Riparte il campionato dopo la sosta per le Nazionali: il calendario completo, la classifica e dove vedere tutte le sfide in diretta tv e streaming

Dopo la pausa per le Nazionali, torna protagonista la Serie A con la 12esima giornata, in programma da sabato 21 a lunedì 23 novembre. Il programma si apre con quattro sfide nella giornata di sabato, tra cui spicca il confronto delle 20:45 tra Napoli e Torino. Domenica spazio a cinque incontri: la Juventus ospita il Venezia, il Milan affronta il Frosinone, mentre in serata riflettori puntati su Atalanta-Inter. A chiudere il turno sarà il posticipo di lunedì tra Monza e Fiorentina.

La classifica prima della 12esima giornata

Classifica: Lazio 29, Inter 28, Roma 27, Milan 24, Como 23, Frosinone 20, Juventus 18, Bologna 17, Cagliari 16, Napoli 15, Torino 14, Atalanta 14, Genoa 13, Lecce 10, Fiorentina 9, Parma 8, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5.

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Dove vedere le gare della 12esima giornata di Serie A

Como-Cagliari sabato 21 novembre ore 15 DAZN Lazio-Lecce sabato 21 novembre ore 15 DAZN Parma-Roma sabato 21 novembre ore 18 DAZN Napoli-Torino sabato 21 novembre ore 20:45 DAZN/Sky Juventus-Venezia domenica 22 novembre ore 12:30 DAZN Bologna-Udinese domenica 22 novembre ore 15 DAZN Sassuolo-Genoa domenica 22 novembre ore 15 DAZN Milan-Frosinone domenica 22 novembre ore 18 DAZN/Sky Atalanta-Inter domenica 22 novembre ore 20:45 DAZN Monza-Fiorentina lunedì 23 novembre ore 20:45 DAZN/Sky

Le gare di oggi, sabato 21 novembre

Como-Cagliari: la giornata si apre alle 15 con due gare, tra cui quella del Sinigaglia. I lariani cercano il riscatto dopo la sconfitta contro l’Inter, che ha interrotto una serie di quattro successi consecutivi. I sardi, invece, arrivano dalla vittoria per 1-0 sul Frosinone, risultato che ha messo fine a quattro sconfitte di fila.

la giornata si apre alle 15 con due gare, tra cui quella del Sinigaglia. I lariani cercano il riscatto dopo la sconfitta contro l’Inter, che ha interrotto una serie di quattro successi consecutivi. I sardi, invece, arrivano dalla vittoria per 1-0 sul Frosinone, risultato che ha messo fine a quattro sconfitte di fila. Lazio-Lecce: contemporaneamente, all’Olimpico, la Lazio ospita il Lecce. I biancocelesti, primi in classifica con 29 punti e ancora imbattuti dopo undici giornate, vogliono proseguire il proprio percorso positivo dopo il pareggio sul campo del Napoli. Situazione più complicata per i salentini: il punto conquistato contro il Torino ha interrotto una serie di tre ko, ma la squadra di Di Francesco resta a soli tre punti dalla zona retrocessione.

contemporaneamente, all’Olimpico, la Lazio ospita il Lecce. I biancocelesti, primi in classifica con 29 punti e ancora imbattuti dopo undici giornate, vogliono proseguire il proprio percorso positivo dopo il pareggio sul campo del Napoli. Situazione più complicata per i salentini: il punto conquistato contro il Torino ha interrotto una serie di tre ko, ma la squadra di Di Francesco resta a soli tre punti dalla zona retrocessione. Parma-Roma: alle 18 la Roma fa visita al Parma. La formazione di Gasperini , ancora senza sconfitte in campionato, punta a centrare il quarto successo consecutivo. I ducali, invece, cercano una reazione dopo il ko nel derby emiliano contro il Bologna, arrivato dopo la vittoria sull’Atalanta.

alle 18 la Roma fa visita al Parma. La formazione di , ancora senza sconfitte in campionato, punta a centrare il quarto successo consecutivo. I ducali, invece, cercano una reazione dopo il ko nel derby emiliano contro il Bologna, arrivato dopo la vittoria sull’Atalanta. Napoli-Torino: il sabato si chiude alle 20:45 al Maradona con una sfida delicata per entrambe le squadre. I partenopei sono chiamati a invertire la rotta dopo un periodo complicato: nelle ultime cinque giornate è arrivata una sola vittoria, accompagnata da due pareggi e due sconfitte. Il Napoli ha 14 punti, uno in più del Torino. Anche i granata, guidati da Abate, cercano riscatto dopo il pareggio con il Lecce e le precedenti sconfitte contro Como e Frosinone.

