Quinta giornata di campionato con le bianconere che prendono le redini della partita fin da principio e si garantiscono una lenta ma incoraggiante risalita in classifica

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Non è una stagione che riflette quella continuità che aveva incantato, nel passato vincente della Juventus Women. I cambiamenti richiedono tempo, lavoro e fatica, ma non si può cedere senza reagire e questa vittoria della Juventus in casa della Fiorentina aiuta a interrompere la striscia di tre sconfitte di fila in campionato. E a ritrovare quel pizzico d’entusiasmo che si temeva fosse perduto a causa delle evidenti difficoltà. Nel posticipo che ha chiuso la 5ª giornata della Serie A Women Athora 2026/27, la formazione di Guerrero vince grazie al successo conquistato al Viola Park. Per fornire un quadro generale: Inter e Roma ok, il Como 1907 si ferma sul pari, Milan sconfitto. Risultati che ritoccano la classifica, a valle di questa 5° giornata.

La Juventus Women si riscatta a Firenze

La Juventus si rilancia in classifica, agganciando il Milan a quota 6 e portandosi a -1 proprio dalla Fiorentina. Si tratta della 25ª vittoria del club piemontese contro le toscane in 33 confronti considerate le competizioni nel loro totale, la 18ª nel massimo campionato. Si chiude con il punteggio di 2-1 per le ragazze di Guerrero il Monday night del 5° turno di questo campionato.

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Al Viola Park, le bianconere sbloccano il punteggio nel primo tempo con la solita Redondo, che raccoglie il suggerimento di Bartel e pesca l’angolino sul secondo palo con un destro a rientrare.

Redondo e Sylla

Il posticipo (di lusso) di Serie A è firmato da Redondo e Sylla. L’attaccante spagnola si conferma (più del doppio di qualsiasi altra compagna ci dicono le statistiche), diventata la quinta giocatrice straniera a realizzare più di 10 marcature in una singola stagione nella storia del club dopo Sanni Franssi, Lineth Beerensteyn, Eniola Aluko e Andrea Staskova.

Il brivido sul gol viola

A Firenze, la reazione non si attendere per la classifica e la bandiera ma nella ripresa raddoppia Sylla che al termine di una discesa sulla destra ci prova e supera batte Fiskerstrand, confusa da un tocco involontario di van der Zanden che disorienta la portiera. Quando la Fiorentina è sotto 0-2, accorcia le distanze con Severini con tanto di check da parte dell’arbitro (Melloni di Modena) che convalida la rete viola.

Al triplice fischio il risultato finale di 1-2 premia Rosucci (che festeggia anche il primato personale di presenze, 200) e compagne, al secondo successo nella Serie A in corso dopo il Napoli e risolleva le sorti di una squadra ancora da consolidare.

I risultati della 5° giornata di Serie A Athora

Risultati della 5ª giornata di Serie A Women Athora 2026/27

Fiorentina-Juventus 1-2

28’ Redondo (J), 56’ Sylla (J), 90’+1’ Severini (F)

28’ Redondo (J), 56’ Sylla (J), 90’+1’ Severini (F) Inter-Lazio 3-0

(giocata domenica)

(giocata domenica) Roma-Napoli Women 2-1

(giocata domenica)

(giocata domenica) Como Women-Milan 1-0

(giocata domenica)

(giocata domenica) Ternana Women-Como 1907 1-1

(giocata sabato)

(giocata sabato) Sassuolo-Parma 0-0

(giocata sabato)

La classifica dopo la 5° giornata