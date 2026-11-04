Serie A, gli arbitri dell'undicesima giornata: Pairetto per Napoli-Lazio, tre big per Inter, Milan e Juventus

Resi noti gli arbitri dell’11esima giornata di serie A, stagione 2026/27: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 6 novembre a domenica 8. Si parte venerdì alle 20.45 con Venezia-Udinese, affidata a Sacchi, sabato alle 15 ci sono Cagliari-Frosinone, che sarà diretta da Ayroldi e Torino-Lecce, affidata a Feliciani, alle 18 Parma-Bologna, arbitra Zufferli, alle 20.45 Roma-Sassuolo, che sarà diretta da Di Bello, domenica alle 12.30 Napoli-Lazio, che sarà arbitrata da Pairetto, alle 15 Genoa-Milan, affidata a Massa e Monza-Atalanta dirige Allegretta, alle 18 Inter-Como affidata a Chiffi, e alle 20.45 Fiorentina-Juventus che sarà diretta da Colombo.
Arbitri e assistenti delle partite dell’undicesima giornata
Venezia-Udinese
(venerdì 6 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Sacchi di Macerata
- Assistenti: Imperiale e Mondin
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Gariglio
- AVAR: Pezzuto
Cagliari-Frosinone
(sabato 7 novembre, ore 15)
- Arbitro: Ayroldi di Molfetta
- Assistenti: Moro e Colaianni
- IV Ufficiale: Perri
- VAR: Marini
- AVAR: Prontera
Torino-Lecce
(sabato 7 novembre, ore 15)
- Arbitro: Feliciani di Teramo
- Assistenti: Costanzo e Garzelli
- IV Ufficiale: Calzavara
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Camplone
Parma-Bologna
(sabato 7 novembre, ore 18)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: Trinchieri e Chiavaroli
- IV Ufficiale: Arena
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Ghersini
Roma-Sassuolo
(sabato 7 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: Peretti e Scatragli
- IV Ufficiale: Abisso
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Guida
Napoli-Lazio
(domenica 8 novembre, ore 12.30)
- Arbitro: Pairetto di Nichelino
- Assistenti: Tegoni e Perrotti
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Aureliano
- AVAR: Mazzoleni
Genoa-Milan
(domenica 8 novembre, ore 15)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Alassio e L.Rossi
- IV Ufficiale: Doveri
- VAR: Camplone
- AVAR: Marini
Monza-Atalanta
(domenica 8 novembre, ore 15)
- Arbitro: Allegretta di Molfetta
- Assistenti: Vecchi e Barone
- IV Ufficiale: Sozza
- VAR: La Penna
- AVAR: Fabbri
Inter-Como
(domenica 8 novembre, ore 18)
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Colarossi e Bahri
- IV Ufficiale: Marcenaro
- VAR: Paterna
- AVAR: Gariglio
Fiorentina-Juventus
(domenica 8 novembre, ore 20.45)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: Baccini e Ceccon
- IV Ufficiale: Maresca
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Meraviglia