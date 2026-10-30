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Serie A 2026-27, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky

Palinsesto televisivo di tutte le partite del campionato di calcio di Serie A 2026-27. Quali partite si vedono su Dazn e quali anche su Sky

3 min di lettura

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Redazione

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Decima giornata di campionato. L’Inter capolista gioca il Derby in casa del Milan, la Lazio prova a volare altissimo contro il Cagliari. A Torino un drammatico Juve-Napoli, con Spalletti che chiede aiuto alla sua ex creatura per salvare la panchina.

10a giornata

La decima giornata del campionato è suddivisa in 3 giorni da sabato a lunedì. Il turno inizia alle ore 15.00 di sabato 31 ottobre con Bologna-Monza, ottima occasione per i rossoblù per consolidare il trend positivo della gestione Palladino, tra l’altro ex della sfida. Alle 18.00 si gioca Udinese-Roma: una della squadre più in crisi del momento non dovrebbe costituire un grosso ostacolo per i giallorossi di Gasp in piena fiducia. Alle 20.45 la partita clou della giornata ossia Milan-Inter. Si annuncia un Derby della Madonnina piuttosto a senso unico vista la disparità di valori in campo, ma si sa che spesso la stracittadina è una partita a sé che può avere mille esiti. Staremo a vedere.

Altre cinque partite in programma domenica 1 novembre. Alle 12.30 un gustoso lunch-match Como-Venezia che dovrebbe dare tre punti facili agli scatenati blu di Fabregas. Alle 15.00 invece due partite interessantissime: Frosinone-Torino e Lazio-Cagliari. A Frosinone la sfida tra due squadre in ottima salute che stanno giocando bene, i ciociari addirittura sono in zona Europa; all’Olimpico la Lazio ha un’altra partita favorevole per mantenersi in vetta. Alle 18.00 va in scena Lecce-Genoa, due squadre che stanno vivendo due momenti completamente contrapposti. Alle 20.45 l’altro big-match della giornata Juve-Napoli. Il ritorno di Max Allegri nel suo tempio e l’incrocio di Spalletti con la sua ex creatura. La storia recente parla di due squadre che stanno facendo un campionato pessimo, altalenante, molto al di sotto delle aspettative della vigilia. Il risultato finale potrebbe comportare anche rivoluzioni specie sulla panchina della Juve.

Infine lunedì 2 novembre le ultime due partite. Alle 18.30 si gioca Sassuolo-Fiorentina: partita che mette di fronte due squadre simili che stanno vivendo una fase piuttosto delicata. Infine alle 20.45 si chiude con Atalanta-Parma.

BolognaMonza 31-ott 15.00 DAZN
UdineseRoma 31-ott 18.00 DAZN
MilanInter 31-ott 20.45 DAZN/SKY
ComoVenezia 1-nov 12.30 DAZN
FrosinoneTorino 1-nov 15.00 DAZN
LazioCagliari 1-nov 15.00 DAZN
LecceGenoa 1-nov 18.00 DAZN/SKY
JuventusNapoli 1-nov 20.45 DAZN
SassuoloFiorentina 2-nov 18.30 DAZN/SKY
AtalantaParma 2-nov 20.45 DAZN

11a giornata

Venezia-Udinese 6-nov 20.45 DAZN/SKY
Cagliari-Frosinone 7-nov 15.00 DAZN
Torino-Lecce 7-nov 15.00 DAZN
Parma-Bologna 7-nov 18.00 DAZN
Roma-Sassuolo 7-nov 20.45 DAZN/SKY
Napoli-Lazio 8-nov 12.30 DAZN
Genoa-Milan 8-nov 15.00 DAZN
Monza-Atalanta 8-nov 15.00 DAZN
Inter-Como 8-nov 18.00 DAZN/SKY
Fiorentina-Juventus 8-nov 20.45 DAZN

12a giornata

Venezia-Udinese 6-nov 20.45 DAZN/SKY
Cagliari-Frosinone 7-nov 15.00 DAZN
Torino-Lecce 7-nov 15.00 DAZN
Roma-Sassuolo 7-nov 20.45 DAZN/SKY
Napoli-Lazio 8-nov 12.30 DAZN
Genoa-Milan 8-nov 15.00 DAZN
Monza-Atalanta 8-nov 15.00 DAZN
Inter-Como 8-nov 18.00 DAZN/SKY
Fiorentina-Juventus 8-nov 20.45 DAZN

13a giornata

Como-Cagliari 21-nov 15.00 DAZN
Lazio-Lecce 21-nov 15.00 DAZN
Parma-Roma 21-nov 18.00 DAZN
Napoli-Torino 21-nov 20.45 DAZN/SKY
Sassuolo-Genoa 22-nov 12.30 DAZN
Milan-Frosinone 22-nov 15.00 DAZN
Bologna-Udinese 22-nov 18.00 DAZN/SKY
Atalanta-Inter 22-nov 20.45 DAZN
Monza-Fiorentina 23-nov 18.30 DAZN
Juventus-Venezia 23-nov 20.45 DAZN/SKY

Dove vedere le partite del campionato di Serie A 2026-27 in diretta tv e streaming

Le partite del campionato di calcio di Serie A 2026-27 sono tutte in esclusiva su Dazn, che predispone diversi pacchetti con diverse modalità. Tre partite di ogni giornata sono anche in co-esclusiva su Sky: queste tre partite possono anche essere viste in diretta streaming sulla piattaforma di Now.

Qui tutto il calendario Serie A 2026-27

Qui la Guida TV Sport, per avere il quadro ancora più dettagliato di tutte le partite di oggi e dei prossimi giorni

FAQ

Chi trasmette le partite della Serie A 2026-27?

Dazn trasmette tutte le partite: 7 in esclusiva e 3 in coesclusiva con Sky

Serie A 2026-27, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky ANSA

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