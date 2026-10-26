Ottava giornata che porta un importante cambiamento al vertice della classifica assist. Al primo posto a quota 4 rimane Paulo Dybala della Roma che però non è più solo, essendo stato raggiunto da Andy Diouf dell’Inter. Al secondo posto a quota 3 invece si è formato un gruppetto di 7 giocatori: Juan Miranda del Bologna, l’austriaco Romano Schmid e l’algerino Ghedjemis entrambi del Frosinone, i laziali Zaccagni e Tavares, il milanista Rabiot e il torinista Belghali. Al terzo posto a quota 2 si è ulteriormente rimpinguato il gruppone che conta tantissimi giocatori tra cui: Chukwueze del Milan, Mangas, Mota e Birindelli del Monza, Zalewski dell’Atalanta, Nico Paz e Alex Valle del Como, Colombo del Genoa, Adopo del Cagliari, Ilic e Veiga del Lecce, Noslin della Lazio, Barella, Zielinski, Carlos Augusto e Thuram dell’Inter, Keinan Davis dell’Udinese, Miranda e Cambiaghi del Bologna, Mancini della Roma, Bakola del Sassuolo e Busio del Venezia e altri ancora.
La classifica completa degli assistman della Serie A
|GIOCATORE
|SQUADRA
|ASSIST
|Andy Diouf
|Inter
|4
|Paulo Dybala
|Roma
|4
|Juan Miranda
|Bologna
|3
|Farès Ghedjemis
|Frosinone
|3
|Romano Schmid
|Frosinone
|3
|Mattia Zaccagni
|Lazio
|3
|Nuno Tavares
|Lazio
|3
|Adrien Rabiot
|Milan
|3
|Rafik Belghali
|Torino
|3
|Charles De Ketelaere
|Atalanta
|2
|Nicola Zalewski
|Atalanta
|2
|Nikola Krstovic
|Atalanta
|2
|Nicolò Cambiaghi
|Bologna
|2
|Michel Adopo
|Cagliari
|2
|Maxence Caqueret
|Como
|2
|Nico Paz
|Como
|2
|Álex Valle
|Como
|2
|Nicolò Fagioli
|Fiorentina
|2
|Lorenzo Colombo
|Genoa
|2
|Carlos Augusto
|Inter
|2
|Marcus Thuram
|Inter
|2
|Nicolò Barella
|Inter
|2
|Piotr Zielinski
|Inter
|2
|Tijjani Noslin
|Lazio
|2
|Danilo Veiga
|Lecce
|2
|Ivan Ilic
|Lecce
|2
|Luka Modric
|Milan
|2
|Samuel Chukwueze
|Milan
|2
|Dany Mota
|Monza
|2
|Ricardo Mangas
|Monza
|2
|Samuele Birindelli
|Monza
|2
|Matteo Politano
|Napoli
|2
|Gianluca Mancini
|Roma
|2
|Wesley
|Roma
|2
|Darryl Bakola
|Sassuolo
|2
|Gvidas Gineitis
|Torino
|2
|Keinan Davis
|Udinese
|2
|Gianluca Busio
|Venezia
|2
|Davide Zappacosta
|Atalanta
|1
|Eljif Elmas
|Atalanta
|1
|Gianluca Gaetano
|Atalanta
|1
|Raoul Bellanova
|Atalanta
|1
|Jacopo Fazzini
|Cagliari
|1
|Paul Mendy
|Cagliari
|1
|Assane Diao
|Como
|1
|Kaiki
|Como
|1
|Martin Baturina
|Como
|1
|Moise Kean
|Como
|1
|Máximo Perrone
|Como
|1
|Yan Couto
|Como
|1
|Beto
|Fiorentina
|1
|Cher Ndour
|Fiorentina
|1
|Giovanni Fabbian
|Fiorentina
|1
|Radu Dragusin
|Fiorentina
|1
|Rolando Mandragora
|Fiorentina
|1
|Álex Jiménez
|Fiorentina
|1
|Anthony Oyono
|Frosinone
|1
|Gabriele Bracaglia
|Frosinone
|1
|Giacomo Calò
|Frosinone
|1
|Giorgi Kvernadze
|Frosinone
|1
|Patrizio Masini
|Frosinone
