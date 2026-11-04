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Serie A, gli arbitri dell'undicesima giornata: Pairetto per Napoli-Lazio, tre big per Inter, Milan e Juventus

Resi noti gli arbitri dell'undicesima giornata di serie A, stagione 2026/27, turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 6 novembre a domenica 8 novembre

2 min di lettura

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri dell’11esima giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 6 novembre a domenica 8. Si parte venerdì alle 20.45 con Venezia-Udinese, affidata a Sacchi, sabato alle 15 ci sono Cagliari-Frosinone, che sarà diretta da Ayroldi e Torino-Lecce, affidata a Feliciani, alle 18 Parma-Bologna, arbitra Zufferli, alle 20.45 Roma-Sassuolo, che sarà diretta da Di Bello, domenica alle 12.30 Napoli-Lazio, che sarà arbitrata da Pairetto, alle 15 Genoa-Milan, affidata a Massa e Monza-Atalanta dirige Allegretta, alle 18 Inter-Como affidata a Chiffi, e alle 20.45 Fiorentina-Juventus che sarà diretta da Colombo.

Arbitri e assistenti delle partite dell’undicesima giornata

Venezia-Udinese

(venerdì 6 novembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Sacchi di Macerata
  • Assistenti: Imperiale e Mondin
  • IV Ufficiale: Bonacina
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Pezzuto

Cagliari-Frosinone

(sabato 7 novembre, ore 15)

  • Arbitro: Ayroldi di Molfetta
  • Assistenti: Moro e Colaianni
  • IV Ufficiale: Perri
  • VAR: Marini
  • AVAR: Prontera

Torino-Lecce

(sabato 7 novembre, ore 15)

  • Arbitro: Feliciani di Teramo
  • Assistenti: Costanzo e Garzelli
  • IV Ufficiale: Calzavara
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Camplone

Parma-Bologna

(sabato 7 novembre, ore 18)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: Trinchieri e Chiavaroli
  • IV Ufficiale: Arena
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Ghersini

Roma-Sassuolo

(sabato 7 novembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: Peretti e Scatragli
  • IV Ufficiale: Abisso
  • VAR: Pezzuto
  • AVAR: Guida

Napoli-Lazio

(domenica 8 novembre, ore 12.30)

  • Arbitro: Pairetto di Nichelino
  • Assistenti: Tegoni e Perrotti
  • IV Ufficiale: Marinelli
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Mazzoleni

Genoa-Milan

(domenica 8 novembre, ore 15)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Alassio e L.Rossi
  • IV Ufficiale: Doveri
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Marini

Monza-Atalanta

(domenica 8 novembre, ore 15)

Inter-Como

(domenica 8 novembre, ore 18)

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Colarossi e Bahri
  • IV Ufficiale: Marcenaro
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Gariglio

Fiorentina-Juventus

(domenica 8 novembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Colombo di Como
  • Assistenti: Baccini e Ceccon
  • IV Ufficiale: Maresca
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Meraviglia

Serie A, gli arbitri dell'undicesima giornata: Pairetto per Napoli-Lazio, tre big per Inter, Milan e Juventus Serie A, tutti gli arbitri della stagione 2026-2027 Ansa

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