La classifica degli specialisti dell'ultimo passaggio, che con una giocata precisa e altruista hanno consentito il gol a un compagno

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Ottava giornata che porta un importante cambiamento al vertice della classifica assist. Al primo posto a quota 4 rimane Paulo Dybala della Roma che però non è più solo, essendo stato raggiunto da Andy Diouf dell’Inter. Al secondo posto a quota 3 invece si è formato un gruppetto di 7 giocatori: Juan Miranda del Bologna, l’austriaco Romano Schmid e l’algerino Ghedjemis entrambi del Frosinone, i laziali Zaccagni e Tavares, il milanista Rabiot e il torinista Belghali. Al terzo posto a quota 2 si è ulteriormente rimpinguato il gruppone che conta tantissimi giocatori tra cui: Chukwueze del Milan, Mangas, Mota e Birindelli del Monza, Zalewski dell’Atalanta, Nico Paz e Alex Valle del Como, Colombo del Genoa, Adopo del Cagliari, Ilic e Veiga del Lecce, Noslin della Lazio, Barella, Zielinski, Carlos Augusto e Thuram dell’Inter, Keinan Davis dell’Udinese, Miranda e Cambiaghi del Bologna, Mancini della Roma, Bakola del Sassuolo e Busio del Venezia e altri ancora.

La classifica completa degli assistman della Serie A

GIOCATORE SQUADRA ASSIST Andy Diouf Inter 4 Paulo Dybala Roma 4 Juan Miranda Bologna 3 Farès Ghedjemis Frosinone 3 Romano Schmid Frosinone 3 Mattia Zaccagni Lazio 3 Nuno Tavares Lazio 3 Adrien Rabiot Milan 3 Rafik Belghali Torino 3 Charles De Ketelaere Atalanta 2 Nicola Zalewski Atalanta 2 Nikola Krstovic Atalanta 2 Nicolò Cambiaghi Bologna 2 Michel Adopo Cagliari 2 Maxence Caqueret Como 2 Nico Paz Como 2 Álex Valle Como 2 Nicolò Fagioli Fiorentina 2 Lorenzo Colombo Genoa 2 Carlos Augusto Inter 2 Marcus Thuram Inter 2 Nicolò Barella Inter 2 Piotr Zielinski Inter 2 Tijjani Noslin Lazio 2 Danilo Veiga Lecce 2 Ivan Ilic Lecce 2 Luka Modric Milan 2 Samuel Chukwueze Milan 2 Dany Mota Monza 2 Ricardo Mangas Monza 2 Samuele Birindelli Monza 2 Matteo Politano Napoli 2 Gianluca Mancini Roma 2 Wesley Roma 2 Darryl Bakola Sassuolo 2 Gvidas Gineitis Torino 2 Keinan Davis Udinese 2 Gianluca Busio Venezia 2 Davide Zappacosta Atalanta 1 Eljif Elmas Atalanta 1 Gianluca Gaetano Atalanta 1 Raoul Bellanova Atalanta 1 Jacopo Fazzini Cagliari 1 Paul Mendy Cagliari 1 Assane Diao Como 1 Kaiki Como 1 Martin Baturina Como 1 Moise Kean Como 1 Máximo Perrone Como 1 Yan Couto Como 1 Beto Fiorentina 1 Cher Ndour Fiorentina 1 Giovanni Fabbian Fiorentina 1 Radu Dragusin Fiorentina 1 Rolando Mandragora Fiorentina 1 Álex Jiménez Fiorentina 1 Anthony Oyono Frosinone 1 Gabriele Bracaglia Frosinone 1 Giacomo Calò Frosinone 1 Giorgi Kvernadze Frosinone 1 Patrizio Masini Frosinone 1 Djibril Sow Genoa 1 Mikael Ellertsson Genoa 1 Milutin Osmajic Genoa 1 Stephan El Shaarawy Genoa 1 Federico Dimarco Inter 1 Francesco Pio Esposito Inter 1 Henrikh Mkhitaryan Inter 1 Manuel Akanji Inter 1 Douglas Luiz Juventus 1 Edon Zhegrova Juventus 1 Federico Gatti Juventus 1 Francisco Conceição Juventus 1 Kerim Alajbegovic Juventus 1 Manuel Locatelli Juventus 1 Randal Kolo Muani Juventus 1 Teun Koopmeiners Juventus 1 Zeki Çelik Juventus 1 Alfonso Pedraza Lazio 1 Andrea Pinamonti Lazio 1 Boulaye Dia Lazio 1 Danilho Doekhi Lazio 1 Antonino Gallo Lecce 1 Lassana Coulibaly Lecce 1 Tiago Gabriel Lecce 1 Alexis Saelemaekers Milan 1 Christian Pulisic Milan 1 Diego Moreira Milan 1 Gonçalo Ramos Milan 1 Strahinja Pavlovic Milan 1 Ebenezer Akinsanmiro Monza 1 Gustavo Varela Monza 1 Manga Foe Ondoa Monza 1 Mathis Mout Monza 1 Amir Rrahmani Napoli 1 Antonio Vergara Napoli 1 Costantino Favasuli Napoli 1 Giovane Napoli 1 Giovanni Di Lorenzo Napoli 1 Kevin De Bruyne Napoli 1 Mathías Olivera Napoli 1 El Bilal Touré Parma 1 Giovanni Fabbian Parma 1 Nesta Elphege Parma 1 Pontus Almqvist Parma 1 Donyell Malen Roma 1 Matías Soulé Roma 1 Nahuel Molina Roma 1 Santiago Castro Roma 1 Armand Laurienté Sassuolo 1 Fedde Leysen Sassuolo 1 Nemanja Matic Sassuolo 1 Vasilije Adzic Sassuolo 1 Alessio Cacciamani Torino 1 Eray Cömert Torino 1 Giovanni Simeone Torino 1 Rolando Mandragora Torino 1 Hassane Kamara Udinese 1 Jurgen Ekkelenkamp Udinese 1 Unai Gómez Udinese 1 Vakoun Bayo Udinese 1 Antoine Hainaut Venezia 1 Richie Sagrado Venezia 1 Ridgeciano Haps Venezia 1 Simon Sohm Venezia 1

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

FAQ Chi ha vinto la classifica assist 2025-26? Il re degli assist della Serie A 2025-26 è stato Federico Dimarco dell'Inter con 17 passaggi vincenti Chi ha vinto la classifica assist 2024-25? La classifica assist del campionato 2024-25 è stata vinta da Romelu Lukaku del Napoli con 10 passaggi vincenti Chi ha vinto la classifica assist 2023-24? Ex aequo tra Rafa Leao del Milan e Paulo Dybala della Roma con 9 assist vincenti Chi ha vinto la classifica assist 2022-23? Kvicha Kvaratskhelia del Napoli con 10 assist vincenti Chi ha vinto la classifica assist 2021-22? Mimmo Berardi del Sassuolo con 14 assist Chi ha vinto la classifica assist 2020-21? Malinovskiy (Atalanta) con 11 assist Chi vinse la classifica assist 2019-20? Papu Gomez (Atalanta) 15 assist Un corner è considerato un assist? Sì, se dal cross del calcio d'angolo scaturisce un gol, il corner viene conteggiato tra i passaggi vincenti