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Le gare di domani, domenica 22 novembre

Juventus-Venezia: lunch-match all’Allianz Stadium, dove i bianconeri vanno a caccia di punti preziosi per avvicinarsi alla zona europea. L’obiettivo è dare continuità ai segnali positivi mostrati nelle ultime uscite, tra il successo contro il Napoli, la vittoria europea sull’AZ Alkmaar e il pareggio con la Fiorentina prima della sosta. Di fronte ci sarà un Venezia in difficoltà, ma desideroso di sfruttare la vittoria sull’Udinese, che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive, per dare una svolta alla propria stagione.

lunch-match all’Allianz Stadium, dove i bianconeri vanno a caccia di punti preziosi per avvicinarsi alla zona europea. L’obiettivo è dare continuità ai segnali positivi mostrati nelle ultime uscite, tra il successo contro il Napoli, la vittoria europea sull’AZ Alkmaar e il pareggio con la Fiorentina prima della sosta. Di fronte ci sarà un Venezia in difficoltà, ma desideroso di sfruttare la vittoria sull’Udinese, che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive, per dare una svolta alla propria stagione. Bologna-Udinese: alle 15 il Bologna ospita l’Udinese al Dall’Ara. I rossoblù attraversano un momento particolarmente positivo, con quattro vittorie consecutive in campionato, e puntano a prolungare la striscia per consolidare il proprio percorso. Scenario opposto per i friulani, sprofondati in una crisi di risultati: nove giornate senza successi, con otto sconfitte. Serve una reazione per evitare che la situazione diventi ancora più complicata.

alle 15 il Bologna ospita l’Udinese al Dall’Ara. I rossoblù attraversano un momento particolarmente positivo, con quattro vittorie consecutive in campionato, e puntano a prolungare la striscia per consolidare il proprio percorso. Scenario opposto per i friulani, sprofondati in una crisi di risultati: nove giornate senza successi, con otto sconfitte. Serve una reazione per evitare che la situazione diventi ancora più complicata. Sassuolo-Genoa: al Mapei Stadium il Sassuolo cerca riscatto davanti al proprio pubblico. I neroverdi hanno raccolto sei sconfitte nelle ultime sette giornate e hanno bisogno di invertire la rotta per ritrovare fiducia e punti. Il Genoa, dal canto suo, arriva con voglia di rivalsa dopo il ko interno contro il Milan, che ha frenato una serie di tre vittorie consecutive.

al Mapei Stadium il Sassuolo cerca riscatto davanti al proprio pubblico. I neroverdi hanno raccolto sei sconfitte nelle ultime sette giornate e hanno bisogno di invertire la rotta per ritrovare fiducia e punti. Il Genoa, dal canto suo, arriva con voglia di rivalsa dopo il ko interno contro il Milan, che ha frenato una serie di tre vittorie consecutive. Milan-Frosinone: a San Siro i rossoneri ospitano il Frosinone con l’intenzione di dare seguito al successo conquistato contro il Genoa prima della pausa. Il rendimento degli uomini di Amorim resta altalenante, ma un’altra vittoria potrebbe rappresentare un passaggio importante per ritrovare slancio. I ciociari, invece, arrivano dalla sconfitta contro il Cagliari, che ha interrotto una serie di quattro risultati utili consecutivi.

a San Siro i rossoneri ospitano il Frosinone con l’intenzione di dare seguito al successo conquistato contro il Genoa prima della pausa. Il rendimento degli uomini di Amorim resta altalenante, ma un’altra vittoria potrebbe rappresentare un passaggio importante per ritrovare slancio. I ciociari, invece, arrivano dalla sconfitta contro il Cagliari, che ha interrotto una serie di quattro risultati utili consecutivi. Atalanta-Inter: è senza dubbio uno degli appuntamenti più attesi del turno. La Dea cerca conferme dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, segnato da risultati altalenanti tra campionato e Champions League. Il successo contro il Monza nell’ultima giornata ha interrotto una serie negativa di sei partite e può rappresentare il punto di svolta per una nuova ripartenza. Dall’altra parte, la squadra di Chivu vuole continuare a tenere il passo della Lazio e non può permettersi passi falsi.

La gara di lunedì 23 novembre