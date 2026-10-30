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Sepang, le caratteristiche del circuito dove si corre il Gp di Malesia del Motomondiale

Video scheda sulla pista di Sepang: lunghezza, geolocalizzazione, numero di curve a destra e a sinistra, senso di marcia

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Redazione

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  • Nome: Sepang International Circuit
  • Località: Sepang (Malaysia)
  • Coordinate geografiche: 2°45′38″N 101°44′15″E
  • Lunghezza del circuito: 5,543 km
  • Giri previsti MotoGP 2026: 20
  • Lunghezza gran premio 2026: 110,9 km
  • Curve totali: 15
  • Curve a destra: 10
  • Curve a sinistra: 5
  • Senso di marcia: orario
  • Anno di costruzione: 1998
  • Record della pista: 1’58″979 stabilito da Alex Marquez (Ducati) nel 2023
  • Competizioni per cui è usato: MotoGP, Moto2, Moto3; F1
  • Su questo circuito il 23 ottobre 2011 ha perso la vita Marco Simoncelli

FAQ

Quanto è lungo il circuito di Sepang?

5,543 km

Quanti giri sono previsti per il Gp di Malaysia di MotoGP?

20

Quanti km è lungo il Gp di Malaysia del Motomondiale?

110,9 km

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