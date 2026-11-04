Serie A, gli arbitri dell'undicesima giornata: Pairetto per Napoli-Lazio, tre big per Inter, Milan e Juventus

Resi noti gli arbitri dell'undicesima giornata di serie A, stagione 2026/27, turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 6 novembre a domenica 8 novembre

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Resi noti gli arbitri dell’11esima giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 6 novembre a domenica 8. Si parte venerdì alle 20.45 con Venezia-Udinese, affidata a Sacchi, sabato alle 15 ci sono Cagliari-Frosinone, che sarà diretta da Ayroldi e Torino-Lecce, affidata a Feliciani, alle 18 Parma-Bologna, arbitra Zufferli, alle 20.45 Roma-Sassuolo, che sarà diretta da Di Bello, domenica alle 12.30 Napoli-Lazio, che sarà arbitrata da Pairetto, alle 15 Genoa-Milan, affidata a Massa e Monza-Atalanta dirige Allegretta, alle 18 Inter-Como affidata a Chiffi, e alle 20.45 Fiorentina-Juventus che sarà diretta da Colombo.

Arbitri e assistenti delle partite dell’undicesima giornata

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Venezia-Udinese

(venerdì 6 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti : Imperiale e Mondin

: Imperiale e Mondin IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Gariglio

AVAR: Pezzuto

Cagliari-Frosinone

(sabato 7 novembre, ore 15)

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti : Moro e Colaianni

: Moro e Colaianni IV Ufficiale: Perri

VAR: Marini

AVAR: Prontera

Torino-Lecce

(sabato 7 novembre, ore 15)

Arbitr o : Feliciani di Teramo

: Feliciani di Teramo Assistenti : Costanzo e Garzelli

: Costanzo e Garzelli IV Ufficiale: Calzavara

VAR: Mazzoleni

AVAR: Camplone

Parma-Bologna

(sabato 7 novembre, ore 18)

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti : Trinchieri e Chiavaroli

: Trinchieri e Chiavaroli IV Ufficiale: Arena

VAR: Meraviglia

AVAR: Ghersini

Roma-Sassuolo

(sabato 7 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti : Peretti e Scatragli

: Peretti e Scatragli IV Ufficiale: Abisso

VAR: Pezzuto

AVAR: Guida

Napoli-Lazio

(domenica 8 novembre, ore 12.30)

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti : Tegoni e Perrotti

: Tegoni e Perrotti IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Aureliano

AVAR: Mazzoleni

Genoa-Milan

(domenica 8 novembre, ore 15)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti : Alassio e L.Rossi

: Alassio e L.Rossi IV Ufficiale: Doveri

VAR: Camplone

AVAR: Marini

Monza-Atalanta

(domenica 8 novembre, ore 15)

Arbitro: Allegretta di Molfetta

Assistenti : Vecchi e Barone

: Vecchi e Barone IV Ufficiale: Sozza

VAR: La Penna

AVAR: Fabbri

Inter-Como

(domenica 8 novembre, ore 18)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti : Colarossi e Bahri

: Colarossi e Bahri IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Paterna

AVAR: Gariglio

Fiorentina-Juventus

(domenica 8 novembre, ore 20.45)