara che dopo”.

Aver vinto a ottobre ha fatto apparire quel successo quasi infinito: “Ancora me lo sto godendo, è vero… è il vantaggio di chiudere la stagione con una vittoria tanto bella ed esaltante. Dopo aver vinto la Freccia Vallone la gioia durò poco, perché se mi fossi lasciato andare all’esaltazione di quel successo non avrei mai potuto prepararmi per la Liegi, che abbiamo corso 4 giorni dopo… la felicità però è sempre la stessa, cambia solo la durata di quella sensazione”.

Il Lombardia però è arrivato anche dopo la batosta del mondiale: “Dalle sconfitte c’è sempre da imparare. So di essere molto severo con me stesso, ma è una forma d’aiuto per sfogare tutta la frustrazione che provo dopo una gara andata male. Fa parte del mio carattere e penso che sia un qualcosa di positivo per la mia crescita”.

Il debutto al Giro è più di un’opzione per il 2027

Nel 2027 di Seixas potrebbe esserci il debutto al Giro d’Italia, che per come è stato allestito (tante salite, anche iconiche, ma anche tanti chilometri a cronometro) rappresenterebbe un terreno di caccia ideale per un 21enne in rampa di lancio. Al Giro peraltro potrebbe delinearsi la sfida con Del Toro, che quasi sicuramente sarà capitano dell’UAE, pronto poi ad andare al Tour a fare da scudiero a Pogacar (lo ha fatto anche la scorsa estate, ma la cosa non gli ha impedito comunque di salire sul podio).

Seixas dovrà decidere i programmi stagionali entro la fine dell’anno, ma di sicuro sarà protagonista nelle Classiche Monumento e avrà come punto cardinale il mondiale in Alta Savoia di fine agosto, ragione che potrebbe spingerlo anche a rinunciare a correre il Tour, benché in Francia nessuno vuol pensare all’idea che un francese che corre in una squadra francese e sia destinato a fare classifica possa realmente rinunciare a partecipare alla corsa per eccellenza. Ma Seixas è giovane, e ha il tempo dalla sua parte. La Decathlon però potrebbe non averne più oltre la fine del 2027: perché Paul non chiede la luna, ma c’è chi è pronto a offrirgliela.

Stagione a quanto pare non ancora finita per il francese così come per il messicano (che molti considerano il suo grande rivale) Isaac Del Toro. I due si sono sfidati al Singapore Criterium con la vittoria del corridore della UAE Emirates dopo una prova di 61 km proprio davanti al francese mentre alle loro spalle si sono piazzati Mauro Schmid e Waerenskjold.