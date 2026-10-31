Un weekend ricco di appuntamenti, tra scontri al vertice, sfide decisive per la classifica e squadre a caccia di riscatto

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A torna subito protagonista con la decima giornata di campionato. Riflettori puntati sul sabato sera, quando andrà in scena una delle sfide più attese del calcio italiano: il derby della Madonnina tra Milan e Inter. Il programma proseguirà domenica con il lunch match tra Como e Venezia, prima di lasciare spazio, in serata, a un altro big-matc quello tra Juventus e Napoli. Il turno si concluderà lunedì con i due posticipi che completeranno il quadro della giornata.

La classifica prima della decima giornata

Classifica: Inter 25, Lazio 25, Roma 21, Como 20, Milan 18, Frosinone 17, Napoli 14, Juventus 14, Torino 13, Cagliari 13, Bologna 11, Atalanta 11, Genoa 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Udinese 5, Fiorentina 5, Parma 5, Venezia 3.

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Dove vedere la decima giornata in diretta tv e streaming

Bologna-Monza sabato 31 ottobre ore 15 DAZN Udinese-Roma sabato 31 ottobre ore 18 DAZN Milan-Inter sabato 31 ottobre ore 20:45 DAZN/Sky Como-Venezia domenica 1 novembre ore 12:30 DAZN Frosinone-Torino domenica 1 novembre ore 15 DAZN Lazio-Cagliari domenica 1 novembre ore 15 DAZN Lecce-Genoa domenica 1 novembre ore 18 DAZN/Sky Juventus-Napoli domenica 1 novembre ore 20:45 DAZN Sassuolo-Fiorentina lunedì 2 novembre ore 18:30 DAZN/Sky Atalanta-Parma luendì 2 novembre ore 20:45 DAZN

Le partite di oggi, sabato 31 ottobre

Bologna-Monza: Dopo essere diventato la prima squadra a infliggere una sconfitta al Milan in questa Serie A, il successo conquistato nell’ultimo turno ha permesso ai felsinei di consolidare il proprio momento positivo, con tre vittorie nelle ultime quattro gare di campionato. Un rendimento che consente agli emiliani di spostare lo sguardo dalla zona retrocessione a quella europea. Di fronte un Monza in difficoltà, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate e chiamato a invertire un rendimento particolarmente deludente in trasferta.

Dopo essere diventato la prima squadra a infliggere una sconfitta al Milan in questa Serie A, il successo conquistato nell’ultimo turno ha permesso ai felsinei di consolidare il proprio momento positivo, con tre vittorie nelle ultime quattro gare di campionato. Un rendimento che consente agli emiliani di spostare lo sguardo dalla zona retrocessione a quella europea. Di fronte un Monza in difficoltà, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate e chiamato a invertire un rendimento particolarmente deludente in trasferta. Udinese-Roma: lo 0-0 maturato nel turno infrasettimanale ha permesso all’Udinese di interrompere una striscia di sei sconfitte consecutive. Un primo segnale di ripresa per i friulani, ora a caccia di una vittoria che restituirebbe punti preziosi e fiducia all’ambiente. L’ostacolo, però, è di quelli impegnativi: di fronte ci sarà una Roma in salute, ancora imbattuta in questa Serie A e intenzionata a prolungare la propria striscia positiva.

lo 0-0 maturato nel turno infrasettimanale ha permesso all’Udinese di interrompere una striscia di sei sconfitte consecutive. Un primo segnale di ripresa per i friulani, ora a caccia di una vittoria che restituirebbe punti preziosi e fiducia all’ambiente. L’ostacolo, però, è di quelli impegnativi: di fronte ci sarà una Roma in salute, ancora imbattuta in questa Serie A e intenzionata a prolungare la propria striscia positiva. Milan-Inter: il derby della Madonnina accende il sabato sera di Serie A. Il Milan è chiamato a reagire dopo la sconfitta contro il Bologna, la prima dall’inizio della gestione Amorim, e punta a ritrovare immediatamente la strada del successo nella sfida più sentita. Dall’altra parte, un’Inter in grande condizione, determinata a non concedersi passi falsi nella corsa al vertice, soprattutto alla luce della partenza travolgente della Lazio.

