- Nome: Sepang International Circuit
- Località: Sepang (Malaysia)
- Coordinate geografiche: 2°45′38″N 101°44′15″E
- Lunghezza del circuito: 5,543 km
- Giri previsti MotoGP 2026: 20
- Lunghezza gran premio 2026: 110,9 km
- Curve totali: 15
- Curve a destra: 10
- Curve a sinistra: 5
- Senso di marcia: orario
- Anno di costruzione: 1998
- Record della pista: 1’58″979 stabilito da Alex Marquez (Ducati) nel 2023
- Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3; F1
- Su questo circuito il 23 ottobre 2011 ha perso la vita Marco Simoncelli
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di Sepang?
-
5,543 km
- Quanti giri sono previsti per il Gp di Malaysia di MotoGP?
-
20
- Quanti km è lungo il Gp di Malaysia del Motomondiale?
-
110,9 km