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Serie A 2026-27, la classifica degli assist. Paulo Dybala raggiunto da Diouf in vetta

La classifica degli specialisti dell'ultimo passaggio, che con una giocata precisa e altruista hanno consentito il gol a un compagno

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Redazione

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Ottava giornata che porta un importante cambiamento al vertice della classifica assist. Al primo posto a quota 4 rimane Paulo Dybala della Roma che però non è più solo, essendo stato raggiunto da Andy Diouf dell’Inter. Al secondo posto a quota 3 invece si è formato un gruppetto di 7 giocatori: Juan Miranda del Bologna, l’austriaco Romano Schmid e l’algerino Ghedjemis entrambi del Frosinone, i laziali Zaccagni e Tavares, il milanista Rabiot e il torinista Belghali. Al terzo posto a quota 2 si è ulteriormente rimpinguato il gruppone che conta tantissimi giocatori tra cui: Chukwueze del Milan, Mangas, Mota e Birindelli del Monza, Zalewski dell’Atalanta, Nico Paz e Alex Valle del Como, Colombo del Genoa, Adopo del Cagliari, Ilic e Veiga del Lecce, Noslin della Lazio, Barella, Zielinski, Carlos Augusto e Thuram dell’Inter, Keinan Davis dell’Udinese, Miranda e Cambiaghi del Bologna, Mancini della Roma, Bakola del Sassuolo e Busio del Venezia e altri ancora.

La classifica completa degli assistman della Serie A

GIOCATORE SQUADRA ASSIST
Andy Diouf Inter 4
Paulo Dybala Roma 4
Juan Miranda Bologna 3
Farès Ghedjemis Frosinone 3
Romano Schmid Frosinone 3
Mattia Zaccagni Lazio 3
Nuno Tavares Lazio 3
Adrien Rabiot Milan 3
Rafik Belghali Torino 3
Charles De Ketelaere Atalanta 2
Nicola Zalewski Atalanta 2
Nikola Krstovic Atalanta 2
Nicolò Cambiaghi Bologna 2
Michel Adopo Cagliari 2
Maxence Caqueret Como 2
Nico Paz Como 2
Álex Valle Como 2
Nicolò Fagioli Fiorentina 2
Lorenzo Colombo Genoa 2
Carlos Augusto Inter 2
Marcus Thuram Inter 2
Nicolò Barella Inter 2
Piotr Zielinski Inter 2
Tijjani Noslin Lazio 2
Danilo Veiga Lecce 2
Ivan Ilic Lecce 2
Luka Modric Milan 2
Samuel Chukwueze Milan 2
Dany Mota Monza 2
Ricardo Mangas Monza 2
Samuele Birindelli Monza 2
Matteo Politano Napoli 2
Gianluca Mancini Roma 2
Wesley Roma 2
Darryl Bakola Sassuolo 2
Gvidas Gineitis Torino 2
Keinan Davis Udinese 2
Gianluca Busio Venezia 2
Davide Zappacosta Atalanta 1
Eljif Elmas Atalanta 1
Gianluca Gaetano Atalanta 1
Raoul Bellanova Atalanta 1
Jacopo Fazzini Cagliari 1
Paul Mendy Cagliari 1
Assane Diao Como 1
Kaiki Como 1
Martin Baturina Como 1
Moise Kean Como 1
Máximo Perrone Como 1
Yan Couto Como 1
Beto Fiorentina 1
Cher Ndour Fiorentina 1
Giovanni Fabbian Fiorentina 1
Radu Dragusin Fiorentina 1
Rolando Mandragora Fiorentina 1
Álex Jiménez Fiorentina 1
Anthony Oyono Frosinone 1
Gabriele Bracaglia Frosinone 1
Giacomo Calò Frosinone 1
Giorgi Kvernadze Frosinone 1
Patrizio Masini Frosinone 1
Djibril Sow Genoa 1
Mikael Ellertsson Genoa 1
Milutin Osmajic Genoa 1
Stephan El Shaarawy Genoa 1
Federico Dimarco Inter 1
Francesco Pio Esposito Inter 1
Henrikh Mkhitaryan Inter 1
Manuel Akanji Inter 1
Douglas Luiz Juventus 1
Edon Zhegrova Juventus 1
Federico Gatti Juventus 1
Francisco Conceição Juventus 1
Kerim Alajbegovic Juventus 1
Manuel Locatelli Juventus 1
Randal Kolo Muani Juventus 1
Teun Koopmeiners Juventus 1
Zeki Çelik Juventus 1
Alfonso Pedraza Lazio 1
Andrea Pinamonti Lazio 1
Boulaye Dia Lazio 1
Danilho Doekhi Lazio 1
Antonino Gallo Lecce 1
Lassana Coulibaly Lecce 1
Tiago Gabriel Lecce 1
Alexis Saelemaekers Milan 1
Christian Pulisic Milan 1
Diego Moreira Milan 1
Gonçalo Ramos Milan 1
Strahinja Pavlovic Milan 1
Ebenezer Akinsanmiro Monza 1
Gustavo Varela Monza 1
Manga Foe Ondoa Monza 1
Mathis Mout Monza 1
Amir Rrahmani Napoli 1
Antonio Vergara Napoli 1
Costantino Favasuli Napoli 1
Giovane Napoli 1
Giovanni Di Lorenzo Napoli 1
Kevin De Bruyne Napoli 1
Mathías Olivera Napoli 1
El Bilal Touré Parma 1
Giovanni Fabbian Parma 1
Nesta Elphege Parma 1
Pontus Almqvist Parma 1
Donyell Malen Roma 1
Matías Soulé Roma 1
Nahuel Molina Roma 1
Santiago Castro Roma 1
Armand Laurienté Sassuolo 1
Fedde Leysen Sassuolo 1
Nemanja Matic Sassuolo 1
Vasilije Adzic Sassuolo 1
Alessio Cacciamani Torino 1
Eray Cömert Torino 1
Giovanni Simeone Torino 1
Rolando Mandragora Torino 1
Hassane Kamara Udinese 1
Jurgen Ekkelenkamp Udinese 1
Unai Gómez Udinese 1
Vakoun Bayo Udinese 1
Antoine Hainaut Venezia 1
Richie Sagrado Venezia 1
Ridgeciano Haps Venezia 1
Simon Sohm Venezia 1

Questa invece è la classifica marcatori Serie A 2026-27

FAQ

Chi ha vinto la classifica assist 2025-26?

Il re degli assist della Serie A 2025-26 è stato Federico Dimarco dell'Inter con 17 passaggi vincenti

Chi ha vinto la classifica assist 2024-25?

La classifica assist del campionato 2024-25 è stata vinta da Romelu Lukaku del Napoli con 10 passaggi vincenti

Chi ha vinto la classifica assist 2023-24?

Ex aequo tra Rafa Leao del Milan e Paulo Dybala della Roma con 9 assist vincenti

Chi ha vinto la classifica assist 2022-23?

Kvicha Kvaratskhelia del Napoli con 10 assist vincenti

Chi ha vinto la classifica assist 2021-22?

Mimmo Berardi del Sassuolo con 14 assist

Chi ha vinto la classifica assist 2020-21?

Malinovskiy (Atalanta) con 11 assist

Chi vinse la classifica assist 2019-20?

Papu Gomez (Atalanta) 15 assist

Un corner è considerato un assist?

Sì, se dal cross del calcio d'angolo scaturisce un gol, il corner viene conteggiato tra i passaggi vincenti

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