Decima giornata di campionato. L’Inter capolista gioca il Derby in casa del Milan, la Lazio prova a volare altissimo contro il Cagliari. A Torino un drammatico Juve-Napoli, con Spalletti che chiede aiuto alla sua ex creatura per salvare la panchina.
- 10a giornata
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10a giornata
La decima giornata del campionato è suddivisa in 3 giorni da sabato a lunedì. Il turno inizia alle ore 15.00 di sabato 31 ottobre con Bologna-Monza, ottima occasione per i rossoblù per consolidare il trend positivo della gestione Palladino, tra l’altro ex della sfida. Alle 18.00 si gioca Udinese-Roma: una della squadre più in crisi del momento non dovrebbe costituire un grosso ostacolo per i giallorossi di Gasp in piena fiducia. Alle 20.45 la partita clou della giornata ossia Milan-Inter. Si annuncia un Derby della Madonnina piuttosto a senso unico vista la disparità di valori in campo, ma si sa che spesso la stracittadina è una partita a sé che può avere mille esiti. Staremo a vedere.
Altre cinque partite in programma domenica 1 novembre. Alle 12.30 un gustoso lunch-match Como-Venezia che dovrebbe dare tre punti facili agli scatenati blu di Fabregas. Alle 15.00 invece due partite interessantissime: Frosinone-Torino e Lazio-Cagliari. A Frosinone la sfida tra due squadre in ottima salute che stanno giocando bene, i ciociari addirittura sono in zona Europa; all’Olimpico la Lazio ha un’altra partita favorevole per mantenersi in vetta. Alle 18.00 va in scena Lecce-Genoa, due squadre che stanno vivendo due momenti completamente contrapposti. Alle 20.45 l’altro big-match della giornata Juve-Napoli. Il ritorno di Max Allegri nel suo tempio e l’incrocio di Spalletti con la sua ex creatura. La storia recente parla di due squadre che stanno facendo un campionato pessimo, altalenante, molto al di sotto delle aspettative della vigilia. Il risultato finale potrebbe comportare anche rivoluzioni specie sulla panchina della Juve.
Infine lunedì 2 novembre le ultime due partite. Alle 18.30 si gioca Sassuolo-Fiorentina: partita che mette di fronte due squadre simili che stanno vivendo una fase piuttosto delicata. Infine alle 20.45 si chiude con Atalanta-Parma.
|Bologna–Monza
|31-ott
|15.00
|DAZN
|Udinese–Roma
|31-ott
|18.00
|DAZN
|Milan–Inter
|31-ott
|20.45
|DAZN/SKY
|Como–Venezia
|1-nov
|12.30
|DAZN
|Frosinone–Torino
|1-nov
|15.00
|DAZN
|Lazio–Cagliari
|1-nov
|15.00
|DAZN
|Lecce–Genoa
|1-nov
|18.00
|DAZN/SKY
|Juventus–Napoli
|1-nov
|20.45
|DAZN
|Sassuolo–Fiorentina
|2-nov
|18.30
|DAZN/SKY
|Atalanta–Parma
|2-nov
|20.45
|DAZN
11a giornata
|Venezia-Udinese
|6-nov
|20.45
|DAZN/SKY
|Cagliari-Frosinone
|7-nov
|15.00
|DAZN
|Torino-Lecce
|7-nov
|15.00
|DAZN
|Parma-Bologna
|7-nov
|18.00
|DAZN
|Roma-Sassuolo
|7-nov
|20.45
|DAZN/SKY
|Napoli-Lazio
|8-nov
|12.30
|DAZN
|Genoa-Milan
|8-nov
|15.00
|DAZN
|Monza-Atalanta
|8-nov
|15.00
|DAZN
|Inter-Como
|8-nov
|18.00
|DAZN/SKY
|Fiorentina-Juventus
|8-nov
|20.45
|DAZN
12a giornata
|Venezia-Udinese
|6-nov
|20.45
|DAZN/SKY
|Cagliari-Frosinone
|7-nov
|15.00
|DAZN
|Torino-Lecce
|7-nov
|15.00
|DAZN
|Roma-Sassuolo
|7-nov
|20.45
|DAZN/SKY
|Napoli-Lazio
|8-nov
|12.30
|DAZN
|Genoa-Milan
|8-nov
|15.00
|DAZN
|Monza-Atalanta
|8-nov
|15.00
|DAZN
|Inter-Como
|8-nov
|18.00
|DAZN/SKY
|Fiorentina-Juventus
|8-nov
|20.45
|DAZN
13a giornata
|Como-Cagliari
|21-nov
|15.00
|DAZN
|Lazio-Lecce
|21-nov
|15.00
|DAZN
|Parma-Roma
|21-nov
|18.00
|DAZN
|Napoli-Torino
|21-nov
|20.45
|DAZN/SKY
|Sassuolo-Genoa
|22-nov
|12.30
|DAZN
|Milan-Frosinone
|22-nov
|15.00
|DAZN
|Bologna-Udinese
|22-nov
|18.00
|DAZN/SKY
|Atalanta-Inter
|22-nov
|20.45
|DAZN
|Monza-Fiorentina
|23-nov
|18.30
|DAZN
|Juventus-Venezia
|23-nov
|20.45
|DAZN/SKY
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