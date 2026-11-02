Il tecnico portoghese ex Milan pronto a guidare il club di Istanbul grazie alla ‘raccomandazione’ di Jorge Jesus. L’ex ct della Turchia beffato: è fuori dai giochi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Fenerbahce ha scelto Sergio Conceicao per ripartire dopo una prima parte di stagione complicata. Il tecnico portoghese, ex allenatore del Milan, si prepara a tornare in panchina e lancia la sfida per il titolo a un suo vecchio conoscente e connazionale: Rafa Leao, oggi al Galatasaray. La notizia, che ha avuto ampio risalto sui media turchi e portoghesi, ha anche un risvolto amaro per Vincenzo Montella, che figurava tra i candidati alla guida dei gialloblù.

Fenerbahce, scelto il nuovo allenatore: è l’ex Milan Conceicao

Sarà Conceicao a raccogliere la difficile eredità sulla panchina del Fenerbahce. Il club di Istanbul ha individuato nel portoghese il profilo giusto per uscire da una crisi che ha già portato alla separazione da Ismail Kartal e al successivo incarico ad interim affidato a Dirk Kuyt. La squadra ha perso prima il derby contro il Galatasaray, 2-1, e poi con lo stesso risultato in casa contro il Goztepe, nonostante il vantaggio iniziale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo dieci giornate, il Fenerbahce è sesto con 16 punti, nove in meno della capolista Galatasaray. Conceicao dovrà provare a invertire subito la rotta, ma prima bisognerà attendere l’ufficialità del suo ingaggio. Per la sfida di Champions League contro il Liverpool, quindi, toccherà ancora a Kuyt.

Conceicao “raccomandato” dal ct del Portogallo Jorge Jesus

Nella scelta del nuovo allenatore avrebbe avuto un ruolo anche Jorge Jesus. L’attuale ct del Portogallo, che in passato ha guidato proprio il Fenerbahce, sarebbe stato interpellato dalla dirigenza per un parere sul connazionale. Secondo quanto riportato dalla stampa turca, Jesus avrebbe espresso una valutazione molto positiva, arrivando a dire di rivedere in Conceicao una versione più giovane di sé stesso.

Un’investitura importante per l’ex allenatore del Milan, che torna così al centro di un progetto ambizioso dopo l’esperienza all’Al-Ittihad, conclusa nel giugno scorso. La sua candidatura ha preso quota anche dopo il mancato accordo con Julian Nagelsmann, inizialmente tra le prime preferenze del presidente Aziz Yildirim.

Derby con Leao: sfida per il titolo tra ex Milan

La nuova avventura di Conceicao in Turchia avrà anche un sapore particolare per il legame con Rafa Leao. Il portoghese ha allenato l’attaccante durante la sua esperienza al Milan, iniziata nel dicembre 2024 e terminata nel maggio 2025. I due si ritroveranno ora da avversari nel campionato turco.

L’ex numero 10 rossonero ha trovato il primo gol in Super Lig su rigore contro il Konyaspor e guida la classifica con il Galatasaray, che ha già 9 punti di vantaggio sul Fenerbahce. Per Conceicao si profila quindi una sfida a distanza con il suo ex giocatore nella corsa al titolo.

Montella incassa un altro duro colpo dalla Turchia

Per Montella un’altra delusione dopo la fine dell’avventura sulla panchina della nazionale turca. L’allenatore italiano era stato esonerato dopo le quattro sconfitte consecutive in Nations League e un Mondiale chiuso già nella fase a gironi. Eppure, il suo nome era tornato d’attualità proprio in Turchia: dopo l’addio di Kartal, Montella era stato inserito nella lista dei candidati per la panchina del Fenerbahce e, secondo alcune ricostruzioni, figurava anche tra le prime opzioni.

A frenare la trattativa sarebbero state soprattutto le richieste contrattuali del tecnico di Pomigliano d’Arco, orientato verso un accordo pluriennale, mentre una parte della dirigenza cercava una soluzione più breve. Alla fine la scelta è ricaduta su Conceicao.