|1
|Djibril Sow
|Genoa
|1
|Mikael Ellertsson
|Genoa
|1
|Milutin Osmajic
|Genoa
|1
|Stephan El Shaarawy
|Genoa
|1
|Federico Dimarco
|Inter
|1
|Francesco Pio Esposito
|Inter
|1
|Henrikh Mkhitaryan
|Inter
|1
|Manuel Akanji
|Inter
|1
|Douglas Luiz
|Juventus
|1
|Edon Zhegrova
|Juventus
|1
|Federico Gatti
|Juventus
|1
|Francisco Conceição
|Juventus
|1
|Kerim Alajbegovic
|Juventus
|1
|Manuel Locatelli
|Juventus
|1
|Randal Kolo Muani
|Juventus
|1
|Teun Koopmeiners
|Juventus
|1
|Zeki Çelik
|Juventus
|1
|Alfonso Pedraza
|Lazio
|1
|Andrea Pinamonti
|Lazio
|1
|Boulaye Dia
|Lazio
|1
|Danilho Doekhi
|Lazio
|1
|Antonino Gallo
|Lecce
|1
|Lassana Coulibaly
|Lecce
|1
|Tiago Gabriel
|Lecce
|1
|Alexis Saelemaekers
|Milan
|1
|Christian Pulisic
|Milan
|1
|Diego Moreira
|Milan
|1
|Gonçalo Ramos
|Milan
|1
|Strahinja Pavlovic
|Milan
|1
|Ebenezer Akinsanmiro
|Monza
|1
|Gustavo Varela
|Monza
|1
|Manga Foe Ondoa
|Monza
|1
|Mathis Mout
|Monza
|1
|Amir Rrahmani
|Napoli
|1
|Antonio Vergara
|Napoli
|1
|Costantino Favasuli
|Napoli
|1
|Giovane
|Napoli
|1
|Giovanni Di Lorenzo
|Napoli
|1
|Kevin De Bruyne
|Napoli
|1
|Mathías Olivera
|Napoli
|1
|El Bilal Touré
|Parma
|1
|Giovanni Fabbian
|Parma
|1
|Nesta Elphege
|Parma
|1
|Pontus Almqvist
|Parma
|1
|Donyell Malen
|Roma
|1
|Matías Soulé
|Roma
|1
|Nahuel Molina
|Roma
|1
|Santiago Castro
|Roma
|1
|Armand Laurienté
|Sassuolo
|1
|Fedde Leysen
|Sassuolo
|1
|Nemanja Matic
|Sassuolo
|1
|Vasilije Adzic
|Sassuolo
|1
|Alessio Cacciamani
|Torino
|1
|Eray Cömert
|Torino
|1
|Giovanni Simeone
|Torino
|1
|Rolando Mandragora
|Torino
|1
|Hassane Kamara
|Udinese
|1
|Jurgen Ekkelenkamp
|Udinese
|1
|Unai Gómez
|Udinese
|1
|Vakoun Bayo
|Udinese
|1
|Antoine Hainaut
|Venezia
|1
|Richie Sagrado
|Venezia
|1
|Ridgeciano Haps
|Venezia
|1
|Simon Sohm
|Venezia
|1
Questa invece è la classifica marcatori Serie A 2026-27
FAQ
- Chi ha vinto la classifica assist 2025-26?
-
Il re degli assist della Serie A 2025-26 è stato Federico Dimarco dell'Inter con 17 passaggi vincenti
- Chi ha vinto la classifica assist 2024-25?
-
La classifica assist del campionato 2024-25 è stata vinta da Romelu Lukaku del Napoli con 10 passaggi vincenti
- Chi ha vinto la classifica assist 2023-24?
-
Ex aequo tra Rafa Leao del Milan e Paulo Dybala della Roma con 9 assist vincenti
- Chi ha vinto la classifica assist 2022-23?
-
Kvicha Kvaratskhelia del Napoli con 10 assist vincenti
- Chi ha vinto la classifica assist 2021-22?
-
Mimmo Berardi del Sassuolo con 14 assist
- Chi ha vinto la classifica assist 2020-21?
-
Malinovskiy (Atalanta) con 11 assist
- Chi vinse la classifica assist 2019-20?
-
Papu Gomez (Atalanta) 15 assist
- Un corner è considerato un assist?
-
Sì, se dal cross del calcio d'angolo scaturisce un gol, il corner viene conteggiato tra i passaggi vincenti