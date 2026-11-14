Serbia-Germania, moviola: arbitro e Var spingono i tedeschi tra gol dubbi e cartellini rossi

Serata movimentata per lo spagnolo Alberola Rojas che è stato aiutato in maniera decisiva dal Var: un gol dubbio convalidato, tre ammoniti e due espulsi tra i serbi. Vediamo cosa è successo al Rajko Mitić di Belgrado in Nations League.
- Serbia-Germania, i casi da moviola
- Tedeschi scatenati
- Le due espulsioni
- Chi è l’arbitro Alberola Rojas
- I precedenti tra le due squadre
- L’arbitro ha ammonito 3 giocatori
Serbia-Germania, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Al 3′ su azione d’angolo Havertz è smarcato e colpisce di testa indisturbato. Il colpo di testa devia sulla parte inferiore del corpo di Babic e rimbalza nell’angolino basso a destra della rete. Autogol. Dubbi su un possibile mani di Thiaw ma interviene il Var, gol valido. Buono anche il 2-0 di Wirz al 14′.
Tedeschi scatenati
Primo giallo al 41′, è per Gruda po una gomitata a centrocampo a Babic. Lo stesso Gruda al 50′ segna la rete del 3-0 con un tiro preciso da circa 17 metri, che batte il portiere Milinkovic-Savic in movimento e si insacca nell’angolo destro della rete. Accorcia al 56′ Babic approfittando di un’incertezza di Ter Stegen su punizione di Gudelj.
Le due espulsioni
Al 74′ Dragojevic ha un contatto molto duro con Kimmich a centrocampo intervenendo con i tacchetti sulla caviglia: viene ammonito ma l’arbitro, richiamato dal Var all’Ofr, estrae poi il rosso diretto. All’89’ nel giro di pochi secondi, Zivkovic riceve prima un cartellino giallo per proteste e dopo qualche altro scambio di battute, viene espulso direttamente con il cartellino rosso. Dopo 4′ di recupero finisce 1-3.
Chi è l’arbitro Alberola Rojas
Alberola Rojas, arbitro trentaquattrenne nato a Ciudad Real, affiliato alla scuola castigliana-mancia, ha arbitrato sette partite di campionato in questa stagione in Liga, tra cui il Clasico vinto di recente dal Real sul Barcellona. Ha anche arbitrato due partite di Coppa, una in Europa League e una in Champions League. Ha debuttato nella massima competizione continentale il 20 ottobre arbitrando la partita tra Sabah e Borussia Dortmund.
I precedenti tra le due squadre
Nei precedenti 8 vittorie serbe, 5 pari e 17 successi dei tedeschi.
L’arbitro ha ammonito 3 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Rodriguez Moreno e Álvarez Fernández con Garcia Verdura IV uomo, del Cerro Grande al Var e Iglesias Villanueva all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Gruda, Babic e Sukacev ed ha espulso Dragojevic e Zivkovic.