Le partite di domani, domenica 1 novembre

Como-Venezia: il Como non vuole fermarsi. La rimonta vincente contro il Torino ha regalato ai lariani la sesta vittoria stagionale in Serie A, l’ottava considerando tutte le competizioni, confermando l’ottimo momento attraversato dalla formazione di casa. Situazione ben diversa per il Venezia, che dopo la boccata d’ossigeno rappresentata dal successo sul Napoli è ripiombato in una spirale negativa. Le sconfitte contro Genoa e Inter hanno infatti riportato i lagunari nel pieno di una crisi dalla quale diventa sempre più urgente uscire.

il Como non vuole fermarsi. La rimonta vincente contro il Torino ha regalato ai lariani la sesta vittoria stagionale in Serie A, l’ottava considerando tutte le competizioni, confermando l’ottimo momento attraversato dalla formazione di casa. Situazione ben diversa per il Venezia, che dopo la boccata d’ossigeno rappresentata dal successo sul Napoli è ripiombato in una spirale negativa. Le sconfitte contro Genoa e Inter hanno infatti riportato i lagunari nel pieno di una crisi dalla quale diventa sempre più urgente uscire. Frosinone-Torino: entusiasmo alle stelle in casa Frosinone dopo il roboante 5-1 rifilato al Lecce, risultato che ha portato a tre le gare consecutive senza sconfitte. I gialloblù vogliono dare ulteriore continuità a un avvio di stagione convincente, sfruttando anche il fattore campo. Dall’altra parte, un Torino desideroso di riscatto dopo il passo falso contro il Como e determinato a ritrovare punti e certezze.

entusiasmo alle stelle in casa Frosinone dopo il roboante 5-1 rifilato al Lecce, risultato che ha portato a tre le gare consecutive senza sconfitte. I gialloblù vogliono dare ulteriore continuità a un avvio di stagione convincente, sfruttando anche il fattore campo. Dall’altra parte, un Torino desideroso di riscatto dopo il passo falso contro il Como e determinato a ritrovare punti e certezze. Lazio-Cagliari: la Lazio viaggia a ritmi impressionanti e non ha alcuna intenzione di rallentare. Con 25 punti conquistati e il primato condiviso con l’Inter, i biancocelesti vogliono proseguire la propria marcia anche contro il Cagliari. I sardi, dopo un avvio di stagione incoraggiante, hanno progressivamente smarrito brillantezza e solidità, incassando tre sconfitte consecutive e dieci gol.

la Lazio viaggia a ritmi impressionanti e non ha alcuna intenzione di rallentare. Con 25 punti conquistati e il primato condiviso con l’Inter, i biancocelesti vogliono proseguire la propria marcia anche contro il Cagliari. I sardi, dopo un avvio di stagione incoraggiante, hanno progressivamente smarrito brillantezza e solidità, incassando tre sconfitte consecutive e dieci gol. Lecce-Genoa: si ritrovano di fronte due formazioni che nella passata stagione hanno conquistato la permanenza in Serie A chiudendo appena sopra la zona retrocessione. Il Lecce cerca una reazione dopo due sconfitte consecutive, risultati che hanno frenato il cammino dei salentini. Di umore diverso il Genoa, reduce da segnali incoraggianti e intenzionato a dare continuità alla propria risalita in classifica.

si ritrovano di fronte due formazioni che nella passata stagione hanno conquistato la permanenza in Serie A chiudendo appena sopra la zona retrocessione. Il Lecce cerca una reazione dopo due sconfitte consecutive, risultati che hanno frenato il cammino dei salentini. Di umore diverso il Genoa, reduce da segnali incoraggianti e intenzionato a dare continuità alla propria risalita in classifica. Juventus-Napoli: stessi punti in classifica, ma stati d’animo diametralmente opposti. Juventus e Napoli si presentano allo scontro diretto appaiate a quota 14, attraversando però due momenti profondamente diversi. I bianconeri sono alle prese con una fase complicata, ulteriormente aggravata dalla sconfitta sul campo del Genoa nell’ultimo turno. I partenopei, al contrario, sembrano aver ritrovato fiducia e slancio: il successo europeo contro il Bodo/Glimt ha dato ulteriore entusiasmo a una squadra in crescita, desiderosa di confermare i progressi anche in campionato.

Le partite di lunedì 2 novembre