Nico Paz si prepara a raccogliere l’eredità di Messi nell'Albiceleste. In Brasile, invece, Ancelotti prova una nuova soluzione tattica in stile Real e fa un annuncio sul futuro

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Sarà anche solo un’amichevole, ma quanto conta. Perché l’Argentina che scenderà in campo nella notte contro l’Uruguay sarà la prima di una nuova era. Quella senza Messi. Ma non solo, perché all’appello mancherà anche Lautaro, fermo ai box per infortunio. E, allora, spazio al talento smisurato di Nico Paz. La stella del Como si prende l’Albiceleste, dopo aver fatto parte del gruppo che ha sfiorato il bis Mondiale. Dall’Argentina al Brasile, dove Carlo Ancelotti continua a sperimentare (ma per sua stessa ammissione ancora per poco). L’ultima idea del ct italiano, però, non trova particolari consensi tra i tifosi.

Argentina-Uruguay, senza Messi tocca a Nico Paz

Occhi puntati sulla mitica Bombonera. Dopo l’addio show di Messi col Benin, accompagnato da non poche polemiche, si apre un nuovo capitolo per l’Argentina. Perché senza il ‘10’, senza Leo dopo 18 anni di magie e trionfi, non potrà mai essere la stessa cosa. Con Lautaro a casa, Scaloni affida le chiavi della fantasia a Nico Paz, la cui crescita è inarrestabile.

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Sei gol e otto assist nelle 14 presenze collezionate con la maglia del Como e tutta la sua qualità mostrata anche nella più prestigiosa delle vetrine: la Champions League. Il 22enne, per cui i lariani hanno staccato un assegno da 60 milioni al Real Madrid, sarà schierato da trequartista, a supporto del tandem formato da Julian Alvarez e uno tra Prestianni e Thiago Almada. Un banco di prova importante e impegnativo per Nico, che si candida a essere l’erede di Messi in nazionale, il nuovo 10 della Seleccion.

Ancelotti, il Brasile è un laboratorio: la soluzione alla Di Maria

Ancelotti continua a sperimentare alla ricerca della formula giusta per il suo Brasile. In vista dell’amichevole contro il Giappone, il ct sta valutando una soluzione particolare: utilizzare Rayan come terzo centrocampista, spostandolo dalla posizione abituale di attaccante esterno.

Un esperimento che riporta alla mente quanto fatto da Carletto al Real Madrid nel 2014 con Angel Di Maria. Anche l’argentino era stato adattato a centrocampo, contribuendo alla conquista della Champions League. “Penso che Di María abbia fatto un lavoro fantastico in quel periodo”, ha spiegato Ancelotti, soddisfatto delle risposte offerte da Rayan durante gli allenamenti.

I tifosi sono scettici: la risposta di Carletto

Sui social i tifosi hanno accolto con scetticismo l’ultima idea di Ancelotti, a cui non viene perdonato più nulla dopo il flop ai Mondiali. Ma Carletto non sembra preoccupato dalle reazioni. Il tecnico italiano considera normale il malcontento in una fase di transizione, nella quale l’obiettivo principale è valutare nuovi giocatori e ampliare le alternative a disposizione. “I tifosi devono stare tranquilli, perché stiamo costruendo un gruppo di giocatori molto forte per il futuro”, ha assicurato.

Ultimi esperimenti, poi sarà il vero Brasile

La fase di sperimentazione sta per concludersi. Ancelotti ha spiegato che le amichevoli di questa finestra internazionale rappresentano l’ultimo passaggio dedicato soprattutto alla valutazione dei giovani e delle possibili alternative. Da marzo, infatti, l’intenzione sarà quella di convocare un Brasile più vicino alla formazione ideale, con un gruppo maggiormente definito.

Il lavoro svolto dopo il Mondiale ha permesso allo staff tecnico di raccogliere informazioni importanti e scoprire nuovi talenti, anche se restano alcune posizioni con meno alternative rispetto ad altre. “È un periodo di prova che si concluderà con questa pausa per le nazionali”, ha chiarito il ct della Selecao. Insomma, il tempo degli esperimenti sta finendo.