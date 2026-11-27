Si riaccendono i riflettori sulla Serie A. Dopo le emozioni delle coppe europee, il campionato torna protagonista con la 13esima giornata. Si parte venerdì con l’anticipo del Penzo, poi tre appuntamenti in programma sabato, tra cui Inter-Genoa. Domenica il programma entra nel vivo con Sassuolo-Napoli, Roma-Monza e l’interessante sfida tra Como e Juventus. Chiusura lunedì con i due posticipi che completano il turno.
- La classifica prima della 13esima giornata
- Dove vedere la 13esima giornata di Serie A in diretta tv e streaming
- La partita di oggi, venerdì 27 novembre
- Le partite di domani, sabato 28 novembre
- Le partite di domenica 29 novembre
- Le partite di lunedì 30 novembre
La classifica prima della 13esima giornata
Classifica: Lazio 32, Roma 30, Inter 29, Milan 27, Como 26, Juventus 21, Frosinone 20, Napoli 18, Bologna 18, Genoa 16, Cagliari 16, Atalanta 15, Torino 14, Monza 10, Lecce 10, Fiorentina 9, Parma 8, Sassuolo 8, Udinese 6, Venezia 6.
Dove vedere la 13esima giornata di Serie A in diretta tv e streaming
|Venezia-Bologna
|27 novembre
|ore 20:45
|DAZN/Sky
|Frosinone-Parma
|28 novembre
|ore 15
|DAZN
|Torino-Lazio
|28 novembre
|ore 18
|DAZN
|Inter-Genoa
|28 novembre
|ore 20:45
|DAZN/Sky
|Udinese-Fiorentina
|29 novembre
|ore 12:30
|DAZN
|Sassuolo-Napoli
|29 novembre
|ore 15
|DAZN
|Roma-Monza
|29 novembre
|ore 18
|DAZN/Sky
|Como-Juventus
|29 novembre
|ore 20:45
|DAZN
|Lecce-Atalanta
|30 novembre
|ore 18:30
|DAZN
|Cagliari-Milan
|30 novembre
|20:45
|DAZN
La partita di oggi, venerdì 27 novembre
- Venezia-Bologna: La 13esima giornata si apre al Penzo con una sfida che intreccia lotta salvezza e ambizioni europee. I lagunari arrivano dal ko contro la Juventus, che li ha lasciati all’ultimo posto in classifica. Momento decisamente migliore per i felsinei, nonostante il pareggio contro l’Udinese abbia interrotto una striscia di quattro vittorie consecutive.
Le partite di domani, sabato 28 novembre
- Frosinone-Parma: Voglia di riscatto per entrambe le squadre, reduci da due sconfitte consecutive. Nell’ultimo turno, sia ciociari sia ducali hanno incassato cinque reti: il Milan ha travolto il Frosinone per 5-1, mentre la Roma ha rifilato lo stesso risultato al Parma. Obiettivi differenti, con i ducali che cercano punti per allontanarsi dalla zona calda, mentre il Frosinone, fermo a quota 20, vuole consolidare la propria posizione.
- Torino-Lazio: La capolista, ancora imbattuta in Serie A, va a caccia di un nuovo successo nella trasferta di Torino. La squadra di Gattuso viaggia spedita, forte del 3-0 rifilato al Lecce nell’ultimo turno. Situazione opposta per i granata, in evidente calo: quattro partite senza vittorie, con tre sconfitte e un pareggio, l’ultimo contro il Napoli.
- Inter-Genoa: Dopo il successo in Champions League contro il Salisburgo, con Lautaro tornato protagonista, l’Inter vuole ritrovare brillantezza anche in campionato. La squadra nerazzurra è chiamata a tenere il passo delle rivali in vetta, Lazio e Roma, e a ripartire dopo il pareggio sul campo dell’Atalanta. Di fronte ci sarà un Genoa in salute, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque giornate e da una sola sconfitta, contro il Milan.
Le partite di domenica 29 novembre
- Udinese-Fiorentina: Sfida tra due squadre a caccia di una svolta. I friulani, ultimi in classifica insieme al Venezia, non vincono da dieci giornate. Il pareggio contro il Bologna ha mosso la classifica, ma serve una svolta per uscire dalla crisi. Leggermente meglio la Fiorentina, con una vittoria e due pareggi nelle ultime quattro gare, ma reduce dal ko sul campo del Monza.
- Sassuolo-Napoli: Serve una scossa al Sassuolo, reduce da sei sconfitte consecutive, con un bilancio pesante di 24 gol subiti e appena otto realizzati. Numeri che fotografano un momento particolarmente complicato. Di fronte ci sarà un Napoli discontinuo, reduce dal 2-2 in Champions League contro il Manchester City e chiamato a ritrovare equilibrio e brillantezza anche in campionato.
- Roma-Monza: Momenti differenti per le due squadre. La Roma di Gasperini attraversa un ottimo momento in campionato, dove occupa il secondo posto a quota 30 punti ed è ancora imbattuta. Il 5-1 rifilato al Parma nell’ultimo turno conferma lo stato di forma dei giallorossi, mentre in Champions League il pareggio per 2-2 contro il PSG rappresenta un segnale incoraggiante. Dall’altra parte, il Monza arriva rinvigorito dal successo sulla Fiorentina, che ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive.
- Como-Juventus: Sfida interessante al Sinigaglia tra due squadre in buona condizione. Il Como ha reagito immediatamente al ko contro l’Inter, superando per 2-0 il Cagliari e trovando un altro successo in Champions League contro l’AEK. La Juventus, invece, è reduce da tre risultati utili consecutivi in Serie A, ai quali si aggiunge la vittoria europea contro l’AZ Alkmaar. Nell’ultimo turno di campionato, i bianconeri hanno travolto il Venezia per 4-0.
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Le partite di lunedì 30 novembre
- Lecce-Atalanta: Il Lecce ha bisogno di ritrovare la sua strada. Appena un punto nelle ultime cinque giornate, arrivato con il pareggio contro il Torino. Nell’ultimo turno è arrivato il ko contro la capolista Lazio. L’Atalanta, invece, continua a mostrare un rendimento altalenante tra campionato e coppe europee. Nell’ultima giornata di Serie A, i bergamaschi hanno strappato un pareggio contro l’Inter.
- Cagliari-Milan: Il Cagliari ha interrotto la striscia di quattro sconfitte consecutive battendo il Frosinone, ma è subito ricaduto nel ko contro il Como di Fabregas. Il Milan arriva invece con maggiore fiducia e punta ad allungare la propria serie positiva: nelle ultime due giornate sono arrivate le vittorie contro Genoa e Frosinone.