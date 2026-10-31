Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A torna subito protagonista con la decima giornata di campionato. Riflettori puntati sul sabato sera, quando andrà in scena una delle sfide più attese del calcio italiano: il derby della Madonnina tra Milan e Inter. Il programma proseguirà domenica con il lunch match tra Como e Venezia, prima di lasciare spazio, in serata, a un altro big-matc quello tra Juventus e Napoli. Il turno si concluderà lunedì con i due posticipi che completeranno il quadro della giornata.
- La classifica prima della decima giornata
- Dove vedere la decima giornata in diretta tv e streaming
- Le partite di oggi, sabato 31 ottobre
- Le partite di domani, domenica 1 novembre
- Le partite di lunedì 2 novembre
La classifica prima della decima giornata
Classifica: Inter 25, Lazio 25, Roma 21, Como 20, Milan 18, Frosinone 17, Napoli 14, Juventus 14, Torino 13, Cagliari 13, Bologna 11, Atalanta 11, Genoa 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Udinese 5, Fiorentina 5, Parma 5, Venezia 3.
Dove vedere la decima giornata in diretta tv e streaming
|Bologna-Monza
|sabato 31 ottobre
|ore 15
|DAZN
|Udinese-Roma
|sabato 31 ottobre
|ore 18
|DAZN
|Milan-Inter
|sabato 31 ottobre
|ore 20:45
|DAZN/Sky
|Como-Venezia
|domenica 1 novembre
|ore 12:30
|DAZN
|Frosinone-Torino
|domenica 1 novembre
|ore 15
|DAZN
|Lazio-Cagliari
|domenica 1 novembre
|ore 15
|DAZN
|Lecce-Genoa
|domenica 1 novembre
|ore 18
|DAZN/Sky
|Juventus-Napoli
|domenica 1 novembre
|ore 20:45
|DAZN
|Sassuolo-Fiorentina
|lunedì 2 novembre
|ore 18:30
|DAZN/Sky
|Atalanta-Parma
|luendì 2 novembre
|ore 20:45
|DAZN
Le partite di oggi, sabato 31 ottobre
- Bologna-Monza: Dopo essere diventato la prima squadra a infliggere una sconfitta al Milan in questa Serie A, il successo conquistato nell’ultimo turno ha permesso ai felsinei di consolidare il proprio momento positivo, con tre vittorie nelle ultime quattro gare di campionato. Un rendimento che consente agli emiliani di spostare lo sguardo dalla zona retrocessione a quella europea. Di fronte un Monza in difficoltà, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate e chiamato a invertire un rendimento particolarmente deludente in trasferta.
- Udinese-Roma: lo 0-0 maturato nel turno infrasettimanale ha permesso all’Udinese di interrompere una striscia di sei sconfitte consecutive. Un primo segnale di ripresa per i friulani, ora a caccia di una vittoria che restituirebbe punti preziosi e fiducia all’ambiente. L’ostacolo, però, è di quelli impegnativi: di fronte ci sarà una Roma in salute, ancora imbattuta in questa Serie A e intenzionata a prolungare la propria striscia positiva.
- Milan-Inter: il derby della Madonnina accende il sabato sera di Serie A. Il Milan è chiamato a reagire dopo la sconfitta contro il Bologna, la prima dall’inizio della gestione Amorim, e punta a ritrovare immediatamente la strada del successo nella sfida più sentita. Dall’altra parte, un’Inter in grande condizione, determinata a non concedersi passi falsi nella corsa al vertice, soprattutto alla luce della partenza travolgente della Lazio.
Le partite di domani, domenica 1 novembre
- Como-Venezia: il Como non vuole fermarsi. La rimonta vincente contro il Torino ha regalato ai lariani la sesta vittoria stagionale in Serie A, l’ottava considerando tutte le competizioni, confermando l’ottimo momento attraversato dalla formazione di casa. Situazione ben diversa per il Venezia, che dopo la boccata d’ossigeno rappresentata dal successo sul Napoli è ripiombato in una spirale negativa. Le sconfitte contro Genoa e Inter hanno infatti riportato i lagunari nel pieno di una crisi dalla quale diventa sempre più urgente uscire.
- Frosinone-Torino: entusiasmo alle stelle in casa Frosinone dopo il roboante 5-1 rifilato al Lecce, risultato che ha portato a tre le gare consecutive senza sconfitte. I gialloblù vogliono dare ulteriore continuità a un avvio di stagione convincente, sfruttando anche il fattore campo. Dall’altra parte, un Torino desideroso di riscatto dopo il passo falso contro il Como e determinato a ritrovare punti e certezze.
- Lazio-Cagliari: la Lazio viaggia a ritmi impressionanti e non ha alcuna intenzione di rallentare. Con 25 punti conquistati e il primato condiviso con l’Inter, i biancocelesti vogliono proseguire la propria marcia anche contro il Cagliari. I sardi, dopo un avvio di stagione incoraggiante, hanno progressivamente smarrito brillantezza e solidità, incassando tre sconfitte consecutive e dieci gol.
- Lecce-Genoa: si ritrovano di fronte due formazioni che nella passata stagione hanno conquistato la permanenza in Serie A chiudendo appena sopra la zona retrocessione. Il Lecce cerca una reazione dopo due sconfitte consecutive, risultati che hanno frenato il cammino dei salentini. Di umore diverso il Genoa, reduce da segnali incoraggianti e intenzionato a dare continuità alla propria risalita in classifica.
- Juventus-Napoli: stessi punti in classifica, ma stati d’animo diametralmente opposti. Juventus e Napoli si presentano allo scontro diretto appaiate a quota 14, attraversando però due momenti profondamente diversi. I bianconeri sono alle prese con una fase complicata, ulteriormente aggravata dalla sconfitta sul campo del Genoa nell’ultimo turno. I partenopei, al contrario, sembrano aver ritrovato fiducia e slancio: il successo europeo contro il Bodo/Glimt ha dato ulteriore entusiasmo a una squadra in crescita, desiderosa di confermare i progressi anche in campionato.
Le partite di lunedì 2 novembre
- Sassuolo-Fiorentina: appena tre punti separano Sassuolo e Fiorentina, entrambe a caccia di una vittoria che manca da cinque giornate di Serie A. Una sfida delicata nella parte bassa della classifica, che mette in palio punti preziosi e potrebbe già avere un peso significativo sugli equilibri della lotta salvezza nelle prossime settimane.
- Atalanta-Parma: la sfida contro il Parma, penultimo in classifica, rappresenta per l’Atalanta un’occasione importante per ritrovare continuità. La formazione bergamasca sta attraversando una stagione caratterizzata da un rendimento altalenante, come testimoniano le appena tre vittorie conquistate nelle prime nove giornate di Serie A.