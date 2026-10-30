Serie A, giudice sportivo: Thortsvedt squalificato, Allegri resta fermo. Il Genoa paga per il laser, Torino ritardo da 5mila euro

Il Giudice sportivo ha pubblicato le sue decisioni dopo il turno infrasettimanale, il giocatore del Sassuolo fermato per una giornata. Allegri aveva rinunciato al ricorso

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una giornata tutto sommata tranquilla, il nono turno va in archivio con le decisioni del Giudice Sportivo che rivelano un infrasettimanale senza troppi momenti di tensione. L’unico squalificato è il giocatore del Sassuolo, Thortsvedt, espulso nel match perso contro la Lazio.

Thortsvedt si aggiunge a Gaspar

Il turno infrasettimanale della serie A vede solo Kristian Thortsvedt finire nella lista dei “cattivi”. Il giocatore espulso nel corso del match tra Sassuolo e Lazio che ha visto la squadra di Aquilani uscire nettamente sconfitta, porta in dote anche una giornata di squalifica per il giocatore neroverdi. Si tratta dell’unico provvedimento disciplinare dopo la nona giornata di campionato. L’altro assente della giornata è Kialonda Gaspar, che deve scontare il secondo turno di squalifica, sanzione pesante arrivata per comportamento scorretto ma anche per aver “rivolto al direttore di gara un’espressione ingiuriosa”.

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Allegri aveva rinunciato al ricorso

Nessuna decisione del Giudice sportivo nei confronti di Massimiliano Allegri. Il tecnico del Napoli ha rimediato due giornate di squalifica dopo l’espulsione nel finale del match contro la Roma. La società partenopea ha presentato immediatamente ricorso per averlo in panchina nella sfida clou della decima giornata contro la Juventus, ma è stato lo stesso tecnico a fare un passo indietro e decidere di rinunciare al ricorso. Niente sfida dell’ex per lui che dovrà assistere alla gara dalla tribuna.

Multe per Genoa, Torino e Fiorentina

Il turno infrasettimanale non porta in dote ammende troppo dure per i comportamenti dei tifosi. A finire sotto la scure del Giudice sportivo sono Genoa e Torino. Il Grifone riceve una multa di 5mila euro per “avere i suoi sostenitori poco prima del fischio di inizio della gara indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del quarto ufficiale”. Stessa multa ma motivazione diversa per il Torino che invece viene punito a titolo di responsabilità oggettiva per avere “ingiustificatamente provocato il ritardo di circa 4 minuti dell’inizio del primo tempo”. Ammenda di 2000 euro invece per la Fiorentina per il lancio di un petardo all’interno del recinto di gioco.